「十五五」規劃工作　習近平：堅持科學、民主、依法決策

▲中共總書記習近平。（圖／路透）



記者蔡紹堅／綜合報導

中共總書記習近平近日對「十五五」規劃編制工作作出重要指示，他強調，要堅持科學決策、民主決策、依法決策，把頂層設計和問計於民統一起來，加強調研論證，廣泛凝聚共識，以多種方式聽取人民群眾和社會各界的意見建議，充分吸收幹部群眾在實踐中創造的新鮮經驗。

根據《新華社》報導，習近平提到，科學制定和接續實施五年規劃，是黨治國理政一條重要經驗，也是中國特色社會主義一個重要政治優勢。編制和實施「十五五」規劃，對於全面落實黨的二十大戰略部署、推進中國式現代化意義重大。

習近平指出，要堅持科學決策、民主決策、依法決策，把頂層設計和問計於民統一起來，加強調研論證，廣泛凝聚共識，以多種方式聽取人民群眾和社會各界的意見建議，充分吸收幹部群眾在實踐中創造的新鮮經驗，注重目標任務和政策舉措的系統性整體性協同性，高質量完成規劃編制工作。

根據報導提到，中國大陸將於2026年開始實施「十五五」規劃，目前正在組織起草「十五五」規劃建議，「根據習近平重要指示精神和規劃建議起草工作安排，有關方面近期將通過多種形式徵求幹部群眾、專家學者等對編制『十五五』規劃的意見建議。」

習近平4月30日在上海主持召開部分省區市「十五五」時期經濟社會發展座談會，他說，今年是「十四五」規劃收官之年，要在加緊落實規劃目標任務的同時，適應形勢變化，把握戰略重點，科學謀劃好「十五五」時期經濟社會發展。