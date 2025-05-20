政策風格丕變？　學者：賴清德過去像習近平，現在像川普

▲賴清德總統發表520執政周年談話。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳冠宇／台北報導

賴清德總統執政滿一周年，有學者認為，這次520談話之所以對兩岸議題採低調姿態，可能是台灣的戰略自主性正面臨萎縮，同時政府欲透過和平形象增強民意支持。另有學者認為賴清德政策風格丕變，「過去像習近平，現在像川普」。

對於今（20）日談話「未提中國」，國立政治大學國際關係研究中心副研究員曾偉峯向《東森新媒體ETtoday》分析，去年520就職演說提了7次「中國」，並聚焦北京對台安全威脅；今年520談話隻字未提「中國」，卻提了7次「美國」，顯示重心放在處理對美關係，以及內政、經濟等議題。

其次，曾偉峯指出，政府打完「抗中牌」之後，已經鞏固了基本盤，現在要塑造能創造和平局勢的形象，增強民意支持，以利於接續而來的大罷免與2026年地方選舉。第三則是考慮到中共的軍事威脅，及美國的壓力。

對於賴政府這一年來，從定義台灣主權與兩國論、界定大陸為境外敵對勢力，再到現在採取低調態度的策略性調整，曾偉峯認為，如果從正面來看，這是展現了台灣的戰略自主性，儘管這是在美中目前曖昧不明的關係下所產生的自主性。

他進一步解釋，就當前美中台關係，北京管不到台灣、華府則不想管，因為雙方都花更多精力在對付彼此；然而，美中未來若就雙邊競爭設下停損點，或出現談判的甜蜜點，台灣或將面臨更多來自美中的壓力，戰略自主性可能逐漸萎縮。

曾偉峯相信，政府現正謹慎評估局勢的發展，所以才選擇此時不這麼高調地談論兩岸關係。因為，一旦美中關係朝正向發展，台灣可能要回到過去相對較模糊的戰略。

▼國立政治大學國際關係研究中心副研究員曾偉峯。（圖／記者任以芳攝）

另一位不願具名的台灣學者，則認為賴清德的政策風格出現轉變，「賴清德過去像習近平，現在他像川普」。他說，過去一段時間，賴清德高度強調意識形態、主權、強烈鬥爭及國家安全，且個性強勢，甚至在國內肅貪與打擊政敵，學界因此有人形容「這個就很像習近平的風格」。

不過他提到，在賴清德近日提出「併購論」之後，似乎又像是川普的交易式、談判式風格，而「開條件」背後的思維，明顯與過去的主權論相違背，因為主權論強調主權不可交易。

這種談話風格或政策風格的丕變，究竟意味著賴清德個人的態度轉換，又或是幕僚組成的變化，這位學者認為值得觀察。他指出，若是個人態度轉變，代表賴清德其實具有彈性；如果是幕僚轉換，則需觀察賴的決策圈是否有所調整，而這就不能排除是人事改組的風向球。

這位學者提及，併購論的聽眾並非針對台灣內部，若講給大陸聽，就是要緩和局勢，為兩岸關係追求一些空間；若講給美國聽，就是要換得一些談判籌碼，「你美國現在這樣子，我就去跟中國併購」。

但無論講給中美誰聽，他認為併購論應該都是賴團隊裡面自主的語言，並非來自美國的施壓或北京的影響。

不過，儘管以習近平與川普來比喻賴清德的政策風格，這位學者最後仍強調，「賴清德還是賴清德，賴清德他不是川普，也不是習近平」。