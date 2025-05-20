　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

政策風格丕變？　學者：賴清德過去像習近平，現在像川普

▲總統賴清德發表520執政周年談話。（圖／記者林敬旻攝）

▲賴清德總統發表520執政周年談話。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳冠宇／台北報導

賴清德總統執政滿一周年，有學者認為，這次520談話之所以對兩岸議題採低調姿態，可能是台灣的戰略自主性正面臨萎縮，同時政府欲透過和平形象增強民意支持。另有學者認為賴清德政策風格丕變，「過去像習近平，現在像川普」。

對於今（20）日談話「未提中國」，國立政治大學國際關係研究中心副研究員曾偉峯向《東森新媒體ETtoday》分析，去年520就職演說提了7次「中國」，並聚焦北京對台安全威脅；今年520談話隻字未提「中國」，卻提了7次「美國」，顯示重心放在處理對美關係，以及內政、經濟等議題。

其次，曾偉峯指出，政府打完「抗中牌」之後，已經鞏固了基本盤，現在要塑造能創造和平局勢的形象，增強民意支持，以利於接續而來的大罷免與2026年地方選舉。第三則是考慮到中共的軍事威脅，及美國的壓力。

對於賴政府這一年來，從定義台灣主權與兩國論、界定大陸為境外敵對勢力，再到現在採取低調態度的策略性調整，曾偉峯認為，如果從正面來看，這是展現了台灣的戰略自主性，儘管這是在美中目前曖昧不明的關係下所產生的自主性。

他進一步解釋，就當前美中台關係，北京管不到台灣、華府則不想管，因為雙方都花更多精力在對付彼此；然而，美中未來若就雙邊競爭設下停損點，或出現談判的甜蜜點，台灣或將面臨更多來自美中的壓力，戰略自主性可能逐漸萎縮。

曾偉峯相信，政府現正謹慎評估局勢的發展，所以才選擇此時不這麼高調地談論兩岸關係。因為，一旦美中關係朝正向發展，台灣可能要回到過去相對較模糊的戰略。

▼國立政治大學國際關係研究中心副研究員曾偉峯。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 中央研究院政治學研究所研究員蔡文軒、中華經濟研究院第一所副研究員兼副所長吳佳勳、政治大學國際關係研究中心副研究員曾偉峯 。（圖／記者任以芳攝）

另一位不願具名的台灣學者，則認為賴清德的政策風格出現轉變，「賴清德過去像習近平，現在他像川普」。他說，過去一段時間，賴清德高度強調意識形態、主權、強烈鬥爭及國家安全，且個性強勢，甚至在國內肅貪與打擊政敵，學界因此有人形容「這個就很像習近平的風格」。

不過他提到，在賴清德近日提出「併購論」之後，似乎又像是川普的交易式、談判式風格，而「開條件」背後的思維，明顯與過去的主權論相違背，因為主權論強調主權不可交易。

這種談話風格或政策風格的丕變，究竟意味著賴清德個人的態度轉換，又或是幕僚組成的變化，這位學者認為值得觀察。他指出，若是個人態度轉變，代表賴清德其實具有彈性；如果是幕僚轉換，則需觀察賴的決策圈是否有所調整，而這就不能排除是人事改組的風向球。

這位學者提及，併購論的聽眾並非針對台灣內部，若講給大陸聽，就是要緩和局勢，為兩岸關係追求一些空間；若講給美國聽，就是要換得一些談判籌碼，「你美國現在這樣子，我就去跟中國併購」。

但無論講給中美誰聽，他認為併購論應該都是賴團隊裡面自主的語言，並非來自美國的施壓或北京的影響。

不過，儘管以習近平與川普來比喻賴清德的政策風格，這位學者最後仍強調，「賴清德還是賴清德，賴清德他不是川普，也不是習近平」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
586 2 4484 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
陳佩琪曝柯媽臥床不起　心智功能急速退化
陳零九公然說謊被抓包！昔談當兵「尷尬表情全被拍」
快訊／暴衝車撞擊畫面曝光！丈夫遭鏟飛身亡　妻子送醫
「佩佩豬」媽媽順利生下三寶！
高齡肇事去年5.8萬件　4大肇因曝
日本「1政策」降低高齡駕駛暴衝事故

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

政策風格丕變？　學者：賴清德過去像習近平，現在像川普

賴重申「對等尊嚴」才合作　陸國台辦：枉費心機！兩面手法注定失敗

福馬「同城生活圈」第2批政策　鼓勵台藝人赴陸開展小型演出

寧德時代香港首日上市　股價收盤「飆16.42%」

「球拍」疑被工作人員弄壞　王楚欽傻眼：不懂為何每次都是我

千家海內外企業齊聚海交會　深化兩岸發展與全球招商總投資千億元

520周年低調談兩岸　馬準威解析：政策已定調、美或傳達關切

腐木當井蓋！陸男大生「掉化糞池身亡」　網嘆：上個學命沒了

忽視兩岸嚴峻！賴清德以「侵略者」指對岸　仇長根：再次台獨挑釁

陸「核酸大王」向多地衛健局「追債」無果　狀告法院索要「檢測款」

【嚇傻】汽車從旁擦過時速70↑　父接女兒下課險遭撞 #三峽 #北大國小

目擊 #三峽 恐怖車禍！ #北大國小 女師哭了

#北大國小 旁汽車暴衝4命危！多名學童躺地CPR #三峽

【根本閃不掉！】轎車高速衝進人群！ #三峽 3女學生斑馬線遭撞

【破窗而入】神農大帝出巡撞破玻璃！ 飲料店闆娘：急喝奶茶？ #雲林

【失控狂衝140米】三峽轎車闖紅燈猛撞　撞擊瞬間畫面曝！

【不老英雄】105歲泰國選手薩旺　本屆最年長勇奪雙金

三峽嚴重車禍釀3死1命危 恩主公醫院說明

高雄深夜2起停電！　人孔蓋爆響居民怨：熱死了

#賴清德 探視 #三峽 車禍事故傷者！蹲地緊握家屬雙手慰問

政策風格丕變？　學者：賴清德過去像習近平，現在像川普

賴重申「對等尊嚴」才合作　陸國台辦：枉費心機！兩面手法注定失敗

福馬「同城生活圈」第2批政策　鼓勵台藝人赴陸開展小型演出

寧德時代香港首日上市　股價收盤「飆16.42%」

「球拍」疑被工作人員弄壞　王楚欽傻眼：不懂為何每次都是我

千家海內外企業齊聚海交會　深化兩岸發展與全球招商總投資千億元

520周年低調談兩岸　馬準威解析：政策已定調、美或傳達關切

腐木當井蓋！陸男大生「掉化糞池身亡」　網嘆：上個學命沒了

忽視兩岸嚴峻！賴清德以「侵略者」指對岸　仇長根：再次台獨挑釁

陸「核酸大王」向多地衛健局「追債」無果　狀告法院索要「檢測款」

三峽78歲翁撞死3人！他揭日本1慘案「讓250萬長者自願交駕照」

陳零九公然說謊被抓包！昔談當兵「尷尬表情全被拍」　網友：逃兵悍跳

修杰楷現身信義NB RUN運動體驗店　親曝10年跑齡心法：跑步讓我更強大

柯文哲哽咽「不知父骨灰在哪」　陳佩琪曝柯媽臥床不起、心智功能退化

台南廂型車暴衝「夫妻1死1傷」！最新撞擊畫面曝光　丈夫遭鏟飛身亡

政策風格丕變？　學者：賴清德過去像習近平，現在像川普

「佩佩豬」媽媽順利生下三寶！　名字、五口全家福照溫馨曝光

高齡肇事去年5.8萬件創5年新高　肇因「恍神緊張分心」最多

撞擊瞬間曝！小黃兒童新樂園外猛烈自撞　駕駛昏迷、乘客斷腿

中信、國泰世華等4銀行獲准保管比特幣　台新銀輔導中

#賴清德 探視 #三峽 車禍事故傷者！蹲地緊握家屬雙手慰問

大陸熱門新聞

自製捕蚊神器5小時抓60隻蚊子！　陸網讚：成本幾乎為零

球拍又壞了！王楚欽直言：連2次難以接受

我方擬查處親中藝人　國台辦：歡迎台灣藝人來陸發展

賴520未提兩岸關係　李振廣：台海30年來罕見！

賴520周年／兩岸惡意螺旋快速上升

賴520談話／抗中保台調子稍軟？

F-35剋星來了？　大陸三種反隱身雷達集體亮相

賴重申「對等尊嚴」交流合作　陸國台辦：注定失敗

美調整AI晶片出口管制指南表述　陸商務部：本質沒變！

華為全球首款「折疊電腦」亮相！　天價「10萬元起」

陸「無人機航母」將首飛　可掛上百枚飛彈

長髮網美世貿「活春宮」貼窗激烈擺動　現場擠滿人潮

忽視兩岸嚴峻！賴清德以「侵略者」指對岸

台灣連9年未受邀WHA　陸：未經「中央政府同意」沒權利參加

更多熱門

相關新聞

從沉默中釋出的善意　總統賴清德一週年演說的「兩岸訊號」

從沉默中釋出的善意　總統賴清德一週年演說的「兩岸訊號」

賴清德總統在520就任滿一週年的公開演說中，罕見地完全未提及中國與兩岸關係，這一點引發了部分評論者的解讀與質疑，認為總統刻意迴避此一敏感議題，是在逃避、在閃躲。但筆者認為這恰恰是一項極具戰略彈性的決定，反映出賴總統對當前區域局勢與台灣內政條件的精準判斷。

賴清德演說　專家揭「未提中國犯台」原因

賴清德演說　專家揭「未提中國犯台」原因

賴清德成立「主權基金」　黃珊珊曝曾是柯文哲政見：歡迎繼續抄作業

賴清德成立「主權基金」　黃珊珊曝曾是柯文哲政見：歡迎繼續抄作業

批賴清德週年演說避談兩岸　藍委：已經壞到不能談的地步？

批賴清德週年演說避談兩岸　藍委：已經壞到不能談的地步？

藍營人士肯定賴就職周年演說

藍營人士肯定賴就職周年演說

關鍵字：

賴清德併購論520周年習近平川普兩岸關係美中台關係

讀者迴響

熱門新聞

撞死3人　78歲翁「說完4字」陷昏迷

獨／天使女師命喪信仰地！父沒哭沒怨只問：學生還好嗎

三峽翁撞死3人　排除酒駕、毒駕

王文洋承諾女大生產子每年給200萬　因一事翻臉報警趕人

爸一出現「弟弟努力張開眼」　三峽車禍現場還原...網爆淚

女騎士慘死　兒闖封鎖線「那台機車是我媽媽…」

王文洋豪宅奪走女大生第一次　價碼曝光

下課被高速撞飛！三峽12歲女童亡…嬤相驗悲吐：很傷痛

40歲女騎士接孩下課...遭暴衝車撞飛死亡！

老翁加速衝撞「前一幕畫面曝」　網：完全衝著女騎士

白白爆4年婚姻地獄！產後遭嗆沒價值

三峽肇事翁曾獲「模範父親」　里長曝平時背景：不可能酒駕

阿信路上遭6店員圍堵逼簽名「社恐發作發抖」！

即／三峽3死相驗結果曝光！3人均「內臟破裂亡」

三峽翁5年前撞母嬰　當事媽媽發聲

更多

最夯影音

更多

【嚇傻】汽車從旁擦過時速70↑　父接女兒下課險遭撞 #三峽 #北大國小

目擊 #三峽 恐怖車禍！ #北大國小 女師哭了

#北大國小 旁汽車暴衝4命危！多名學童躺地CPR #三峽

【根本閃不掉！】轎車高速衝進人群！ #三峽 3女學生斑馬線遭撞

【破窗而入】神農大帝出巡撞破玻璃！ 飲料店闆娘：急喝奶茶？ #雲林

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面