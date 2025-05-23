再秀韓式幽默！韓國瑜虧傅崐萁「最近羞於見人」　本人尷尬大笑

▲韓國瑜。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

立法院長韓國瑜今（23日）出席新社農產品推廣活動，不過，他今天再現「韓式幽默」，在介紹在場立委時，國民黨團總召傅崐萁較晚到場，韓國瑜脫口說出「最近羞於見人」，讓傅崐萁尷尬大笑，其他與會貴賓也哄堂大笑。

立法院副院長江啟臣今和臺中市政府農業局、台中市新社區農會共同舉辦「114年度台中市新社區優質香菇評鑑暨遇見新社桃、花、香」活動，更邀來立法院長韓國瑜致詞。

韓國瑜過去曾任台北農產運銷公司總經理，今致詞時推廣農產品自豪，「找我賣香菇是最正確最棒的選擇，因為我的腦袋長得像香菇」。隨後也介紹香菇的好處，稱對胃腸有幫助、補氣，食慾不振，長期吃香菇更大的好處是延年益壽。

話鋒一轉，他說，「政府要關心大企業，要照顧每一個小小的老百姓，這才是政府要做」，今天台積電，鴻海這麼大股票上市公司，它不需要政府去幫你接訂單嗎也不需要政府幫忙佈局，只要在法律上協助就可以，因為上市公司很厲害。

韓國瑜也說，政治人物努力認真的打拼，看到每一個、每一個小老百姓、小民眾，因為他們的認真努力，讓大家日子過得越來越好，大家有很好的收入、可以照顧家庭，可以培養、教育自己下一代，生活沒有後顧之憂，這是人生最快樂的事情。

而致詞到最後在介紹在場立委時，韓國瑜講到，謝謝今天農會這麼熱心的輔導各位農民朋友，「現場有我們江啟臣委員，楊瓊瓔委員，我們黃建豪委員，臺中到現場」。因剛好傅崐萁尚未到場，韓說，「還有後面，最近羞於見人的傅崐萁總召」，引來在場來賓哄堂大笑。