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快訊／考題出現精液豆漿！命題教師「停聘6個月」　校長自請處分

▲▼金門縣立金城國民中學段考健體考題涉性騷，學校坦承疏失。（圖／記者林名揚翻攝)

▲金門縣立金城國民中學段考健體考題涉性騷，學校坦承疏失。（圖／記者林名揚翻攝)

記者林名揚、戴若涵／金門報導

金門縣金城國中日前考題出現「精液豆漿、綠茶婊、捅屁眼」等不雅字眼，引發社會輿論！校方召開教師考核會議後，決議對該次命題審題疏失教師各予以大過乙次及記過處分。教評會亦已召開，經審議後通過決議，命題教師自學校送達處分書翌日起暫時停聘六個月，靜待後續調查結果。

金城國中說明，目前各班學生已實施團體輔導，針對考題可能引發學生不安情緒，安排專業輔導老師進行說明與情緒支持，協助學生梳理對事件的感受與觀點。此外，學校已正式啟動性別事件調查程序，強調需謹慎釐清事實，保障學生權益並確保調查公正。

在教師責任部分，校方已召開教師考核會議，決議對該次命題審題疏失教師各予以大過乙次及記過處分。教評會亦已召開，經審議後通過決議，命題教師自學校送達處分書翌日起暫時停聘六個月，靜待後續調查結果。學校表示，將依據調查結果與相關規定，進一步檢討是否有其他人員須負責任。校長為此事督導不周，已向縣府自請處分。

學校強調，對於不當考題所造成的社會觀感與學生影響，深感遺憾與責任，並秉持「零容忍」的態度面對此事件。未來將全面檢討命題與審題流程，加強教師專業倫理與性別平等教育的內部培訓，杜絕類似事件再次發生，將以此事件為契機，積極改善制度與教學文化，將持續與家長保持溝通，接受外部建議與監督，朝向建立一個安全、友善、尊重差異的學習環境努力，讓每位學生都能在健康正向的氛圍中成長。

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