　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

公司名稱使人誤認　珠寶鑑價師「花輪哥」涉加重詐欺取財遭起訴

▲▼「花輪哥」黃傑齊是知名鑑寶專家，頗受消費者愛戴。（圖／翻攝自黃傑齊臉書）

▲珠寶鑑價師「花輪哥」黃傑齊涉詐欺遭起訴。（資料照／翻攝自黃傑齊臉書）

記者劉人豪／台北報導

曾活躍電視節目的珠寶鑑價師「花輪哥」黃傑齊，成立商業名稱含有「中華民國」的「中華民國珠寶玉石鑑定所」，並宣傳從法院、國稅局、警政署到品保協會都是客戶，使人誤認與政府機關、公益團體有關，吸引民眾上門鑑定收費，台北地檢署偵結後，認為涉加重詐欺取財罪嫌提起公訴。

根據起訴書，黃傑齊明知依據商業登記法第27條規定，商業名稱不得使用易於使人誤認與政府機關、公益團體有關名稱，而仍成立商業名稱含有「中華民國」的「中華民國珠寶玉石鑑定所」，宣傳「從全省法院、國稅局、警政署到品保協會，都是委託GGL做最專業的鑑定」等內容，用以招攬珠寶玉石鑑定及鑑價業務等商業服務。

有王姓民眾指出，透過電視媒體及友人介紹，而搜尋中華民國珠寶玉石鑑定，誤認黃傑齊經營的網站為中華民國政府機關單位，於2020年4月30日以4200元前往鑑定手鐲，並於同日取得黃傑齊以「中華民國珠寶玉石鑑定所」出具的鑑定書及收據，王姓民眾欲出售手鐲而提出鑑定書，遭買方質疑發覺遭詐欺，於是向翡翠玉石消費者保護會投訴後。

起訴書指出，經翡翠玉石消費者保護會以及多名受害者告發後，台北地檢署偵辦，認為黃傑齊招攬、宣傳業務外觀，足以使不特定人均認「中華民國珠寶玉石鑑定所」為政府機關，黃傑齊自稱為「中華民國珠寶玉石鑑定所所長」，認為黃傑齊犯加重詐欺取財罪嫌提起公訴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
619 3 2016 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
上櫃公司董座涉假交易掏空千萬！檢調兵分7路搜索
周末連3天雨炸全台　最新預測曝光
國民ETF換股露餡！00878新增3檔　助攻萬海飆漲停
快訊／家寧反擊了！發布新片揭曉「真相」
眭澔平挑戰聖母峰出事！腦水腫昏迷60小時
汽車業代駕「瑞典坦克」左轉　撞飛騎士腿變形慘死畫面曝
古林睿煬2局連飆3K！雷耶斯開轟相挺　火腿破蛋1比2軟銀
幕後／藍質疑國安簡報「挖坑」　賴清德親出席成朱立倫與會條件

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

防空警報大響別害怕　中市警LINE@tcpb帶你就近避難

謝忻遇詐團假冒藥劑師...「馬蘭派出所」作筆錄　台東警回應了

樺晟董座涉假交易掏空千萬！檢調兵分7路搜索　4主管遭約談

基隆看守所「及時雨」溫暖上線　收容人家庭獲助學金與物資

桃園六和化工在廠區掩埋1700噸廢棄物　省2千萬清理費用下場曝

彰化觀光逆襲！鹿港老街1730萬人次朝聖　百位旅遊經理人踩點

高雄男遭凌虐棄屍！警帶鐵鏟驗屍比對傷勢　家屬哀戚現身　

港籍遊客台東自駕遊！台11線自撞護欄慘「翻肚」　雙雙送醫

工程師架設「台版N號房」賣兒少性影像判7年半　56買家名單曝

快訊／考題出現精液豆漿！命題教師「停聘6個月」　校長自請處分

【寶貝不要怕】命危女童還沒醒... 家人現場淚喊：快回醫院治療 #三峽

【要看路啊】行人沒在看橫越馬路差點被撞！竟回嗆：是妳衝出來

吳尊520帶老婆遊巴黎　鏡頭前索吻送鑽戒好閃

【老當益壯】在健身房搭訕73歲壯碩阿伯　竟然是FBI前員工！?

【特別的回家儀式】一回家看到媽媽在熱舞！兒子們看傻眼 下秒反應超兩極XD

【男友跟狗的差別】女辦事男友在外玩手機　反觀歐告眼裡只有她

【泰格與雪兒】你們斯個絕配

【阿公跑得比我還快】世壯運91歲蒙古阿公8mins內跑完1500公尺！

劉雨昕喝咖啡流成一攤　超傻眼：怎麼會這樣？

【好心疼！】法水族館已關閉4個月　留虎鯨、海豚自生自滅

防空警報大響別害怕　中市警LINE@tcpb帶你就近避難

謝忻遇詐團假冒藥劑師...「馬蘭派出所」作筆錄　台東警回應了

樺晟董座涉假交易掏空千萬！檢調兵分7路搜索　4主管遭約談

基隆看守所「及時雨」溫暖上線　收容人家庭獲助學金與物資

桃園六和化工在廠區掩埋1700噸廢棄物　省2千萬清理費用下場曝

彰化觀光逆襲！鹿港老街1730萬人次朝聖　百位旅遊經理人踩點

高雄男遭凌虐棄屍！警帶鐵鏟驗屍比對傷勢　家屬哀戚現身　

港籍遊客台東自駕遊！台11線自撞護欄慘「翻肚」　雙雙送醫

工程師架設「台版N號房」賣兒少性影像判7年半　56買家名單曝

快訊／考題出現精液豆漿！命題教師「停聘6個月」　校長自請處分

主動出擊護綠能！花蓮檢警調訪視慈濟電廠　建構通報防護網

台東嬤迷失車道險象環生　警即刻介入助平安返家

防空警報大響別害怕　中市警LINE@tcpb帶你就近避難

謝忻遇詐團假冒藥劑師...「馬蘭派出所」作筆錄　台東警回應了

樺晟董座涉假交易掏空千萬！檢調兵分7路搜索　4主管遭約談

墨爾本台灣電影節登場　呂明澤：電影是台灣自由多元的具體展現

政院大砍南投縣一般性補助35億　許淑華疾呼莫讓百姓受苦

基隆看守所「及時雨」溫暖上線　收容人家庭獲助學金與物資

看板遭噴「死了」台南警火速逮人　陳亭妃：盼警查明動機

巨木環繞的森之樂章　拉拉山巨木音樂會6/14與自然共鳴

【真小鳥依人】 #虎皮鸚鵡 5天不見爸狂撒嬌❤

社會熱門新聞

衝撞3死真相陷謎團！三峽翁行車紀錄器還原

6寶媽女兵勾引長官喊「你淫了」　誣告性侵判5月

獨／警界憾事！年輕女警倒臥浴室離世

快訊／桃園市長任內涉貪！鄭文燦暴瘦現身法庭

獨／虐殺「線人」沒斷氣　鐵鏟奪命再挖坑埋屍

女大生載妹回家遇死劫　父母跪求醫師再急救

余文正奪3命　曾握「3000萬元大同股票」

快訊／北市中山區驚見迫擊砲　現場緊急封鎖

三峽翁繞路買2碗粉圓冰　肇逃再釀3死12傷

女大生曝交往5年甜蜜時光　王文洋拿到「三問錶」興奮炫耀

19歲女大生載妹回家遇死劫　父母悲痛認屍相驗

獨／飆速168害死將出生寶寶！惡男擺爛搞消失

快訊／三峽肇事翁醒了？新北檢澄清：還在昏迷中

三峽絕命路線曝　「2關鍵」讓老翁變死神

更多熱門

相關新聞

快訊／Facebook涉及廣告資訊揭露不全　數發部開罰共百萬

快訊／Facebook涉及廣告資訊揭露不全　數發部開罰共百萬

數發部今（22）日指出，針對Meta Platforms, Inc.所營Facebook平台，未依《詐欺犯罪危害防制條例》揭露委託刊播者、出資者資訊一事，經數位發展部會同內政部、法務部、臺灣高等檢查署、行政院打擊詐欺指揮中心等單位共同檢視，確認有2則廣告違反《詐防條例》第31條第1項第2款之情事，因此依同條例第40條第1項第4款規定對Meta每案各予以裁處50 萬元罰鍰，合計100萬元，並要求限期改正，屆期未改正將按次處罰。

2公股銀內鬼幫詐團開人頭戶　立委曝實情：行員經手千萬金流

2公股銀內鬼幫詐團開人頭戶　立委曝實情：行員經手千萬金流

ATM提現遭警盤查　車手嚇到腿軟

ATM提現遭警盤查　車手嚇到腿軟

詐欺犯上億精品拍賣　106件拍定金額曝

詐欺犯上億精品拍賣　106件拍定金額曝

車手分10次提款62萬　還是栽了

車手分10次提款62萬　還是栽了

關鍵字：

詐欺珠寶鑑定政府假冒翡翠玉石法院調查

讀者迴響

熱門新聞

蔡依林、彭于晏被瘋傳「復合6年」曖昧3細節被挖

林采緹認了「不愛男友戴套」

鋒面掃全台　「雨最大」時間曝

出國只能玩4天！一票人推爆1國家：近又好吃

三峽14歲女學生甦醒喊「我想去上學」惹淚崩

「女友約砲遇到弟弟」　網吃瓜：劇情比八點檔還狗血

快訊／Andy遭爆出軌！

衝撞3死真相陷謎團！三峽翁行車紀錄器還原

陳傑憲辣妻「像一坨垃圾」懶開箱520禮物

10菜1湯1萬被嫌貴！　餐廳闆娘貼菜單打臉

消失2年！「AV騎乘位女王」蓮實克蕾雅宣布復出

6寶媽女兵勾引長官喊「你淫了」　誣告性侵判5月

Joeman「副駕1女」突起身抬頭　粉絲氣炸不挺了

綠議員爆：賴清德常跟罷免領銜人開會　曹興誠還抱怨「這2事」

「非核家園」不到一週　興達電廠爆偷開燃煤機

更多

最夯影音

更多

【寶貝不要怕】命危女童還沒醒... 家人現場淚喊：快回醫院治療 #三峽

【要看路啊】行人沒在看橫越馬路差點被撞！竟回嗆：是妳衝出來

吳尊520帶老婆遊巴黎　鏡頭前索吻送鑽戒好閃

【老當益壯】在健身房搭訕73歲壯碩阿伯　竟然是FBI前員工！?

【特別的回家儀式】一回家看到媽媽在熱舞！兒子們看傻眼 下秒反應超兩極XD

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面