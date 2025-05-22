公司名稱使人誤認　珠寶鑑價師「花輪哥」涉加重詐欺取財遭起訴

▲珠寶鑑價師「花輪哥」黃傑齊涉詐欺遭起訴。（資料照／翻攝自黃傑齊臉書）

記者劉人豪／台北報導

曾活躍電視節目的珠寶鑑價師「花輪哥」黃傑齊，成立商業名稱含有「中華民國」的「中華民國珠寶玉石鑑定所」，並宣傳從法院、國稅局、警政署到品保協會都是客戶，使人誤認與政府機關、公益團體有關，吸引民眾上門鑑定收費，台北地檢署偵結後，認為涉加重詐欺取財罪嫌提起公訴。

根據起訴書，黃傑齊明知依據商業登記法第27條規定，商業名稱不得使用易於使人誤認與政府機關、公益團體有關名稱，而仍成立商業名稱含有「中華民國」的「中華民國珠寶玉石鑑定所」，宣傳「從全省法院、國稅局、警政署到品保協會，都是委託GGL做最專業的鑑定」等內容，用以招攬珠寶玉石鑑定及鑑價業務等商業服務。

有王姓民眾指出，透過電視媒體及友人介紹，而搜尋中華民國珠寶玉石鑑定，誤認黃傑齊經營的網站為中華民國政府機關單位，於2020年4月30日以4200元前往鑑定手鐲，並於同日取得黃傑齊以「中華民國珠寶玉石鑑定所」出具的鑑定書及收據，王姓民眾欲出售手鐲而提出鑑定書，遭買方質疑發覺遭詐欺，於是向翡翠玉石消費者保護會投訴後。

起訴書指出，經翡翠玉石消費者保護會以及多名受害者告發後，台北地檢署偵辦，認為黃傑齊招攬、宣傳業務外觀，足以使不特定人均認「中華民國珠寶玉石鑑定所」為政府機關，黃傑齊自稱為「中華民國珠寶玉石鑑定所所長」，認為黃傑齊犯加重詐欺取財罪嫌提起公訴。