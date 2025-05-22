才接棒最長壽人瑞1天...日114歲奶奶去世！「她」成最高齡者

▲日本靜岡縣小山町的114歲奶奶臼井Masu在5月20日接棒最長壽人瑞後，隔天（5／21）也辭世。（圖／翻攝自日網）

圖文／CTWANT

日本是世界上高齡化最迅速且比例最高的國家之一，有不少超過百歲的人瑞。最近來自靜岡縣小山町的114歲奶奶臼井Masu（ます）今年5月20日才接棒成為日本最長壽人瑞，怎料，隔日（5／21）也辭世。厚勞省昨（21日）公告，日本最長壽人瑞目前是來自大分縣的114歲奶奶廣安美代子。

綜合日媒報導，厚生勞動省（簡稱厚勞省，相當於衛福部）20日宣布，日本國內最長壽人瑞、出生於1910年9月1日、住在愛知縣幸田町的近藤Mine（ミネ）於20日逝世後，由出生於1910年（明治43年）12月18日、來自靜岡縣小山町的老奶奶臼井Masu（ます）以114歲年紀「接棒」日本最長壽人瑞。

在近藤Mine（ミネ）辭世後，幸田町長成瀨敦對此發聲，「近藤的生涯象徵著健康長壽，也再度教導我們家人的羈絆以及與地區連結的重要性。對於她的一生，由衷致敬與表示感謝之意。」

怎料，臼井Masu（ます）在接棒最長壽人瑞才1天，21日也相繼辭世。小山町長小宮昌英感慨表示，「得知日本最長壽人瑞臼井Masu（ます）去世的消息十分難過，已向家屬送上最誠摯的慰問。臼井Masu（ます）給了我們光明的希望和巨大的勇氣，再次獻上我的感激之情。」

厚生省昨日宣布，目前住在大分縣中津市、出生於1911年1月23日的114歲老奶奶廣安美代子，成為日本國內最長壽人瑞。

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