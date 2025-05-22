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跨界現代農業！西螺福興宮神農大帝祝壽典呈現科技新樣貌

▲西螺福興宮今年神農大帝祝壽大典以「播種、耕耘、採收」三大農耕步驟為主題，彰顯現代農業與傳統信仰之間的跨界對話與共榮。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲西螺福興宮今年神農大帝祝壽大典以「播種、耕耘、採收」三大農耕步驟為主題，彰顯現代農業與傳統信仰之間的跨界對話與共榮。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

素以守護農民、醫師、釀造業著稱的神農大帝聖誕將至，雲林西螺福興宮邀集雲林縣政府、西螺鎮公所、西螺鎮農會、文心中醫，以及鎮內27里眾福戶、全臺各地青農一同舉行祝壽團拜，以智慧農業成果的嚴選蔬果供品，以及雲林良品敬獻，恭祝神農大帝聖壽無疆。

由副縣長謝淑亞恭請神農大帝出龕，她說，很開心全台各地百大青農一同發心敬備五果、十齋、素菜、香茗、鮮花，將產銷履歷、環保、無毒摘植農產品，代表筵席山珍海味祝壽盛宴，更結合現代科技，將氣象監測儀、智慧灌溉方式陳列展演，來傳遞神農大帝恩澤灌溉萬物、農耕希望生生不息的意涵。

▲西螺福興宮今年神農大帝祝壽大典以「播種、耕耘、採收」三大農耕步驟為主題，彰顯現代農業與傳統信仰之間的跨界對話與共榮。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲西螺福興宮今年神農大帝祝壽大典以「播種、耕耘、採收」三大農耕步驟為主題，彰顯現代農業與傳統信仰之間的跨界對話與共榮。（圖／記者游瓊華翻攝）

立法委員劉建國指出，台灣以農立國，面臨世界經貿變化，美國的關稅影響日益加劇，特別前來福興宮向神農大帝祝壽，希望祂能守護台灣農業發展，亦期許談判代表以農民的權益優先，捍衛國之根本。西螺鎮長廖秋萍也於案前誠心祝禱，感謝一起共襄盛舉的農民朋友，希望在科技的進步下，現代農業更加精緻化，也祈願西螺的農產豐收，在地農民的經濟效益都能更加提升。

西螺福興宮董事長表示，今年祝壽大典以「播種、耕耘、採收」三大農耕步驟為主題，彰顯現代農業與傳統信仰之間的跨界對話與共榮，協助邀集青農提供敬品的天氣探長團隊係連續三年與本宮共同舉辦壽誕盛宴，將田間氣象監測、智慧灌溉與控制技術融入祭典，希冀激發更多產官學界投入智慧農業的創新應用，共創信仰文化與農業發展共榮的新典範。

▲西螺福興宮今年神農大帝祝壽大典以「播種、耕耘、採收」三大農耕步驟為主題，彰顯現代農業與傳統信仰之間的跨界對話與共榮。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲西螺福興宮的神農大帝，地方習稱「五穀王」。（圖／記者游瓊華翻攝）

西螺福興宮的神農大帝，地方習稱「五穀王」，曾由西螺街米舖、釀造舖、漢藥舖等福戶共同組成「五穀王會」來辦理聖誕慶典，很多庄頭請太平媽許平安（謝平安）還會特別再請五穀王，尤以傳承超過150年的莿桐番仔庄請頭香、八大社請貳香之跨區域迎神賜福之民俗足見其重要性。

西螺鎮是台灣重要的蔬果產地，多年來以結合太平媽的信仰文化跟在地農特產行銷開發特色伴手禮，許多文創產品受到大家的歡迎，祝福台灣的「智慧農業」可以日臻成熟，讓品質愈來愈好，帶來更多經濟效益。

▲西螺福興宮今年神農大帝祝壽大典以「播種、耕耘、採收」三大農耕步驟為主題，彰顯現代農業與傳統信仰之間的跨界對話與共榮。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲雲林縣副縣長謝淑亞、立法委員劉建國、西螺鎮長廖秋萍、西螺鎮農會總幹事廖錦富、安吉氣象決策資訊有限公司執行長林偉文、一同參與祝壽團拜，場面十分熱鬧、溫馨。（圖／記者游瓊華翻攝）

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