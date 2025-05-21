虎科大與水利署簽合作意向書　打造北港溪永續水岸新典範

▲虎科大與五河署共同推動北港溪虎尾堤段水域環境永續發展。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

國立虎尾科技大學校長張信良與水利署第五河川分署分署長吳明華昨（20）日簽署「合作推動北港溪虎尾堤段永續水域環境」合作意向書。在行政院雲嘉南區聯合服務中心副執行長陳怡帆、經濟部水利署副署長王藝峰及各界貴賓見證下，展現雙方共同推動永續發展及落實在地關懷的決心。

合作源自水利署推動「虎尾潮：韌性城鎮水岸縫合計畫」，為全台首次採國際競圖方式規劃的水利工程，由國內外知名團隊共同設計，五河分署負責執行。工程整合雨水調節與防洪功能，強化城鎮面對極端氣候的適應力，導入「逕流分擔」與「在地滯洪」概念，將地表雨水分流至水道與土地，提升土地的蓄洪與調節能力，同時運用鄰近農地或閒置空間暫存雨水，減緩聚落淹水風險。

五河分署與虎科大攜手合作「北港溪虎尾堤段整體環境營造工程」第一期即為此計畫的首要工程，基地位於虎尾鐵橋旁的高灘地，佔地約26公頃，整體規劃融合休憩、運動、生態與教育功能。預計於今年9月完工，期許將虎尾鎮打造為國內具環境韌性與人文特色水岸的示範場域。

工程規劃包括延伸虎科大體育場，建置「河濱運動平台」、與校方合作「食農教育區」推動永續農業，以及具備防洪與濕地生態功能的「青埔分洪道」與「草生地景」，另有提供民眾休閒賞景的「綠色大階梯」與可作社區活動空間「多功能大草坪」。此外，場域內將廣植多樣喬木、灌木與地被植物，打造人與自然共融的友善水岸環境，為北港溪沿岸注入新的生命力。

虎科大校長張信良表示，此次計畫有許多第一，它是第一個國際標、第一次委託大學。身為被委託的學校，虎科大則是國內第一個成立永續發展暨社會責任處學校，也體現學校對永續發展的重視。對虎科大來說，也很榮幸能參與此次計畫，也期待未來虎尾堤段不僅是雲林縣的景觀區，也是社區共同活動、親水的場域，學校將從各方面共同經營，持續實踐大學社會責任。

行政院雲嘉南區聯合服務中心副執行長陳怡帆表示，「虎尾潮：韌性城鎮水岸縫合計畫」是全國第一個同時也是最重要且具示範性質的行政計劃。行政院今年4月成立「水及流域永續」推動小組，將進一步結合各部會資源，包括內政部、經濟部、農業部與環境部等，跨部會來提出面對極端氣候的調適方案與推動。

經濟部水利署副署長王藝峰表示，偉大的城鎮都有一條著名的河川，河川的文化生活會與這條河息息相關，以往的生活型態或許會把河川作為防風、防水用途，但現今我們要讓河川與我們的城鎮、大學結合在一起。

王藝峰說明，北港溪與虎尾科大相鄰，此處有糖廠，是居民賴以生存、產業賴以發展的地方，同時有廣闊的嘉南平原，也有優秀的大學。希望透過水岸的縫合，讓河川能夠再生，也希望北港溪會成為台灣最美麗且最具代表性河川。此次與學校結合，北港溪河川地也會成為學校未來推動ESG的活動場域。

▲國立虎尾科技大學校長張信良與水利署第五河川分署分署長吳明華簽署「合作推動北港溪虎尾堤段永續水域環境」合作意向書。（圖／記者游瓊華翻攝）