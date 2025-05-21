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全運會倒數！「虎尾高鐵多功能田徑場」7月中可望啟用

▲雲林縣長張麗善視察「虎尾高鐵多功能田徑場」，工程進度更超前8%，盼參加114全國運動會選手能在這座國際級標準田徑場享受運動，展現最佳實力。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲雲林縣長張麗善視察「虎尾高鐵多功能田徑場」，工程進度更超前8%，盼參加114全國運動會選手能在這座國際級標準田徑場享受運動，展現最佳實力。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

雲林縣長張麗善日前視察「虎尾高鐵多功能田徑場」工程。感謝工程單位與縣府各局處通力合作，多功能田徑場工程不僅如質、如期推動，進度更超前8%，希望各單位繼續通力合作，讓參加114全國運動會選手，能在這座國際級標準田徑場享受運動，展現最佳實力。

114全國運動會在雲林。縣府於虎尾高鐵特定區新建國際賽事標準的多功能田徑場，做為全運會主場館，與開幕典禮會場。田徑場於去年11月完成發包，預計7月11日完工，截至目前為止，預定進度76.32%，實際進度84.38%。張麗善率交工局汪令堯局長、教育處長邱孝文，會同施工廠商視察工程，聽取簡報，並激勵工程人員把握進度，如期如質完成，迎接全運會。

▲雲林縣長張麗善視察「虎尾高鐵多功能田徑場」，工程進度更超前8%，盼參加114全國運動會選手能在這座國際級標準田徑場享受運動，展現最佳實力。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲雲林縣長張麗善視察「虎尾高鐵多功能田徑場」，工程進度更超前8%，盼參加114全國運動會選手能在這座國際級標準田徑場享受運動，展現最佳實力。（圖／記者游瓊華翻攝）

縣長張麗善表示，「多功能田徑場」無論在進度或是施工品質，都比計畫還要優良，她感謝交工局團隊用心監督與管控，讓工程如質如期推動，用最好的場館，迎接全國最優秀的運動選手，也讓全國、全世界看見雲林。
 
張麗善指出，高鐵多功能田徑場雖是因應全運會新建的運動場館，設計時即將做為全縣鄉親運動休閒元素融合其中，規劃水景廣場、兒童探索區、景觀綠美化等，成為縣內運動休閒場域。另運動園區距離高鐵雲林站僅5分鐘距離，未來，不僅做為運動賽事場地，也會安排全國性大型活動，充分使用園區。

交通工務局局長汪令堯表示，全國運動會預計10月18號舉行，多功能田徑場預定在7月初分三階段完成驗收，於7月15日拿到使用執照。教育處規劃在8月1號要舉行全縣運動會，進行極限測試，若發現需要改善的地方，會在全運會前完成改善，做好萬全準備，因應全國運動會。

教育處長邱孝文表示，虎尾高鐵多功能田徑場是114全運會主要競賽場地，也是開幕會場。目前已經通過國家級田徑場初級認證，正朝向獲得國際二級認證邁進，未來將爭取國際一級認證，即可舉辦亞運、奧運等國際最高等級運動賽事場地。而它又是國內離高鐵最近的一個田徑場，交通便利，相信是舉行國際賽最佳場地。

▲雲林縣長張麗善視察「虎尾高鐵多功能田徑場」，工程進度更超前8%，盼參加114全國運動會選手能在這座國際級標準田徑場享受運動，展現最佳實力。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲虎尾高鐵多功能田徑場是114全運會主要競賽場地，也是開幕會場。（圖／記者游瓊華翻攝）

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