鐵齒男20天3度酒駕被逮！拒測只罰1萬4　原來他騎「這種車」

▲▼大雅警方20天內3度取締同一人酒駕，共罰1萬4千元。（圖／警方提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中警察局大雅分局正進行為期3個月的取締酒駕勤務，56歲林姓男子20天竟3次被攔，林男3次都拒測，合計只罰1萬4400元，而且仍然可以繼續騎車，原因是他騎的是微型電動二輪車。

大雅警方4月3日在潭子區攔查騎乘電動二輪車的林男酒駕，林男拒測，依法開罰4800元，並移置保管該二輪車，車子交由家人領回，22日再度被攔，23日3度被攔，3次騎的都是同一輛，都拒測，共罰1萬4400元。

警方表示，林男騎的是微型電動二輪車，不需要駕照，因此可以持續騎同一輛外出，即使拒測，只能依道路交通管理處罰條例第 73 條第3項，慢車駕駛人拒絕接受測試檢定者，處4800元罰鍰，當場禁止駕駛，並移置保管該微型電動二輪車。

大雅警方統計，從4月迄今取締酒駕有83件，其中42件依公共危險罪送辦；依據道路交通管理處罰條例第35條規定，汽機車駕駛人10年內第2次酒駕者，機車處9萬元罰鍰、汽車處12萬罰鍰，第3次以上者加罰9萬元，移置保管車輛，吊銷駕照，公路主管機關得公布其姓名、照片；如肇事致人重傷或死亡者，吊銷駕照，並不得再考領。

大雅分局長劉明興表示，酒駕交通事故往往導致重大傷亡，影響社會治安與家庭幸福甚鉅，「喝酒不開車，開車不喝酒」是最基本的交通安全觀念，警方將持續以高強度執法手段遏止酒駕惡習，只為給每一位守法的市民安全無酒駕的交通環境。