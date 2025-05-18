被通緝還敢酒駕+逆向！阿北冒用胞弟身分再吃偽造文書罪

▲汐止警方逮捕涉嫌酒駕逆向的通緝犯薛男。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

記者張君豪／新北報導

5月5日11時許，汐止警方在水源路一段前見機車騎士薛男（56歲）騎機車逆向，攔查發現薛男渾身酒氣，經實施酒測，其酒測值高達0.77 MG/L，過程中薛男竟謊報其胞弟身分證字號企圖躲避查緝，警員發現上情後，將薛男帶返警所調查，發現他是士林地檢署發布通緝犯，訊後依通緝、涉嫌公共危險及偽造文書等罪嫌送辦。

汐止警方表示，警員當時發現薛男騎乘機車逆向行駛，甚至差點與對向車輛發生擦撞，為避免危害發生，警員立刻上前攔查，豈料薛男一開口即飄來濃濃酒味，且面對警員神情慌張、開始顧左右而言他，員警告知權利後實施酒測，酒測值竟高達0.77 MG/L。





當警方宣告薛男權利，告知他涉嫌酒駕觸法後，薛男竟謊報其胞弟身分證字號，直至警員將他逮捕帶回，比對身分系統資料發現竟與所報個資不符，薛男始坦承自己在2016年遭士檢通緝，薛男因此涉犯使公務員登載不實罪，全案由汐止警分局依通緝、公共危險、偽造文書3罪移送士林地檢署偵辦。

汐止警方呼籲民眾：酒駕害人害己，若有飲酒情事，請選擇搭乘大眾運輸工具或計程車，冒名應訊、試圖掩飾身分而冒用他人身分，致使警方製作不實文書則會觸犯偽造文書罪，呼籲犯罪者勿心存僥倖、以身試法。

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