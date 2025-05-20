又是酒駕！高雄男騎無牌機車自摔還想逃　路人急拔鑰匙攔截

記者賴文萱／高雄報導

高雄左營今（20）日發生一起自撞事故，一名55歲吳姓男子騎著無牌機車上路，不明原因突然自撞路邊護欄，整個人摔進施工區裡，渾身都是傷。一旁民眾見狀趕過去救人，才發現吳男身上有酒味，見他試圖想騎車逃逸，馬上拔下他的鑰匙，防止他撞傷別人，警方後續到場將他依違反公共危險罪逮捕偵辦。

▲酒駕男騎無牌機車自摔還想逃，路人聞酒味急拔鑰匙攔截。（圖／記者賴文萱翻攝）

這起事故發生在20日0時許，警方獲報在左營區明潭路與翠華路口有交通事故發生，立即派員前往處理。經了解，吳男騎乘無牌機車，沿翠華路南往北行駛，至事故路口時自撞路邊護欄。

▲▼高雄男騎無牌機車，酒駕自摔還想逃。（圖／記者賴文萱翻攝）

一名目擊者Yumi在社群平台Threads發文還原當時狀況表示，騎士闖紅燈後就自摔，摔進施工區裡面，當時見狀趕緊去救他時，竟聞到他身上有酒味，隨後騎士渾身擦挫傷踉蹌爬起來，準備騎車跑走。

目擊者擔心等下再摔一次或是撞到別人，趕緊把他鑰匙給拔下來，結果騎士一直拜託他把鑰匙還給他，並承認自己酒駕，目擊者直呼，「以為是幫助了自摔的騎士，結果是攔截了個酒駕現行犯。」

▲男騎無牌機車自摔還想逃，警方到場後還一度情緒失控咆哮。（圖／記者賴文萱翻攝）

員警到場後發現吳男情緒不穩，且手腳擦傷、不願就醫，後續先將其帶返所，待其情緒平穩後予以酒測，酒測值超過0.25mg/L，當場依違反刑法公共危險罪逮捕偵辦。

另經調查吳男所騎乘的無牌機車是其胞弟所有，且該車已於112年即遭吊扣牌照在案，但吳男仍借來作為代步使用。員警遂另依違反道路交通管理處罰條例第12條1項6款「汽車於牌照吊扣期間行駛，處汽車所有人新臺幣三千六百元以上一萬零八百元以下罰鍰」，當場予以製單舉發。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。