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曾當街曬600萬鈔票！台南男不爽領貨要對身分...超商撒錢挨罰

▲台南李姓男子街頭曬600萬現金，引起路人圍觀，在警方介入勸說下，他才收回現金。（圖／翻攝臉書／永康大小事，下同）

▲台南李姓男子街頭曬600萬現金，引起路人圍觀，在警方介入勸說下，他才收回現金。（圖／翻攝臉書／永康大小事，下同）

記者林東良／台南報導

台南市永康3月間發生一起離奇事件，一名李姓男子拿600萬元現鈔，以「怕錢發霉」為由，把鈔票放在人行道上曬太陽，引起眾人圍觀，網友發現，李男還曾大鬧煎餃攤販被罰款8千元，而他後來前往超商領包裹時，不滿店員要核對證件，又在店內丟撒6千元現鈔及大聲嚷嚷，造成其他顧客受莫名驚嚇，台南法院以違反社維法罰他6千元。

今年3月間有網友在永康大小事臉書社團中，分享台南永康市場旁人行道上出現600萬真鈔的奇聞，整整六大疊丟在地上，路過民眾紛紛多看兩眼，不過大家都不敢撿，最後有人報警處理。丟錢在路邊的李男看到警察出現竟稱「錢放家裡太久發霉、拿出來曬曬太陽」。員警怕出事一番苦勸後，他才把錢存回銀行。網友質疑該名李姓男子將成綑的千元鈔票堆放在人行道上，數目看起來並不小，這種行為相當怪異，讓人不曉得目的究竟是什麼。

▲台南李姓男子街頭曬600萬現金，引起路人圍觀，在警方介入勸說下，他才收回現金。（圖／翻攝臉書／永康大小事，下同）

不少當地人看見後，傻眼留言直呼，「怎麼了都不要了嗎」、「有錢就是任性，錢太重放地上」、［台灣錢淹腳目，怎麼了嗎。」此外，也有人出言補充：「24日到銀行領錢時，正好看到該名男子在提領600萬元現金，甚至因此跟銀行行員起衝突，還驚動警方到場，當時「以為他在開玩笑…他真的有六百萬。」

事後這名男子被網友發現，原來他就是過去到某煎餃攤位鬧場的李男。當時他在攤位購買10顆煎餃，發現其中1顆焦掉後，即返回大鬧攤販，儘管攤商願意退款，他仍舊不願罷休，連日前往鬧場。最終他也被台南地院依照社會秩序維護法，裁罰8000元。

未料李男又被控多前往超商，因細故在店內大聲嚷嚷，造成其他顧客受驚嚇，超商店員指控李男於3月31日晚間8時46分許第3次前往超商地領取包裹時，因不滿超商店員要求核對證件，竟將新台幣6000元丟撒於超商內，經員警到場處理，認有違反社會秩序維護法妨害安寧秩序規定之情形。

店員警訊中證稱：「第三次進來的時候，問我店長在嗎？我告訴他『店長不在』，他就一直重複他家地址及強調地址在隔壁，他認為我們不相信他，我告訴他包裹不需付費，但要看證件，他就突然生氣把錢灑在店內，當時現場大約3至4名，客人感覺有點驚嚇，覺得莫名其妙，他又大聲嚷嚷，不知所云」。

李男於警方詢問其脫序行為時，李男稱：「不記得、沒有印象」，對於為何要將6千元現鈔撒在超商，李男則回稱他是要買手機匯款，但對方不協助他。警方以李男違反社會秩序維護法依法送辦。

台南地院新市簡易庭法官對照監視器畫面，與被移送人遭警方以違反社會秩序維護法移送事實相符，有關係人之調查筆錄、2025年3月31日監視器畫面截圖等件附卷可佐證認定。法官指李男因細故，竟多次進出超商，並於店內丟撒數張紙鈔及大聲嚷嚷，造成現場其他顧客深感莫名及受驚嚇，除擾亂公眾得出入之被害超商營業場所之安寧、秩序，亦令在場店員、顧客等人恐懼不安，而有藉端滋事之事實無誤。核被告所為，違反社會秩序維護法第68條第2款之規定，裁罰6千元之罰鍰，以資懲儆。

據了解，李男係永康地區知名人物，不僅民眾不想招惹他，連警方對處理他的事也特別小心謹慎，以免替自己招來不必要的困擾。

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