foodpanda升級版「超級會員日」5月限定！美食、生鮮雜貨狂殺7折

▲foodpanda5月推出升級版超級會員日。（圖／foodpanda提供）

記者蕭筠／台北報導

外送平台「foodpanda」5月推出升級版「超級會員日」，不僅攜手肯德基、必勝客、拉亞漢堡、樂雅樂、吉野家等連鎖品牌祭出周周外送7折優惠，更納入生鮮雜貨也同享優惠，包括大潤發、統一超商、屈臣氏、家樂福都有，外送小確幸一次看。

●生鮮雜貨優惠

1. 即日起至5月11日凡輸入優惠碼「五愛母親節」，即可享「生鮮雜貨精選店家消費滿額打79折」優惠，最高現折200元，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

●超級會員日優惠

1. 5月7日限時1天pandapro會員凡輸入優惠碼「PRODAY19」，即可享「必勝客下單滿449元打7折」優惠，最高現折140元，優惠每日數量有限。

2. 5月14日限時1天pandapro會員凡輸入優惠碼「PRODAY20」，即可享「肯德基下單滿429元打7折」優惠，最高現折130元，優惠每日數量有限。

3. 5月21日限時1天pandapro會員凡輸入優惠碼「PRODAY21」，即可享「拉亞漢堡下單滿279元打7折」優惠，最高現折100元，優惠每日數量有限。

4. 5月21日限時1天pandapro會員凡輸入優惠碼「PRODAY21」，即可享「樂雅樂、樂利義大利麵、餡老滿、蜜可頌下單滿549元打7折」優惠，最高現折180元，優惠每日數量有限。

5. 5月28日限時1天pandapro會員凡輸入優惠碼「PRODAY22」，即可享「漢堡王下單滿399元打7折」優惠，最高現折130元，優惠每日數量有限。

6. 5月28日限時1天pandapro會員凡輸入優惠碼「PRODAY22」，即可享「吉野家下單滿349元打7折」優惠，最高現折120元，優惠每日數量有限。

7. 5月7日限時1天pandapro會員凡輸入優惠碼「PROSH01」，即可享「大潤發下單滿949元打7折」優惠，最高現折300元，每人限用1次，優惠每日數量有限。

8. 5月7日限時1天pandapro會員凡輸入優惠碼「PROSH01」，即可享「烘焙麵包、點心精選店家下單滿599元打7折」優惠，最高現折200元，每人限用1次，優惠每日數量有限。

9. 5月14日限時1天pandapro會員凡輸入優惠碼「PRODAY2」，即可享「統一超商下單滿299元打7折」優惠，最高現折120元，每人限用1次，優惠每日數量有限。

10. 5月14日限時1天pandapro會員凡輸入優惠碼「PROSH02」，即可享「寵物用品精選店家下單滿899元打7折」優惠，最高現折300元，每人限用1次，優惠每日數量有限。

11. 5月21日限時1天pandapro會員凡輸入優惠碼「PROSH03」，即可享「屈臣氏下單滿999元打7折」優惠，最高現折320元，每人限用1次，優惠每日數量有限。

12. 5月21日限時1天pandapro會員凡輸入優惠碼「PROSH03」，即可享「生鮮雜貨外送訂購精選超市下單滿899元打7折」優惠，最高現折300元，每人限用1次，優惠每日數量有限。

13. 5月28日限時1天pandapro會員凡輸入優惠碼「PROSH04」，即可享「家樂福量販下單滿949元打7折」優惠，最高現折300元，每人限用1次，優惠每日數量有限。

14. 5月28日限時1天pandapro會員凡輸入優惠碼「PROSH04」，即可享「家樂福超市下單滿949元打7折」優惠，最高現折300元，每人限用1次，優惠每日數量有限。

15. 5月28日限時1天pandapro會員凡輸入優惠碼「PROSH04」，即可享「生鮮雜貨外送訂購精選母嬰用品藥局下單滿999元打7折」優惠，最高現折320元，每人限用1次，優惠每日數量有限。

▲Uber Eats也祭出會員優惠。（圖／Uber Eats提供）

外送平台「Uber Eats」5月也網羅一系列會員限定優惠碼，不僅有必勝客豪牛宴火鍋比薩買1送1，還有美食外送、外帶自取下單滿額可享7折、現折最高百元好康，外送好康快收。

●Uber One方案會員獨享優惠

1. 即日起至5月31日凡輸入優惠碼「五月享外帶」，即可享「外帶自取下單滿179元打7折」優惠，最高現折60元，每人限用5次，須綁定信用卡付款。

2. 即日起至5月31日凡輸入優惠碼「會員五月點」，即可享「美食外送下單滿799元現折100元」優惠，每人限用2次，數量有限，兌完為止。

3. 即日起至5月31日凡輸入優惠碼「會員五月吃」，即可享「美食外送下單滿450元現折50元」優惠，每人限用2次，數量有限，兌完為止。

4. 即日起至5月15日凡輸入優惠碼「繳稅季送暖」，即可享「Uber Eats優市下單滿799元現折70元」優惠，每人限用1次，提醒下單金額不含外送費、服務費及其他優惠折抵。

5. 即日起至5月15日凡輸入優惠碼「繳稅季送愛」，即可享「Uber Eats優市下單滿999元現折100元」優惠，每人限用1次，提醒下單金額不含外送費、服務費及其他優惠折抵。

6. 今（6）日免優惠碼可享「必勝客豪牛宴火鍋比薩買1送1」。