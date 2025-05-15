foodpanda推出「天天65折」　全用戶都可享60大品牌優惠

▲foodpanda宣布祭出史上最殺優惠。（圖／foodpanda提供）

記者蕭筠／台北報導

外送平台foodpanda祭出史上最大好康活動，5月19日起全用戶可享「天天65折」優惠，找來60間品牌、逾4500間店家合作，包括肯德基、三商集團、麻古茶坊、萬波、拉亞漢堡等，一天三餐再吃到宵夜，全品項皆能享折扣。

foodpanda豪砸1億元攜手指定品牌餐廳推出「天天省天天爽 天天65折」超殺優惠活動，5月19日起至6月29日凡輸入優惠碼「天天省天天爽」，並於美食外送指定餐廳下單滿額即可享65折折扣，分別最高現折90元至175元，依滿額門檻不同折扣金額不同，優惠數量有限、兌完為止，提醒優惠碼須線上付款才能使用，詳細內容依APP為主。

▲使用65折優惠買十全排骨湯可多吃2碗滷肉飯。（圖／記者蕭筠攝）

「天天省天天爽 天天65折」優惠適用參與活動品牌餐廳之所有品項，全用戶皆可使用，提醒4種優惠為搭配不同品牌店家，但折扣皆為65折，會員則能享免運，非會員則須支付運費。

透過這項優惠，原本只能喝到2碗十全排骨湯的價格，打65折優惠後可以再多吃2碗滷肉飯；同樣價格買萬波不加料飲品，使用折扣後可以免費加9份珍珠，CP值超高。

foodpanda表示，根據數據顯示消費者最有感3類優惠分別為「折扣優惠」、「免運門檻」、「品項加值」，且會員、非會員喜好不同，會員除熱愛「專屬免運」、「深度折扣」，客單價平均可高出非會員3成，周三會員日活動也帶動客單價成長4成；一般會員則對「限時優惠」、「銅板運費」、「買1送1」等直覺性優惠更加喜歡。

foodpanda客戶管理協理蔡興樺補充說明，此次活動除了注重大品牌之外，也加入許多街邊店優惠，以資源互惠的方式提供更豐富多元的選擇吸引消費者，以強化會員黏著性，後續也將針對會員、非會員提供更好的體驗服務及優惠內容。

●天天省天天爽 天天65折優惠如下：

1. 5月19日起至6月29日凡輸入優惠碼「天天省天天爽」，即可享「美食外送指定餐廳下單滿260元打65折」優惠，最高現折90元。

2. 5月19日起至6月29日凡輸入優惠碼「天天省天天爽」，即可享「美食外送指定餐廳下單滿300元打65折」優惠，最高現折105元。

3. 5月19日起至6月29日凡輸入優惠碼「天天省天天爽」，即可享「美食外送指定餐廳下單滿400元打65折」優惠，最高現折140元。

4. 5月19日起至6月29日凡輸入優惠碼「天天省天天爽」，即可享「美食外送指定餐廳下單滿500元打65折」優惠，最高現折175元。

▲Uber Eatsr首度舉辦「Uber One會員周」活動。（圖／Uber Eats提供）

另一外送平台Uber、Uber Eats則首度與全球12個國家同步舉辦「Uber One會員周」活動，5月16日起至5月23日限時8天凡會員每天可享「美食外送買1送1」、「滿額折扣」與「乘車5折」優惠，完整優惠一次收。

●美食外送優惠

1. 達美樂：達美樂精選品項買1送1；熔岩披薩馬芬指定組合8折起。

2. 必勝客：必勝客精選品項買1送1；鐵板雙牛、明太子嫩雞個人比薩同享買1送1。

3. 肯德基：肯德基精選品項買1送1；青花椒咔啦雞腿堡同享買1送1。

4. 漢堡王：漢堡王精選套餐買1送1。

5. 大苑子：大苑子精選飲品買1送1；芭樂甜橙、百年仙草甘茶同享買1送1。

6. Q Burger：Q Burger精選套餐點心買1送1，包括嫩脆雞胸起士軟法套餐、黑咖啡或熱狗皆享優惠。

7. 創義麵：創義麵精選品項買1送1；鮭魚奶醬蘆筍麵、煙花女義大利麵同享買1送1。

●生鮮雜貨優惠

1. 全聯福利中心：全聯單筆訂單滿999元現折200元優惠；購買指定熱銷品再享買1送1。

2. Uber Eats優市：「優市質感商品會員獨享6折起」專區可享指定之優市商家、指定專區內商品享6折起。

●Uber APP乘車優惠

1. 凡於Uber APP上預約尊榮優步、純電舒適優步、且使用預約搭乘功能之行程，最高可享5折乘車優惠，單趟最高現折200元，提醒若未自動帶入優惠可手動輸入優惠碼「會員週舒適搭」、「會員週預約」。