　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

foodpanda推出「天天65折」　全用戶都可享60大品牌優惠

▲▼foodpanda。（圖／foodpanda提供）

▲foodpanda宣布祭出史上最殺優惠。（圖／foodpanda提供）

記者蕭筠／台北報導

外送平台foodpanda祭出史上最大好康活動，5月19日起全用戶可享「天天65折」優惠，找來60間品牌、逾4500間店家合作，包括肯德基、三商集團、麻古茶坊、萬波、拉亞漢堡等，一天三餐再吃到宵夜，全品項皆能享折扣。

foodpanda豪砸1億元攜手指定品牌餐廳推出「天天省天天爽 天天65折」超殺優惠活動，5月19日起至6月29日凡輸入優惠碼「天天省天天爽」，並於美食外送指定餐廳下單滿額即可享65折折扣，分別最高現折90元至175元，依滿額門檻不同折扣金額不同，優惠數量有限、兌完為止，提醒優惠碼須線上付款才能使用，詳細內容依APP為主。

▲▼foodpanda（圖／記者蕭筠攝）

▲使用65折優惠買十全排骨湯可多吃2碗滷肉飯。（圖／記者蕭筠攝）

「天天省天天爽 天天65折」優惠適用參與活動品牌餐廳之所有品項，全用戶皆可使用，提醒4種優惠為搭配不同品牌店家，但折扣皆為65折，會員則能享免運，非會員則須支付運費。

透過這項優惠，原本只能喝到2碗十全排骨湯的價格，打65折優惠後可以再多吃2碗滷肉飯；同樣價格買萬波不加料飲品，使用折扣後可以免費加9份珍珠，CP值超高。

foodpanda表示，根據數據顯示消費者最有感3類優惠分別為「折扣優惠」、「免運門檻」、「品項加值」，且會員、非會員喜好不同，會員除熱愛「專屬免運」、「深度折扣」，客單價平均可高出非會員3成，周三會員日活動也帶動客單價成長4成；一般會員則對「限時優惠」、「銅板運費」、「買1送1」等直覺性優惠更加喜歡。

foodpanda客戶管理協理蔡興樺補充說明，此次活動除了注重大品牌之外，也加入許多街邊店優惠，以資源互惠的方式提供更豐富多元的選擇吸引消費者，以強化會員黏著性，後續也將針對會員、非會員提供更好的體驗服務及優惠內容。

●天天省天天爽 天天65折優惠如下：

1. 5月19日起至6月29日凡輸入優惠碼「天天省天天爽」，即可享「美食外送指定餐廳下單滿260元打65折」優惠，最高現折90元。

2. 5月19日起至6月29日凡輸入優惠碼「天天省天天爽」，即可享「美食外送指定餐廳下單滿300元打65折」優惠，最高現折105元。

3. 5月19日起至6月29日凡輸入優惠碼「天天省天天爽」，即可享「美食外送指定餐廳下單滿400元打65折」優惠，最高現折140元。

4. 5月19日起至6月29日凡輸入優惠碼「天天省天天爽」，即可享「美食外送指定餐廳下單滿500元打65折」優惠，最高現折175元。

▲▼Uber Eats。（圖／Uber Eats提供）

▲Uber Eatsr首度舉辦「Uber One會員周」活動。（圖／Uber Eats提供）

另一外送平台Uber、Uber Eats則首度與全球12個國家同步舉辦「Uber One會員周」活動，5月16日起至5月23日限時8天凡會員每天可享「美食外送買1送1」、「滿額折扣」與「乘車5折」優惠，完整優惠一次收。

●美食外送優惠
1. 達美樂：達美樂精選品項買1送1；熔岩披薩馬芬指定組合8折起。

2. 必勝客：必勝客精選品項買1送1；鐵板雙牛、明太子嫩雞個人比薩同享買1送1。

3. 肯德基：肯德基精選品項買1送1；青花椒咔啦雞腿堡同享買1送1。

4. 漢堡王：漢堡王精選套餐買1送1。

5. 大苑子：大苑子精選飲品買1送1；芭樂甜橙、百年仙草甘茶同享買1送1。

6. Q Burger：Q Burger精選套餐點心買1送1，包括嫩脆雞胸起士軟法套餐、黑咖啡或熱狗皆享優惠。

7. 創義麵：創義麵精選品項買1送1；鮭魚奶醬蘆筍麵、煙花女義大利麵同享買1送1。

●生鮮雜貨優惠
1. 全聯福利中心：全聯單筆訂單滿999元現折200元優惠；購買指定熱銷品再享買1送1。

2. Uber Eats優市：「優市質感商品會員獨享6折起」專區可享指定之優市商家、指定專區內商品享6折起。

●Uber APP乘車優惠
1. 凡於Uber APP上預約尊榮優步、純電舒適優步、且使用預約搭乘功能之行程，最高可享5折乘車優惠，單趟最高現折200元，提醒若未自動帶入優惠可手動輸入優惠碼「會員週舒適搭」、「會員週預約」。

【你可能也想看】

►漢堡王「10層雞薯條堡」只賣4天　最低下殺46折
►Mister Donut新聯名！史努比、查理布朗甜甜圈超Q　還有限量周邊
►拿坡里限時10天「炸雞桶買1送1」　麥當勞APP本周優惠一次看

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
600 4 1673 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／車險理賠準備金估算出包！　明台產險挨罰900萬
3900萬準時入帳！　神秘潮男將全程錄影領回RM錶
獨／八點檔女星車禍「2條韌帶全斷」停工住院
趁5歲兒午睡活活悶死！狠父「灌400cc高粱」酒駕逃2hrs
快訊／刺死18歲前女友　鉛球冠軍出院火速遭聲押
5歲童遭父悶殺！　母渾身癱軟坐輪椅悲痛現身
1家4口富國島返台！　海關突暴氣「撕機票」嗆：別想回家

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

foodpanda推出「天天65折」　全用戶都可享60大品牌優惠

必勝客「大比薩199元起」平日限定　18種口味任選

營養師不藏私7天早餐提案　靠這款豆漿擺脫油脂陷阱

7-11咖啡隱藏優惠「買1送1」　全家抹茶拿鐵「第二杯10元」

熱到食慾不振？全家冷義大利麵、涼麵系列涼爽美味消暑氣　指定飲品組合餐現省10元

Uber One會員周限時8天開跑　美食買1送1、叫車下殺5折

超商新推「蒸的霜淇淋」奶黃包被瘋搶！網讚：掌握迷因流量密碼

全家App內建「AI翻譯」支援8國語言　拍攝商品讓外籍客秒懂成分

漢堡王「10層雞薯條堡」只賣4天　最低下殺46折

【廣編】SHUU Dessert永和旗艦店盛大開幕　以藝術奢食與奢石美學共創生活新境界

【3900萬RM粉鑽錶】詐團奢侈品拍賣！潮男得標：我要自己戴 #RM錶 #潮男 #詐團 #3900萬

【爽到ㄎㄧㄤ掉】德國牧羊犬被挖耳朵　舒服到翻白眼！

【我有錢！】李多慧拒吃飯邀約　一聽要她請客立刻答應！ #李多慧 #小龍女 #啦啦隊

【閃兵案】威廉綠島投案主動配合　警台東機場拘提畫面曝

【排骨神偷】婦人老練順走一塊豬肉 眼尖闆娘：頂多20元！

薛仕凌當兵「體檢3次驗退」　有家族性高血壓「自己沒感覺」

【警察想罵髒話】警剛處理完車禍...衰遇逆向車 車頭凹陷毀損

陳大天.「超克7」李銓 涉逃兵案被逮！

【開這麼慢也能撞？】汽車超低速行駛撞路邊站牌！直接彈起翻車

【閃兵案延燒】連環爆！藝人阿虎遭帶回約談

foodpanda推出「天天65折」　全用戶都可享60大品牌優惠

必勝客「大比薩199元起」平日限定　18種口味任選

營養師不藏私7天早餐提案　靠這款豆漿擺脫油脂陷阱

7-11咖啡隱藏優惠「買1送1」　全家抹茶拿鐵「第二杯10元」

熱到食慾不振？全家冷義大利麵、涼麵系列涼爽美味消暑氣　指定飲品組合餐現省10元

Uber One會員周限時8天開跑　美食買1送1、叫車下殺5折

超商新推「蒸的霜淇淋」奶黃包被瘋搶！網讚：掌握迷因流量密碼

全家App內建「AI翻譯」支援8國語言　拍攝商品讓外籍客秒懂成分

漢堡王「10層雞薯條堡」只賣4天　最低下殺46折

【廣編】SHUU Dessert永和旗艦店盛大開幕　以藝術奢食與奢石美學共創生活新境界

陳宗彥貪污案一審獲判無罪　台南藍綠解讀大不同

林口喜來登吃得到勞瑞斯牛肋排　6／21限定「下周公布訂位網址」

娶20歲越南嫩妻！　韓男「蜜月後染性病」才知她下海接客600男

勇士輝煌時代結束！　柯爾執教時期首度系列賽「4連敗」淘汰

川普再提「美國接管加薩」　以軍轟汗尤尼斯逾50死

豬哥亮癌逝8年！謝金燕曬13歲「父女合照」　思念痛喊：我們很想你

快訊／明台產車險理賠準備金估算出包　挨罰900萬

健保資料庫「退出權」8／12上路　可註記「不提供學術研究」

日30多歲男自衛隊基地「遭重機具夾困1小時」命危！　2天連2意外

0056配息發「20萬入帳」一半拿來繳稅！雙寶爸曝超狂本金

薛仕凌當兵「體檢3次驗退」　有家族性高血壓「自己沒感覺」

消費熱門新聞

超商咖啡「買1送1」優惠一次看

漢堡王超狂「雞薯條堡」只賣4天

咖啡買1送1、廚房紙巾買1送2　超商省錢優惠來了

必勝客平日限定大比薩狂殺199元起

超商新推「蒸的霜淇淋」奶黃包被搶空

醫美詐騙新手法　受害者揭露親身經歷

音波拉提真假難辨？看完這篇不再搞錯！

拿坡里限時10天炸雞桶買1送1

麥當勞APP升級！手機點餐3大亮點超有感

全家冷義大利麵、涼麵系列清爽開胃　搭配指定飲品還省10元

肯德基最新優惠代碼一次看

早餐藏油脂陷阱？豆漿來救援！

全家推「智慧AI翻譯」支援8國語言

10元喝拿鐵美式！超商寄杯優惠一次看

更多熱門

相關新聞

必勝客平日限定大比薩狂殺199元起

必勝客平日限定大比薩狂殺199元起

必勝客超殺平日限定「大比薩199元起」優惠又來了，即日起限定11天開跑，一共網羅18種口味任選，包括經典夏威夷、雙層美式臘腸，還有香濃蒜香海鮮、哈辣墨西哥等。

全台第3家「青焰牛排館」進駐麗寶福容

全台第3家「青焰牛排館」進駐麗寶福容

台中米其林一星「文公館」宣布歇業

台中米其林一星「文公館」宣布歇業

3家手搖飲最新消暑優惠

3家手搖飲最新消暑優惠

美式早午餐「貳樓」新竹店熄燈

美式早午餐「貳樓」新竹店熄燈

關鍵字：

美食情報美食雲fodpanda優惠Uber Eats

讀者迴響

熱門新聞

隔壁挖地基蓋屋！台南透天厝倒塌超慘畫面曝

泰國正妹來台拚翻床率　15分鐘特戰SOP曝

下波鋒面接近　雨區擴大時間曝

男染上毒癮　頸部90度嚴重彎曲

北韓女兵「被拖進豬舍性侵」！

閃兵王大陸入伍　尷尬台下看許光漢表演

白沙屯媽祖首駐駕創歷史　南投受天宮60年牌樓要拆了

奇萊山「山獸神」疑遭獵殺！山友見屍氣炸

緬甸8.2強震「地表大位移」影片曝！　首次清晰捕捉破裂瞬間

威廉50萬交保最高！閃兵9人交保金曝光

快訊／基隆5歲男童滿臉血亡　生父逃2小時落網

Andy遭控交往期間出入聲色場所　爆料黑函護家寧討報酬

日7月大地震預言引恐慌　漫畫家回應了

閃兵事件一爆　全場讚「2男神」楷模

Energy擅跳16蹲「全員免當兵」　坤達氣胸緊急手術

更多

最夯影音

更多

【3900萬RM粉鑽錶】詐團奢侈品拍賣！潮男得標：我要自己戴 #RM錶 #潮男 #詐團 #3900萬

【爽到ㄎㄧㄤ掉】德國牧羊犬被挖耳朵　舒服到翻白眼！

【我有錢！】李多慧拒吃飯邀約　一聽要她請客立刻答應！ #李多慧 #小龍女 #啦啦隊

【閃兵案】威廉綠島投案主動配合　警台東機場拘提畫面曝

【排骨神偷】婦人老練順走一塊豬肉 眼尖闆娘：頂多20元！

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

完美鹽值就靠這一鍋

完美鹽值就靠這一鍋

「文里補習班」開課啦！今天來補「鹽」值！教同學一道無鹽料理—蒜香海鮮豆腐鍋

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面