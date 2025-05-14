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Uber One會員周限時8天開跑　美食買1送1、叫車下殺5折

▲▼Uber Eats。（圖／Uber Eats提供）

▲Uber One會員周優惠限時8天開跑。（圖／Uber Eats提供）

記者蕭筠／台北報導

為感謝會員支持，Uber、Uber Eats首度與全球12個國家同步舉辦「Uber One會員周」活動，5月16日起至5月23日限時8天凡會員每天可享「美食外送買1送1」、「滿額折扣」與「乘車5折」優惠，完整優惠一次收。

●美食外送優惠
1. 達美樂：達美樂精選品項買1送1；熔岩披薩馬芬指定組合8折起。

2. 必勝客：必勝客精選品項買1送1；鐵板雙牛、明太子嫩雞個人比薩同享買1送1。

3. 肯德基：肯德基精選品項買1送1；青花椒咔啦雞腿堡同享買1送1。

4. 漢堡王：漢堡王精選套餐買1送1。

5. 大苑子：大苑子精選飲品買1送1；芭樂甜橙、百年仙草甘茶同享買1送1。

6. Q Burger：Q Burger精選套餐點心買1送1，包括嫩脆雞胸起士軟法套餐、黑咖啡或熱狗皆享優惠。

7. 創義麵：創義麵精選品項買1送1；鮭魚奶醬蘆筍麵、煙花女義大利麵同享買1送1。

●生鮮雜貨優惠
1. 全聯福利中心：全聯單筆訂單滿999元現折200元優惠；購買指定熱銷品再享買1送1。

2. Uber Eats優市：「優市質感商品會員獨享6折起」專區可享指定之優市商家、指定專區內商品享6折起。

●Uber APP乘車優惠
1. 凡於Uber APP上預約尊榮優步、純電舒適優步、且使用預約搭乘功能之行程，最高可享5折乘車優惠，單趟最高現折200元，提醒若未自動帶入優惠可手動輸入優惠碼「會員週舒適搭」、「會員週預約」。

▲▼foodpanda。（圖／foodpanda提供）

▲foodpanda5月推出超級會員日。（圖／foodpanda提供）

foodpanda5月則推出升級版「超級會員日」，攜手肯德基、必勝客、拉亞漢堡、樂雅樂、吉野家等連鎖品牌祭出周周外送7折優惠，更納入生鮮雜貨也同享優惠，包括大潤發、統一超商、屈臣氏、家樂福都有。

●超級會員日優惠
1. 5月14日限時1天pandapro會員凡輸入優惠碼「PRODAY20」，即可享「肯德基下單滿429元打7折」優惠，最高現折130元，優惠每日數量有限。

2. 5月21日限時1天pandapro會員凡輸入優惠碼「PRODAY21」，即可享「拉亞漢堡下單滿279元打7折」優惠，最高現折100元，優惠每日數量有限。

3. 5月21日限時1天pandapro會員凡輸入優惠碼「PRODAY21」，即可享「樂雅樂、樂利義大利麵、餡老滿、蜜可頌下單滿549元打7折」優惠，最高現折180元，優惠每日數量有限。

4. 5月28日限時1天pandapro會員凡輸入優惠碼「PRODAY22」，即可享「漢堡王下單滿399元打7折」優惠，最高現折130元，優惠每日數量有限。

5. 5月28日限時1天pandapro會員凡輸入優惠碼「PRODAY22」，即可享「吉野家下單滿349元打7折」優惠，最高現折120元，優惠每日數量有限。

6. 5月14日限時1天pandapro會員凡輸入優惠碼「PRODAY2」，即可享「統一超商下單滿299元打7折」優惠，最高現折120元，每人限用1次，優惠每日數量有限。

7. 5月14日限時1天pandapro會員凡輸入優惠碼「PROSH02」，即可享「寵物用品精選店家下單滿899元打7折」優惠，最高現折300元，每人限用1次，優惠每日數量有限。

8. 5月21日限時1天pandapro會員凡輸入優惠碼「PROSH03」，即可享「屈臣氏下單滿999元打7折」優惠，最高現折320元，每人限用1次，優惠每日數量有限。

9. 5月21日限時1天pandapro會員凡輸入優惠碼「PROSH03」，即可享「生鮮雜貨外送訂購精選超市下單滿899元打7折」優惠，最高現折300元，每人限用1次，優惠每日數量有限。

10. 5月28日限時1天pandapro會員凡輸入優惠碼「PROSH04」，即可享「家樂福量販下單滿949元打7折」優惠，最高現折300元，每人限用1次，優惠每日數量有限。

11. 5月28日限時1天pandapro會員凡輸入優惠碼「PROSH04」，即可享「家樂福超市下單滿949元打7折」優惠，最高現折300元，每人限用1次，優惠每日數量有限。

12. 5月28日限時1天pandapro會員凡輸入優惠碼「PROSH04」，即可享「生鮮雜貨外送訂購精選母嬰用品藥局下單滿999元打7折」優惠，最高現折320元，每人限用1次，優惠每日數量有限。

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