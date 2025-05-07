Uber Eats母親節優惠一次看！APP隱藏版「送禮功能」超方便

▲Uber Eats祭出母親節限定優惠。（圖／Uber Eats提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

母親節將至，外送平台Uber Eats推出一系列限定優惠，包括達美樂下殺5折起、麥當勞下單滿額送雞塊等，優市更推指定品項買1送1；加碼曝光APP隱藏版「禮物功能」，讓異鄉遊子也能送心意到媽媽手上。

Uber Eats母親節優惠來了，即日起至5月20日Uber One會員凡輸入優惠碼「愛要及食」，即可享指定店家下單筆滿399元打85折優惠，單筆最高現折80元，每人限用1次。

5月18日前達美樂則推「寵愛媽咪套餐」、「限量新品龍蝦舞干貝愛心火山大披薩」可享5折起折扣；至5月20日前下單麥當勞韓風甜辣雞腿分享餐最高可省116元，單筆訂單滿430元再送6塊雞塊。

▲Uber Eats APP生鮮雜貨有隱藏版「禮物功能」。

Uber Eats同步公開APP隱藏版「禮物功能」，於生鮮雜貨區加入想要送的鮮花、蛋糕、保健、家電等商品，並點選「作為禮物送出」，再填寫收件資訊，新增影片及備註，還能變更賀卡樣式，最後下訂單即完成；收件人則將收到簡訊及推播通知，點擊連結打開禮物可瀏覽影片，「前往禮物追蹤」則可追蹤外送進度，遠距也能送愛給媽媽超方便。

加碼還有一系列生鮮雜貨限定優惠，即日起至5月15日Uber Eats優市推出哈根達斯愛戀冰淇淋蛋糕草莓口味、日本A5宮崎和牛系列產品、與可可琪冰淇淋卸妝膏、蘇菲褲型衛生棉等多項好物可享買1送1；至5月22日前於指定花店（如玉屋、耶利亞花藝、香外等）下單滿1599元可現折200元。

另外，5月22日前「好禮愛媽咪7折起」專區可享指定商品7折起優惠，包括全聯鯛魚排、大比目魚切片、鮭魚日切片、南方澳文仔魚、文蛤等皆有。

▲foodpanda5月推出超級會員日。（圖／foodpanda提供）

外送平台「foodpanda」5月則推出升級版「超級會員日」，不僅攜手肯德基、必勝客、拉亞漢堡、樂雅樂、吉野家等連鎖品牌祭出周周外送7折優惠，更納入生鮮雜貨也同享優惠，包括大潤發、統一超商、屈臣氏、家樂福都有。

●生鮮雜貨優惠

1. 即日起至5月11日凡輸入優惠碼「五愛母親節」，即可享「生鮮雜貨精選店家消費滿額打79折」優惠，最高現折200元，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

●超級會員日優惠

1. 5月7日限時1天pandapro會員凡輸入優惠碼「PRODAY19」，即可享「必勝客下單滿449元打7折」優惠，最高現折140元，優惠每日數量有限。

2. 5月14日限時1天pandapro會員凡輸入優惠碼「PRODAY20」，即可享「肯德基下單滿429元打7折」優惠，最高現折130元，優惠每日數量有限。

3. 5月21日限時1天pandapro會員凡輸入優惠碼「PRODAY21」，即可享「拉亞漢堡下單滿279元打7折」優惠，最高現折100元，優惠每日數量有限。

4. 5月21日限時1天pandapro會員凡輸入優惠碼「PRODAY21」，即可享「樂雅樂、樂利義大利麵、餡老滿、蜜可頌下單滿549元打7折」優惠，最高現折180元，優惠每日數量有限。

5. 5月28日限時1天pandapro會員凡輸入優惠碼「PRODAY22」，即可享「漢堡王下單滿399元打7折」優惠，最高現折130元，優惠每日數量有限。

6. 5月28日限時1天pandapro會員凡輸入優惠碼「PRODAY22」，即可享「吉野家下單滿349元打7折」優惠，最高現折120元，優惠每日數量有限。

7. 5月7日限時1天pandapro會員凡輸入優惠碼「PROSH01」，即可享「大潤發下單滿949元打7折」優惠，最高現折300元，每人限用1次，優惠每日數量有限。

8. 5月7日限時1天pandapro會員凡輸入優惠碼「PROSH01」，即可享「烘焙麵包、點心精選店家下單滿599元打7折」優惠，最高現折200元，每人限用1次，優惠每日數量有限。

9. 5月14日限時1天pandapro會員凡輸入優惠碼「PRODAY2」，即可享「統一超商下單滿299元打7折」優惠，最高現折120元，每人限用1次，優惠每日數量有限。

10. 5月14日限時1天pandapro會員凡輸入優惠碼「PROSH02」，即可享「寵物用品精選店家下單滿899元打7折」優惠，最高現折300元，每人限用1次，優惠每日數量有限。

11. 5月21日限時1天pandapro會員凡輸入優惠碼「PROSH03」，即可享「屈臣氏下單滿999元打7折」優惠，最高現折320元，每人限用1次，優惠每日數量有限。

12. 5月21日限時1天pandapro會員凡輸入優惠碼「PROSH03」，即可享「生鮮雜貨外送訂購精選超市下單滿899元打7折」優惠，最高現折300元，每人限用1次，優惠每日數量有限。

13. 5月28日限時1天pandapro會員凡輸入優惠碼「PROSH04」，即可享「家樂福量販下單滿949元打7折」優惠，最高現折300元，每人限用1次，優惠每日數量有限。

14. 5月28日限時1天pandapro會員凡輸入優惠碼「PROSH04」，即可享「家樂福超市下單滿949元打7折」優惠，最高現折300元，每人限用1次，優惠每日數量有限。

15. 5月28日限時1天pandapro會員凡輸入優惠碼「PROSH04」，即可享「生鮮雜貨外送訂購精選母嬰用品藥局下單滿999元打7折」優惠，最高現折320元，每人限用1次，優惠每日數量有限。