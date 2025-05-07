　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

Uber Eats母親節優惠一次看！APP隱藏版「送禮功能」超方便

▲▼Uber Eats。（圖／Uber Eats提供）

▲Uber Eats祭出母親節限定優惠。（圖／Uber Eats提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

母親節將至，外送平台Uber Eats推出一系列限定優惠，包括達美樂下殺5折起、麥當勞下單滿額送雞塊等，優市更推指定品項買1送1；加碼曝光APP隱藏版「禮物功能」，讓異鄉遊子也能送心意到媽媽手上。

Uber Eats母親節優惠來了，即日起至5月20日Uber One會員凡輸入優惠碼「愛要及食」，即可享指定店家下單筆滿399元打85折優惠，單筆最高現折80元，每人限用1次。

5月18日前達美樂則推「寵愛媽咪套餐」、「限量新品龍蝦舞干貝愛心火山大披薩」可享5折起折扣；至5月20日前下單麥當勞韓風甜辣雞腿分享餐最高可省116元，單筆訂單滿430元再送6塊雞塊。

▲▼Uber Eats。（圖／Uber Eats提供）

▲Uber Eats APP生鮮雜貨有隱藏版「禮物功能」。

Uber Eats同步公開APP隱藏版「禮物功能」，於生鮮雜貨區加入想要送的鮮花、蛋糕、保健、家電等商品，並點選「作為禮物送出」，再填寫收件資訊，新增影片及備註，還能變更賀卡樣式，最後下訂單即完成；收件人則將收到簡訊及推播通知，點擊連結打開禮物可瀏覽影片，「前往禮物追蹤」則可追蹤外送進度，遠距也能送愛給媽媽超方便。

加碼還有一系列生鮮雜貨限定優惠，即日起至5月15日Uber Eats優市推出哈根達斯愛戀冰淇淋蛋糕草莓口味、日本A5宮崎和牛系列產品、與可可琪冰淇淋卸妝膏、蘇菲褲型衛生棉等多項好物可享買1送1；至5月22日前於指定花店（如玉屋、耶利亞花藝、香外等）下單滿1599元可現折200元。

另外，5月22日前「好禮愛媽咪7折起」專區可享指定商品7折起優惠，包括全聯鯛魚排、大比目魚切片、鮭魚日切片、南方澳文仔魚、文蛤等皆有。

▲▼foodpanda。（圖／foodpanda提供）

▲foodpanda5月推出超級會員日。（圖／foodpanda提供）

外送平台「foodpanda」5月則推出升級版「超級會員日」，不僅攜手肯德基、必勝客、拉亞漢堡、樂雅樂、吉野家等連鎖品牌祭出周周外送7折優惠，更納入生鮮雜貨也同享優惠，包括大潤發、統一超商、屈臣氏、家樂福都有。

●生鮮雜貨優惠
1. 即日起至5月11日凡輸入優惠碼「五愛母親節」，即可享「生鮮雜貨精選店家消費滿額打79折」優惠，最高現折200元，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

●超級會員日優惠
1. 5月7日限時1天pandapro會員凡輸入優惠碼「PRODAY19」，即可享「必勝客下單滿449元打7折」優惠，最高現折140元，優惠每日數量有限。

2. 5月14日限時1天pandapro會員凡輸入優惠碼「PRODAY20」，即可享「肯德基下單滿429元打7折」優惠，最高現折130元，優惠每日數量有限。

3. 5月21日限時1天pandapro會員凡輸入優惠碼「PRODAY21」，即可享「拉亞漢堡下單滿279元打7折」優惠，最高現折100元，優惠每日數量有限。

4. 5月21日限時1天pandapro會員凡輸入優惠碼「PRODAY21」，即可享「樂雅樂、樂利義大利麵、餡老滿、蜜可頌下單滿549元打7折」優惠，最高現折180元，優惠每日數量有限。

5. 5月28日限時1天pandapro會員凡輸入優惠碼「PRODAY22」，即可享「漢堡王下單滿399元打7折」優惠，最高現折130元，優惠每日數量有限。

6. 5月28日限時1天pandapro會員凡輸入優惠碼「PRODAY22」，即可享「吉野家下單滿349元打7折」優惠，最高現折120元，優惠每日數量有限。

7. 5月7日限時1天pandapro會員凡輸入優惠碼「PROSH01」，即可享「大潤發下單滿949元打7折」優惠，最高現折300元，每人限用1次，優惠每日數量有限。

8. 5月7日限時1天pandapro會員凡輸入優惠碼「PROSH01」，即可享「烘焙麵包、點心精選店家下單滿599元打7折」優惠，最高現折200元，每人限用1次，優惠每日數量有限。

9. 5月14日限時1天pandapro會員凡輸入優惠碼「PRODAY2」，即可享「統一超商下單滿299元打7折」優惠，最高現折120元，每人限用1次，優惠每日數量有限。

10. 5月14日限時1天pandapro會員凡輸入優惠碼「PROSH02」，即可享「寵物用品精選店家下單滿899元打7折」優惠，最高現折300元，每人限用1次，優惠每日數量有限。

11. 5月21日限時1天pandapro會員凡輸入優惠碼「PROSH03」，即可享「屈臣氏下單滿999元打7折」優惠，最高現折320元，每人限用1次，優惠每日數量有限。

12. 5月21日限時1天pandapro會員凡輸入優惠碼「PROSH03」，即可享「生鮮雜貨外送訂購精選超市下單滿899元打7折」優惠，最高現折300元，每人限用1次，優惠每日數量有限。

13. 5月28日限時1天pandapro會員凡輸入優惠碼「PROSH04」，即可享「家樂福量販下單滿949元打7折」優惠，最高現折300元，每人限用1次，優惠每日數量有限。

14. 5月28日限時1天pandapro會員凡輸入優惠碼「PROSH04」，即可享「家樂福超市下單滿949元打7折」優惠，最高現折300元，每人限用1次，優惠每日數量有限。

15. 5月28日限時1天pandapro會員凡輸入優惠碼「PROSH04」，即可享「生鮮雜貨外送訂購精選母嬰用品藥局下單滿999元打7折」優惠，最高現折320元，每人限用1次，優惠每日數量有限。

【你可能也想看】

►肯德基「勁爆雞米花」回來了！還有升級桶裝版　5／13開賣
►獨／麥當勞APP開放「手機點餐」了！4門市搶先試用
►手搖飲「2大人氣飲品」母親節下殺！連3天買1送1、第2杯半價

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
531 3 2260 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
李珠珢看球太認真「突做1舉動」　轉頭一看害羞了！表情全被拍
幽靈連署案延燒　國民黨基隆市黨部又遭搜索
快訊／台南柳營工廠氣爆！100平方公尺毀損
特斯拉打翻水壺就壞？　專家揭維修成本真相
澎湖花火節取消「1演出」　主辦曝原因
騎士遭聯結車擦撞爆頭慘死　20人目睹驚悚死亡瞬間

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

Uber Eats母親節優惠一次看！APP隱藏版「送禮功能」超方便

【廣編】全聯必掃這款「神級香水洗髮精」　網：修護力在線＋香氣撩人回頭率超高

3個老態問題！今年不妨送媽媽這些人氣「新意」找回青春

隱身超商的甜點界黑馬！「蒸製系」蛋糕口感蓬鬆濕潤、輕巧美味收服所有人的心

SUBWAY「美式辣雞柳潛艇堡」開賣！鮮嫩雞柳裹滿水牛城辣醬

咖啡買1送1、第二杯10元喝！超商連續5天「省錢優惠」一次看

foodpanda升級版「超級會員日」5月限定！美食、生鮮雜貨狂殺7折

超商隱藏優惠！寄件送購物金　取件「15元喝四季春青茶」

肯德基「勁爆雞米花」回來了！還有升級桶裝版　5／13開賣

7-11開賣「Care Bears彩虹熊」周邊　居家出遊20款限量品快閃購

【崩潰】國1嚴重4車連環撞！肇事駕駛抱頭狂跳腳

#李珠珢 婉拒C位讓給學姊　走回邊邊位置！球迷讚：又被圈粉

FANTASY BOYS疑似求救　隊長嫝珉瑞多次「手比540」

#白沙屯媽祖 睽違200年首度造訪南投！鑾轎抵名間民眾嗨翻

劉德華女兒「炫父」沒人信　學校喊：我爸是劉德華

百想／廉惠蘭奪女配獎！IU台下含淚　《苦盡》崔代勳獲男配：哈洗XD

【史上最辛苦】頭旗君被海放！翻山越嶺趕會白沙屯媽祖

【珠珠寶貝】李珠珢場邊牽起男孩小手！網見互動畫面超羨慕

睽違200年首度造訪南投　媽祖鑾轎抵名間民眾嗨翻

Met Gala／JENNIE.LISA.ROSÉ合體　和S.COUPS合照太養眼

Uber Eats母親節優惠一次看！APP隱藏版「送禮功能」超方便

【廣編】全聯必掃這款「神級香水洗髮精」　網：修護力在線＋香氣撩人回頭率超高

3個老態問題！今年不妨送媽媽這些人氣「新意」找回青春

隱身超商的甜點界黑馬！「蒸製系」蛋糕口感蓬鬆濕潤、輕巧美味收服所有人的心

SUBWAY「美式辣雞柳潛艇堡」開賣！鮮嫩雞柳裹滿水牛城辣醬

咖啡買1送1、第二杯10元喝！超商連續5天「省錢優惠」一次看

foodpanda升級版「超級會員日」5月限定！美食、生鮮雜貨狂殺7折

超商隱藏優惠！寄件送購物金　取件「15元喝四季春青茶」

肯德基「勁爆雞米花」回來了！還有升級桶裝版　5／13開賣

7-11開賣「Care Bears彩虹熊」周邊　居家出遊20款限量品快閃購

檢調再出手！幽靈連署案延燒　國民黨基隆市黨部又遭搜索

為生活增添美好儀式！居室空間、清潔衣物都有迷人香氣

呼應陳其邁南星新機場主張　邱議瑩：列為參選政見全力爭取

快訊／台南柳營工廠氣爆！100平方公尺毀損　35員工急疏散

正宮逼陪睡…又要求一起洗澡　陸劇男神被撲倒「禁慾火燒身」崩潰

導盲犬進元智校園　教您路上遇到牠要遵守「三不一問」

彰化五通宮10多尊神像「身首分離」！鐮刀男呆立現場動機不明

火燒車恐怖畫面曝！女駕駛感覺有異急停路邊　秒成火球驚險逃生

余謙中繼好投本季首勝　蘇緯達3打點領兄弟二軍5比3勝悍將

不怕大雨來！北市啟動防汛總體檢　蔣萬安親赴現場坐鎮

【不要睡！】爸哄睡完準備睡覺嫩嬰卻起床了XD

消費熱門新聞

咖啡買1送1！超商「省錢優惠」一次看

Uber Eats母親節優惠一次看！

肯德基勁爆雞米花回來了！還有升級桶裝版

7-11首度推「Care Bears彩虹熊」周邊

超商咖啡「買6送6」　自帶杯折8元

隱身超商的甜點界黑馬！「蒸製系」蛋糕美味收服所有人

OLAY母親節微電影5天破百萬觀看：把愛說出口

SUBWAY「美式辣雞柳潛艇堡」新上市

冰咖啡買1送1！超商提神優惠來了

左岸驚喜登場「厚乳拿鐵」不容錯過！

超商隱藏優惠！7-11送購物金　全家15元喝青茶

7-11夏季新品優惠　涼麵省10元、史努比變水果狗

霸氣開箱Dyson「水管吹風機」

foodpanda超級會員日5月升級加碼

更多熱門

相關新聞

植物人用筆寫下「烤肉」願望　媽媽團聚感動全場

植物人用筆寫下「烤肉」願望　媽媽團聚感動全場

在母親節前夕，台東傳來一則感人至深的消息。創世基金會台東分院收治的22歲植物人阿丞，自2020年因車禍重傷入住以來，歷經五年漫長復健，如今奇蹟般地透過握筆練習，成功寫下他對母親節最單純的願望──「烤肉」。短短兩字，卻承載著母子間深厚的情感，也讓現場無數人為之動容。

6家手搖飲母親節優惠

6家手搖飲母親節優惠

茂盛醫院籲請中央提高試管補助金

茂盛醫院籲請中央提高試管補助金

CITIZEN母親節新品百花齊放

CITIZEN母親節新品百花齊放

甜甜圈免費送！母親節優惠開跑　冰淇淋買1送1

甜甜圈免費送！母親節優惠開跑　冰淇淋買1送1

關鍵字：

母親節Uber Eatsfoodpanda買1送1

讀者迴響

熱門新聞

慈惠傻愛宥勝10年慘當白富美備胎！

宥勝爆離婚！配偶欄空白

香燈腳罵「勇腳伯出來騙錢」　信徒怒：媽祖都在看

我要兩百萬，搶劫！　銀行員請他休息區等待竟照做

金秀賢逼金賽綸「看他偷吃女偶像」！嘲笑小三上床有海帶味

岳父生病住院！禽獸女婿竟性侵丈母娘

快訊／金秀賢遭提告「性虐待金賽綸」！

快訊／金賽綸自白：國二被迫和金秀賢發生關係！

夫妻跟前男友擠套房　老公遭打死全身41處傷

「精神不好，是熙媛接住我」　周渝民談前女友！

畸形戀老公同意3人擠套房原因曝　妻認了交往重疊

被叫「雲豹小公主」　賴品妤：奴才命才這樣看

川普放話將發布「空前重大的聲明」！

台灣「速霸陸Solterra」官網下架

慈惠傳斬斷10年婚　宥勝經紀人回應了！

更多

最夯影音

更多

【崩潰】國1嚴重4車連環撞！肇事駕駛抱頭狂跳腳

#李珠珢 婉拒C位讓給學姊　走回邊邊位置！球迷讚：又被圈粉

FANTASY BOYS疑似求救　隊長嫝珉瑞多次「手比540」

#白沙屯媽祖 睽違200年首度造訪南投！鑾轎抵名間民眾嗨翻

劉德華女兒「炫父」沒人信　學校喊：我爸是劉德華

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面