清純女大生赴日追夢「慘遇黑心企業」！　改行AV女優出道

▲June在日本就業後遇到黑心企業，因此決定改行下海當AV女優。（圖／翻攝自IG／junelovejoyy）



記者王佩翊／編譯

來自美國的30歲AV女優June lovejoy多年前為了學習日文前往日本追夢，怎知大學畢業就業後，卻進到黑心企業，還遭到職場性騷擾。心死的她最終決定改行，並以AV女優正式出道。她更大讚，在日本當AV女優很安全，不用擔心感染性病，未來也有機會上電視。

根據《日刊SPA!》報導，June lovejoy原本在美國就讀大學，但因為喜歡日語，一直以來對日本抱有憧憬，大學時期在一場日文演講比賽中獲勝，而獎品正是能夠到日本唸書，讓她因此踏上築夢之旅。

June表示，自己非常喜歡寶可夢等日本動畫，但小時候並不知道這些是來自日本的作品，直到長大後從日德混血的朋友口中得知，才開始對日本產生興趣，大學時更在加州的日式蕎麥麵店打工，並開始學習日文。

獲得來到日本唸書的機會後，勤奮的她也在2年內努力學習，並成功從日本的大學畢業。因為在日本生活是她的夢想，因此畢業後也順利就職，留在日本工作。

沒想到的是，她的公司卻是一間黑心企業，每天被迫加班，每天早上7時就到公司，但只能搭末班車回家，甚至還遭到上司性騷擾，並且被攻擊日文不好，讓她因此陷入憂鬱症狀。

雖然曾經想過跳槽，但是跟同事聊過後發現，對於她這個外國人而言，可能在其他的日本公司也會遇到一樣問題，因此她開始思考轉換跑道以AV女優出道的選擇。

她直言，自己從以前就對AV女優這個職業有興趣，且在日本當AV女優不但不需要擔心感染性病，未來還有可能上電視或是發表自己的音樂作品。June直言，在美國一旦以AV女優身分出道，未來就很難再出現在電視上。

她也表示，自己未曾向遠在美國的母親隱瞞改行當AV女優的事實，媽媽甚至非常以她為榮，還會向到訪自己經營的咖啡廳的客人炫耀「我女兒是有名的日本色情明星」。