今夏自來水「基本費用」全免了！　東京都800萬戶受惠

▲東京中野區一座公園噴水池，孩童戲水消暑。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

日本東京都宣布，今年夏天將對所有普通家庭，實施自來水「基本費用」免費化的政策，在萬物齊漲的現在，透過減輕生活費負擔，鼓勵民眾多多使用空調、預防中暑。

共同社、朝日新聞、讀賣新聞等日媒報導，根據知情人士說法，東京都已經拍板決定，今年夏天的4個月，針對都內大約800萬戶家庭，實施自來水「基本費用」免費化的政策。

東京都家庭的自來水費用，分為「基本費用」與「計量費用」。前者依據管線口徑大小不同，分為每月860、1170、1460日元（約新台幣180、245、306元）；後者則是使用量超過6立方公尺時，才會根據實際使用量，加收的相應費用。

根據最新政策，自來水「基本費用」被免除，只剩下「計量費用」照常收費，作為相應措施，東京都議會6月的例行會議上，也將提出約400億日元（約新台幣83.7億元）的補充預算案。

報導指出，以日本行政區「都道府縣」為單位，免除自來水基本費用的政策，實屬罕見。但由於氣候變遷，日本居民幾乎每年面臨極端高溫，因為中暑緊急送醫、甚至死亡的人數持續攀升。

在萬物齊漲的時代，東京都為了鼓勵居民，不要為了節省水電等生活費用，而不敢開冷氣，才會推出這個政策。