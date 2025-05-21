　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

今夏自來水「基本費用」全免了！　東京都800萬戶受惠

▲▼2022年，日本東京中野區公園噴水池，孩童戲水消暑。東京街景，東京酷暑，東京高溫，東京中暑，東京熱浪。（圖／達志影像／美聯社）

▲東京中野區一座公園噴水池，孩童戲水消暑。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

日本東京都宣布，今年夏天將對所有普通家庭，實施自來水「基本費用」免費化的政策，在萬物齊漲的現在，透過減輕生活費負擔，鼓勵民眾多多使用空調、預防中暑。

共同社、朝日新聞、讀賣新聞等日媒報導，根據知情人士說法，東京都已經拍板決定，今年夏天的4個月，針對都內大約800萬戶家庭，實施自來水「基本費用」免費化的政策。

東京都家庭的自來水費用，分為「基本費用」與「計量費用」。前者依據管線口徑大小不同，分為每月860、1170、1460日元（約新台幣180、245、306元）；後者則是使用量超過6立方公尺時，才會根據實際使用量，加收的相應費用。

根據最新政策，自來水「基本費用」被免除，只剩下「計量費用」照常收費，作為相應措施，東京都議會6月的例行會議上，也將提出約400億日元（約新台幣83.7億元）的補充預算案。

報導指出，以日本行政區「都道府縣」為單位，免除自來水基本費用的政策，實屬罕見。但由於氣候變遷，日本居民幾乎每年面臨極端高溫，因為中暑緊急送醫、甚至死亡的人數持續攀升。

在萬物齊漲的時代，東京都為了鼓勵居民，不要為了節省水電等生活費用，而不敢開冷氣，才會推出這個政策。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
593 3 4793 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
昆凌90歲爺爺再摘金！已奪4面獎牌
6歲女童跌倒跛腳　發現罹癌多處轉移
黃子佼遭爆離婚！吳宗憲開砲「能滾多遠滾多遠」
陶晶瑩自爆「被禁止主持三金」　鬆口內幕：我沒有不想
快訊／3死車禍　警曝行車紀錄器內容
夫妻1死1重傷！兒只知姑丈病故將出殯...不知父命喪街頭
快訊／高雄血案！摩鐵內虐死　屍體丟山區
最喜歡i-dle宋雨琦！三峽12歲女童命喪輪下　同學不捨齊送

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

川普嗆泰勒絲「不再火辣」惹怒粉絲　白宮急滅火澄清

特斯拉「自駕計程車」要來了！　6月底前在德州測試

今夏自來水「基本費用」全免了！　東京都800萬戶受惠

飯後喉嚨卡卡？專家：「2症狀」是癌症警訊　3周沒好快就醫

清純女大生赴日追夢「慘遇黑心企業」！　改行AV女優出道

守靈一半「男屍復活」棺材晃動！　現場影片瘋傳

床墊騎士來了？泰男「全程爽趴」上路　千萬網友看傻眼

「電動牙刷」也能抓姦　女追蹤1數據意外發現丈夫和女同事外遇

2030台海戰爭「韓半島恐淪陷」　美智庫兵推：中國威脅阻美軍介入

女護士「上半身全裸」只穿內褲被勒斃！　陳屍泰國醫院宿舍

【嬰兒有豁免權？】貓主子有差別待遇！寶寶得到許可任他摸

【專屬健身教練】白髮嬤輪椅推胖柴孫　手中不忘緊抓牽繩

【太鼻酸】 #三峽 車禍路口擺滿悼念品　民眾悲痛排隊獻花哀悼

【碰撞後肇逃？】 #三峽翁 妻子喊：不可能

【願逝者安息】三峽車禍路口擺滿悼念品　民眾淚：盼能在另個世界收到溫暖

【暴衝前1分鐘】#三峽翁 卡分隔島 倒退撞後車跑了！

【偶生氣惹！】 #李珠珢 見球員被觸身球眼神超兇????

【破窗而入】神農大帝出巡撞破玻璃！ 飲料店闆娘：急喝奶茶？ #雲林

黃子韜脫口「曾幫徐藝洋擦經血」　她傻眼：不要再說！

【如獲至寶】蔡力行送「通化夜市水果」　黃仁勳興奮收下：是寶物

川普嗆泰勒絲「不再火辣」惹怒粉絲　白宮急滅火澄清

特斯拉「自駕計程車」要來了！　6月底前在德州測試

今夏自來水「基本費用」全免了！　東京都800萬戶受惠

飯後喉嚨卡卡？專家：「2症狀」是癌症警訊　3周沒好快就醫

清純女大生赴日追夢「慘遇黑心企業」！　改行AV女優出道

守靈一半「男屍復活」棺材晃動！　現場影片瘋傳

床墊騎士來了？泰男「全程爽趴」上路　千萬網友看傻眼

「電動牙刷」也能抓姦　女追蹤1數據意外發現丈夫和女同事外遇

2030台海戰爭「韓半島恐淪陷」　美智庫兵推：中國威脅阻美軍介入

女護士「上半身全裸」只穿內褲被勒斃！　陳屍泰國醫院宿舍

賴清德邀在野共商國是　黃國昌爆：潘孟安今已聯繫民眾黨

狗一下居酒食堂鮪魚祭5／23登場　忠孝店吃到飽升級不加價　

太勇！昆凌90歲爺爺鐵餅再摘金　被問「周杰倫球技？」吐3字點評

陳飛霖關鍵三壘安打！台鋼二軍10比6逆轉樂天二軍　曾奕翔7球奪勝

虎科大與水利署簽合作意向書　打造北港溪永續水岸新典範

泰山經營權爆案外案！拉抬股價+天價買畫　前董事長涉3罪遭約談

綠議員爆「賴清德常跟罷團開會」　王鴻薇轟：眼裡沒有國家只剩鬥爭

別再焦慮了！每天5分鐘「感恩練習」讓你情緒重開機

王彥程優質先發摘第4勝！最速151公里　林冠臣同日出賽繳雙安

20人吃海鮮花10400元！她控店家「小份變大」要求去尾數遭拒爆口角

【太鼻酸】 #三峽 車禍路口擺滿悼念品　民眾悲痛排隊獻花哀悼

國際熱門新聞

台灣人在柬埔寨被抓！　正面照曝光

小姊弟相擁亡　「手臂遭砍斷」全身傷

辣妹裸泳「陌生男冒出來」　真相超糗

空姐爆料　「和乘客打招呼」背後原因

麥當勞1組合竟成「偏頭痛解方」？　一票人喊真的有效

日媒預測：中國佔領台灣　美軍司令戰死

單親媽媽分享「靠AI賺錢」　慘被挖出曾拍無碼AV

2027恐爆台海戰爭！　《華爾街》曝中對台軍演目的：風險近臨界點

北韓10女「陸工廠暴動」打死人！遭處決

川普嗆「吃下關稅」　沃爾瑪回應

女護士「只穿內褲」被勒斃！陳屍宿舍

金融市場疲軟、對伊朗制裁懸而未決　國際油價收低

外籍駕駛車禍頻傳　日擬檢討駕照更換制度

冷血燒死女店員！美49歲死囚「注射處決」伏法

更多熱門

相關新聞

女大生赴日追夢「遇黑心企業」！改行AV女優

女大生赴日追夢「遇黑心企業」！改行AV女優

來自美國的30歲AV女優June lovejoy多年前為了學習日文前往日本追夢，怎知大學畢業就業後，卻進到黑心企業，還遭到職場性騷擾。心死的她最終決定改行，並以AV女優正式出道。她更大讚，在日本當AV女優很安全，不用擔心感染性病，未來也有機會上電視。

日本計程車司機「下藥性侵女客」！

日本計程車司機「下藥性侵女客」！

父弒妻後自盡！日5歲女童伴屍數天

父弒妻後自盡！日5歲女童伴屍數天

即／廣島女高中生持刀砍「3女同學」！

即／廣島女高中生持刀砍「3女同學」！

日變態偷內衣！家中再搜出550件

日變態偷內衣！家中再搜出550件

關鍵字：

日本東京都自來水中暑政策

讀者迴響

熱門新聞

歐陽娜娜爆「被取消國籍！」　事實查核中心出手了

三峽命危女童救回！家人重回現場喊：快回醫院治療

黃子佼、孟耿如驚爆「結束5年婚姻」！

家寧「有很多Andy不忠證據」！

Joeman「副駕1女」突起身抬頭　粉絲氣炸不挺了

劉詩詩、吳奇隆520遭傳「確實離婚了」陸網震撼

三峽3死路口「鳥瞰畫面曝」！悼念物擺滿草地

Andy核彈級毀家寧撈破800萬！　雙劈疑雲有詭

全台有雨！　鋒面報到時間曝

快訊／51歲大陸女星朱媛媛逝世！低調抗癌5年

78歲老翁急救中「能找家屬賠償嗎？」　律師解答

女大生曝交往5年甜蜜時光　王文洋拿到「三問錶」興奮炫耀

台灣「Nissan進口油電休旅」大降價20.1萬

家寧握鐵證「噤聲原因曝光」！

三峽車禍新疑點　78歲翁曾在市區繞路

更多

最夯影音

更多

【嬰兒有豁免權？】貓主子有差別待遇！寶寶得到許可任他摸

【專屬健身教練】白髮嬤輪椅推胖柴孫　手中不忘緊抓牽繩

【太鼻酸】 #三峽 車禍路口擺滿悼念品　民眾悲痛排隊獻花哀悼

【碰撞後肇逃？】 #三峽翁 妻子喊：不可能

【願逝者安息】三峽車禍路口擺滿悼念品　民眾淚：盼能在另個世界收到溫暖

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面