債務糾紛竟持刀猛砍當兵同梯　桃園男認錯當庭和解獲輕判

▲陳姓男子因債務糾紛，2023年1月間持刀向黃男興師問罪，雙方發生扭打，黃男頸部、手部與大腿遭砍傷。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市陳姓男子與黃姓男子曾為服役期間同梯同袍關係，但因有債務糾紛，2023年1月間在桃園市桃園區向黃男興師問罪，雙方口角後發生扭打，陳持預藏尖刀朝黃頸部、雙手手臂與大腿等處揮砍，導致多處遭穿刺傷害，黃經送醫急救才救回一命；桃園地院今（21）日宣判，被告審理時當庭認罪並與告訴人達成和解，法官將殺人未遂罪改為傷害罪，判處有期徒刑5月，得易科罰金，本案還可上訴。

檢警調查，22歲陳姓男子與黃姓男子曾為服役期間同梯友人關係，但有金錢債務糾紛，2023年1月28日晚間7時許，陳男前往桃園區宏昌八街民宅向黃商討債務問題，但雙方一言不合口角後相互扭打，陳竟持預藏尖刀朝黃頸部與大腿等處揮砍，黃以雙手阻擋，導致頸部、雙手手臂與左側大腿處受到穿刺傷害，黃男友人發現後報警處理，桃園警方據報到場，調閱現場監視畫面查出陳男犯行，黃男經送醫急救救回一命。

桃檢複訊時，陳男坦承犯行，辯稱只是想教訓被害人，檢方根據現場監視器畫面截圖、現場照片與被害人診斷證明，主觀上認為被告下手力量之輕重，另根據證人指稱，被告持刀攻擊證人頸部等處，現場有濺血等跡證，其中頸部為生命中樞，係人體要害部位，檢方偵結依殺人未遂罪嫌起訴。

桃園地院審理時，陳男坦承犯行不諱；法官查出，被告與告訴人為當兵同梯朋友，雖有債務糾紛，但金額非鉅且已談妥，彼此並無深仇大恨，案發時被告並未施加足以使刀刃完全刺入人體之力道，且非有意指向人體要害，而朝向證人胡亂揮舞，難以形成被告存有殺人主觀犯意之確實心證，變更起訴法條由殺人未遂罪改為傷害罪。

法官審酌，被告僅因金錢糾紛及言語爭執即訴諸暴力，造成告訴人多處穿刺傷，惟念其坦承犯行，當庭與告訴人達成部分和解並願意賠償，法官審結被告犯傷害罪，處有期徒刑5月，如易科罰金，以新台幣1千元折算1日，還可上訴。