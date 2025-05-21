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「台版地面師」地政士坑7人近4000萬　派出所演戲錄影裝清白

▲桃園地檢署指揮警方偵辦林姓地政士夥同詐騙集團，共同詐騙7名被害人不動產案逾4000萬元，檢方今天起訴並具體向法院求刑2至18年不等刑期。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲桃園地檢署指揮警方偵辦林姓地政士夥同詐騙集團，共同詐騙7名被害人不動產案近4000萬元，檢方今天起訴並具體向法院求刑2至18年不等刑期。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園地檢署檢指揮警方偵辦詐騙集團案，赫然發現共犯中有俗稱「地面師」的地政士參與，詐團坑騙被害人銀行存款後，假借民間借貸名義，找來林姓地政士、假檢警配合演出，再以虛擬貨幣高額投資報酬等詐騙，要求被害人不動產設定抵押貸借款給詐團，被害人因無力繳交巨額利息與違約金才驚覺被騙，檢調查數月後今（21）日偵結，依加重詐欺、洗錢等罪嫌將林姓地政士等14人起訴，並具體向院方求處2至18年有期徒刑，並查扣14人名下金融帳戶凍結近2000萬元。

桃園地檢署檢察官林奕瑋指揮刑事局偵一隊、桃園市警局桃園警分局，偵辦被告林姓地政士等14人參與詐欺集團共同騙取被害人不動產案。檢警查出，本案7名被害人分別於2023年11月至2024年10月間，遭詐騙集團以假檢警辦案配合調查、虛擬貨幣高額投資報酬等詐騙方式，要求不動產設定抵押貸借款後，把錢交給詐欺集團，被害人驚覺有異陸續報警。

檢察官彙整被害人相關事證，調取金流資料調查後發現，詐團於被害人銀行財產遭詐取後，假借民間借貸名義，誘使7名被害人提供不動產作為擔保，再由詐團成員層轉負責仲介金主及其他被告，以話術迫使被害人向林姓地政士與金主等人洽談不動產抵押借款，由林姓地政士協助被害人辦理設定不動產抵押設定、簽立高額違約金、利息借據，以套取被害人名下不動產，待被害人無力償還高額利息後，再以違約為由索取鉅額違約金，再向法院聲請拍賣抵押物，藉此與詐團謀取不法利益，致使7名被害人蒙受近4000萬元損失。

此外，最離譜的是，林姓地政士利用其專業知識及職務之便，在協助辦理相關不動產設定、移轉登記事宜時，不僅對被害人進行反詐騙宣導，甚至還把被害人帶到派出所，希望雙方在警員的見證下，簽署反詐騙的「免責聲明」，等於找警察幫忙背書「不是詐騙」，警員發現有異不僅拒絕背書，還極力勸阻被害人再和詐團來往。詐團於是和被害人在派出所前錄影存證，希望推卸民、刑事責任，迫使被害人陷於錯誤辦理借貸，待金主匯款後旋遭薛姓與卞姓車手提領款項，或由詐團以購買虛擬貨幣方式將贓款洗出。

本案經高檢察署協助整合案件，再由桃檢檢察官自去年12月20日起，先後搜索、拘提、提解被告林姓地政士等14名被告，林、陳等人經檢方複訊後向桃園地院聲請羈押禁見獲准，檢方還查扣林、陳、許等被告金融帳戶共計1897萬2706元、美金1萬4541元，徹底剝奪犯罪所得。

檢方審酌被告林姓地政士等被告利用被害人年邁易欺，誘使被害人簽署高額不實借款契約並設定抵押，至被害人無力償付利息，再趁勢索取鉅額違約金，致被害人受近4000萬元之損失且不動產遭設定抵押，其惡性重大，建請法院求處被告林姓地政士有期徒刑18年、同案陳、許等被告有期徒刑15年，其餘被告則分別求處2年至4年以上之有期徒刑。

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