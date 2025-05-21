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必勝客開賣端午應景「巨型草仔粿」　爆香蘿蔔絲包進內餡

▲必勝客開賣端午應景「巨型草仔粿」。（圖／必勝客提供）

▲必勝客開賣端午應景「巨型草仔粿」。（圖／必勝客提供）

記者黃士原／台北報導

迎接端午節到來，必勝客推出應景的「鹹香蘿蔔絲麻糬比薩」，把草仔粿放大成整個比薩，內餡吃得到爆香過的蘿蔔絲、菜脯米。

必勝客即日起開賣「鹹香蘿蔔絲麻糬比薩」，單點119元，售完為止。該款比薩選用爆香過的蘿蔔絲、菜脯米、艾草風味麻糬、莫札瑞拉起司、帕馬森起司作為內餡，表面鋪上香Q麻糬皮，底部再搭配酥脆的薄脆餅皮，鹹香夠味、層次豐富。甜口味「紅豆艾香麻糬比薩」也同步開賣，售價119元。

▲必勝客開賣端午應景「巨型草仔粿」。（圖／必勝客提供）

▲紅豆艾香麻糬比薩。（圖／必勝客提供）

報稅季荷包緊縮，必勝客也祭出「6大超值優惠」，包括「3個大比薩888元」套餐送可樂，以及平日限定「人氣口味限時9折」、周末快閃「比薩買1送1」等。

▲bb.q CHICKEN把韓國超人氣「奶香卡滋炸雞」搬進台灣。（圖／記者蕭筠攝）

另外，bb.q CHICKEN今年首度推出新品「奶香卡滋炸雞」，是韓國超熱銷口味之一，選用經典黃金炸雞做為基底，現點現炸後裹上鹹甜玉米濃湯調味粉，再撒上玉米脆片增添咔滋口感，最後以紅椒粉點綴，打造濃郁奶香交織些許微辣風味。

奶香卡滋炸雞提供半雞、去骨炸雞、半半炸雞、雙口味炸雞選擇，售價389元起至698元，即日起於全台門市上市。

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