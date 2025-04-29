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必勝客「五倍起司焗烤千層麵」新上市！2大勞動節優惠一次收

▲▼必勝客推出「五倍起司焗烤千層麵」 。（圖／業者提供）

▲必勝客推出全新五倍起司焗烤千層麵。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

必勝客義式飯麵品牌 「Pasta Hut」重磅推出全新「五倍起司焗烤千層麵」，層層堆疊得千層麵餅吸附濃郁紅醬、白醬，再放上5倍加量的莫札瑞拉起司，每一口都能吃到超濃奶香搭配牽絲口感，即日起於全門市上市；加碼還有2大勞動節優惠等收。

必勝客Pasta Hut私廚系列推出「五倍起司焗烤千層麵」，加量5倍的莫札瑞拉起司經過烘烤後牽絲不斷，包裹著千層麵與波隆那肉醬、白醬層層堆疊，鹹香交織超級涮嘴，即日起正式開賣，單點259元，加25元還可升級為套餐。

▲▼必勝客。（圖／業者提供）

▲必勝客搶先祭出勞動節優惠。

另為迎接勞動節，必勝客即日起至6月2日也網羅2大優惠活動，有「必勝雙人套餐」內含個人主食、副食、飲料各2份，特價299元起；「個人比薩豪爽餐」則包含個人比薩1份、熱銷副食3份及1罐飲料，特價179元。

▲▼摩斯漢堡推出一系列新品。（圖／業者提供）

▲摩斯漢堡主餐推出2款新漢堡。

摩斯本周則換上推出初夏新菜單，網羅一系列夏季新品，主餐部分有「咖哩烤雞堡」，使用帶皮雞腿肉以特調醬汁醃漬入味進行烘烤，再淋上以番茄、洋蔥、紅蘿蔔、芒果與咖哩香料熬煮而成的芒果咖哩醬，搭配台灣新鮮香菜，開胃又好吃，售價110元。

「咖哩炸肉餅珍珠堡」則嚴選台灣豬前腿絞肉，以洋蔥、雞蛋與咖哩粉調味後裹上特製漿粉，炸製成黃金豬肉餅，搭配青生菜與爽口高麗菜絲夾入超級大麥米飯中，最後澆淋上特製咖哩醬，香氣十足，售價120元。

▲▼摩斯漢堡推出一系列新品。（圖／業者提供）

▲▼早餐推出全新「鱈魚三明治」，還有新點心「辣味摩斯肉醬薯條」。

▲▼摩斯漢堡推出一系列新品。（圖／業者提供）

早餐系列推出「鱈魚三明治」，此次選擇法國小麥粉製作麵糰，加入黃金亞麻籽與玄米，打造口感鬆軟且帶有堅果香的亞麻玄米吐司，搭配裹上特製日式風味裏漿的狹鱈魚，佐以新鮮萵苣、滑嫩雞蛋沙拉層層堆疊。

點心則有全新「辣味摩斯肉醬薯條」，選用美國進口馬鈴薯油炸金黃酥脆，再淋上經典肉醬，接著放上美乃滋及嗆辣墨西哥辣椒片增添口感，售價75元。

▲▼摩斯漢堡推出一系列新品。（圖／業者提供）

▲▼加碼推出全新飲料、咖啡。

▲▼摩斯漢堡推出一系列新品。（圖／業者提供）

飲品部分包括以熱銷經典紅茶為基底搭配台灣花東地區晚崙西亞橙果汁、哈蜜瓜果泥，再加入Q彈蒟蒻球的清爽「香吉士蒟蒻冰茶」、「哈密瓜蒟蒻冰茶」，以及以氣泡飲料作基底「香吉士蘇打」、「哈密瓜蘇打」，4款飲品售價皆為75元。

咖啡則推出果香四溢的「冰橙咖啡」，採用100%雨林聯盟認證咖啡豆，精選瓜地馬拉、哥倫比亞咖啡豆，完美保留黑可可調性、帶有細緻核果香氣與烤焦糖尾韻，再加入台灣花東地區的晚崙西亞橙原汁調和風味，單杯售價75元。

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