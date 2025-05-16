達美樂推「國際披薩派對日」優惠　披薩5折、套餐599元

▲達美樂推出國際披薩派對日優惠。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

今（16）日是國際披薩派對日，達美樂祭出2大限時優惠，包括「指定外送套餐599元」、「外帶大披薩半價」，最低275元起就能吃，即日起正式開跑。必勝客則有「平日大比薩199元起」、「周末大比薩半價」等好康。

達美樂推「2大優惠」慶國際披薩派對日，即日起至5月18日可享「外送套餐599元」，內含大披薩1個+蝴蝶酥3個+薯球半份+香烤雞條10條+1.25L可樂1瓶，特價599元；以及「外帶大披薩5折」，一共29種口味通通下殺半價，只要275元起就能吃到大披薩1個。

▲必勝客平日、周末限定比薩優惠一次看。

必勝客即日起也有平日、周末限定優惠，至5月29日前平日可享「外帶單點大比薩199元／299元」優惠，199元優惠口味有BBQ黃金嫩雞、香濃蒜香海鮮、熱帶鳳梨海鮮總匯、黃金咖哩海鮮、四小福、日式照燒雞、雙層美式臘腸、夏威夷共8款。

299元優惠口味則推和風章魚燒、海鮮、鐵板雙牛、韓式泡菜燒肉、炙燒明太子嫩雞、超級總匯、哈辣墨西哥、彩蔬鮮菇、雙拼比薩-熱帶鳳梨海鮮總匯+四小福、雙拼比薩-海陸總動員共10款。

至6月2日前周末限定「外帶大比薩半價」，優惠口味有松露干貝鮮蝦起司、法式海陸盛宴、泰式檸檬椒麻豬、經典費城起司牛肉、金沙黃金脆雞/BBQ黃金嫩雞、雙拼比薩-熱帶鳳梨海鮮總匯+四小福、雙拼比薩-海陸總動員、香濃蒜香海鮮、熱帶鳳梨海鮮總匯、黃金咖哩海鮮、四小福、日式照燒雞、雙層美式臘腸、夏威夷。