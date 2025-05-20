必勝客「報稅季6大優惠」一次看　比薩周末快閃買1送1

▲必勝客報稅季祭出最新6大優惠。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

報稅季荷包緊縮，必勝客本月祭出「6大超值優惠」，包括「3個大比薩888元」套餐再送可樂，以及平日限定「人氣口味限時9折」、周末快閃「比薩買1送1」等，最新好康一次看。

●520私廚寵愛套餐

販售期間：即日起至5月26日

販售地點：全台門市、官網和PK APP

優惠內容：任選期間限定口味+私廚人氣口味大比薩（明太子生蠔干貝／松露干貝鮮蝦起司／法式海陸盛宴／泰式檸檬椒麻豬／經典費城起司牛肉／和風章魚燒／海鮮／金沙黃金脆雞／鐵板雙牛／韓式泡菜燒肉）+冰藏起司塔2顆特價520元

●魷你真好鮑魚干貝比薩

販售期間：即日起至售完為止

販售地點：全台門市、PK APP

優惠內容：「魷你真好鮑魚干貝比薩」單點1049元，限量5千個

●就愛最大盒

販售期間：即日起至5月26日

販售地點：全台門市、官網和PK APP

優惠內容：外帶比薩買大送大／外送買大送小，搭配8吋原味巴斯克熔岩起司蛋糕再送指定拼盤1份，特價1488元起

●3個大比薩888再送可樂

販售期間：即日起至5月26日

販售地點：全台門市、官網和PK APP

套餐內容：外帶大比薩3個特價888元，再送1.25L可樂1瓶（送完為止）

●平日人氣口味限時9折

販售期間：即日起至5月23日、5月26日至5月29日

販售地點：全台門市、官網和PK APP

優惠內容：平日外帶買大送大（外送買大送小），3款人氣口味限時九折。

套餐內容：和風章魚燒／海鮮特價693元、韓式泡菜豬肉特價675元

●周末外帶買大送大／外送買大送小

販售期間：5月24日至5月25日、5月30日至6月1日

販售地點：全台門市、官網和PK APP

優惠內容：周末指定比薩外帶買大送大或外送買大送小

▲21風味館超級品牌日祭出3大優惠 。

21風味館（21PLUS）「超級品牌日」則將於5月21日限時1天登場，一共推出3大組合優惠，包括「香草烤雞6隻1794元」，較原價打出57折，平均每隻烤雞只要299元；「香草烤雞3隻999元」，較原價可享63折優惠；「香脆炸雞（微辣）2桶共10塊538元」，每桶平均269元，較原價下殺72折，提醒外送平台不適用此優惠。