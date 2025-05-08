獨／高雄老字號果汁店佛心價　直擊顧客紅線「閃雙黃」違停

記者吳奕靖／高雄報導

高雄三多路上一家開業很久的老字號果汁店，以其新鮮果汁跟便宜價格，吸引顧客。不過這間深受喜愛的老店，被用路人直擊有民眾為了快速購買，直接在紅線上閃起警示燈，造成後方車輛為了閃避而險象環生，引發用路人強烈不滿。民眾向《東森新媒體ETtoday》提供行車記錄器畫面投訴。

▲民眾違停購買果汁，這家店是老字號果汁店 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

有熱心民眾提供行車記錄器畫面，清楚記錄下違規行為。根據畫面顯示，8日下午4點多，一輛轎車大剌剌地停放在三多路的紅線上，駕駛疑似下車前往這家果汁店。當時車流量相當大，後方車輛紛紛減速或變換車道閃避，險象環生。畫面中可見該車輛佔用半個車道，嚴重影響後方直行車輛的通行順暢，彷彿將紅線視為自家專屬的「臨時停車格」。

▲民眾違停購佔據半個車道，導致機車族必須閃車搶道 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

三多路，這條曾經在氣爆事件後浴火重生的重要幹道，在道路重新規劃後，已成為雙向各兩線道的配置，原本就已壓縮了路邊停車的空間。記者實地走訪現場，發現這間見證高雄發展的果汁老店前，有臨停車輛直接停在紅線區域，甚至有車輛為了「快速買一杯」，大剌剌地開啟雙黃警示燈。

針對此現象，苓雅分局表示該處今年度迄今舉發7件，分別是禁止停車4件、人行道停車1件、行駛人行道1件以及逆向行駛1件。同時根據行車記錄器畫面，這部車輛已經違反道路交通管理處罰條例第56條「汽車駕駛人停車時，在禁止臨時停車處所停車，處新臺幣六百元以上一千二百元以下罰鍰」。

▲民眾違停購買果汁，雙手各提一個裝著飲料的袋子。（圖／記者吳奕靖翻攝）

這家老字號的果汁店在當地是屬於不少人的回憶，google評論達4.8顆星。有網友評論這家果汁店的價格超佛，5杯西瓜汁只要百元，不過去年中開始調整價格，西瓜牛奶3杯百元，酪梨牛奶2杯百元，但價格仍算親民。網友也說「木瓜牛奶 很順口，不會太甜、超好喝」、「西瓜牛奶越喝越上頭 ，一下子兩人就把三杯喝玩」、「西瓜汁滿150贈送，很甜好喝 、夏天喝很舒爽」。