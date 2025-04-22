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永和夫妻掛假車牌還違停！被拖吊露餡　2人遭移送

記者陳以昇／新北報導

新北市永和區一對夫妻因貪圖一時方便，駕駛懸掛偽造車牌的小客車，違規停放人行道，遭警方拖吊，當黃婦前往拖吊場辦理領車手續時，被查出車牌竟是丈夫上網購買的偽造號牌，夫妻2人訊後皆依使用、偽造特種文書罪嫌移送新北地檢署偵辦，並依交通違規開罰及車牌吊扣處分。

▲▼永和夫妻掛假車牌還違停被拖吊，犯行意外曝光，警方查扣俞姓丈夫在網購的假車牌 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲永和夫妻掛假車牌還違停被拖吊，領車時犯行意外曝光 。（圖／記者陳以昇翻攝）

據了解，66歲黃姓婦人20日晚間6時許，駕駛小客車違規停放在永和區中山路一段51號的人行道上，遭警方依法拖吊至保管場。隔日，黃婦前往拖吊場辦理領回手續時，警方例行查驗車輛資料，赫然發現車子的牌照目前正在吊扣，進一步追查後，確認車子懸掛的號牌是丈夫62歲俞姓男子透過網路購買的偽造號牌。

警方隨即將黃婦及俞姓丈夫帶回警局偵訊，2人對於使用偽造車牌一事坦承不諱，訊後皆依使用、偽造特種文書罪嫌移送新北地方檢察署偵辦。此外，警方也將依違反道路交通管理處罰條例，對黃婦開出違規停車罰單，並吊扣車子的牌照。

永和警分局呼籲民眾，切勿貪圖小利而使用或偽造車牌。此類行為不僅違反道路交通管理處罰條例，將面臨罰鍰及扣繳牌照的處分，更觸犯刑法第212條、第216條的使用、偽造特種文書罪，將依法移送法辦。

▼警方查扣俞姓丈夫在網購的假車牌 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼永和夫妻掛假車牌還違停被拖吊，犯行意外曝光，警方查扣俞姓丈夫在網購的假車牌 。（圖／記者陳以昇翻攝）

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