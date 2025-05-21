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台大院長表態：涉性騷不可任婦產科醫師　未來案件確定即送衛生局

▲▼衛福部次長林靜儀（左）、台大醫院院長吳明賢（右）。（圖／記者洪巧藍攝）

▲衛福部次長林靜儀（左）、台大醫院院長吳明賢（右）。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

台大婦產部住院醫師性侵女性病患遭判刑，近期台大婦產部已經連續3起涉及性騷、性侵案件，遭立委批評為「高風險部門」，台大醫院數次不作為等同是包庇性騷犯。台大醫院院長吳明賢今（21）日表態，涉及性騷者「絕對不可以」擔任婦產科醫師；過去案件是依照性騷法辦理通報社會局，在新性平三法實施後，未來相關案件尚未判刑也會直接移送衛生局。

台大醫院一名黃姓婦產部住院醫師在2021年趁執勤急診工作時謊稱要進行「性反應測試」，性侵就診女病患，近日遭法院依趁機性交罪判處3年有期徒刑。台大婦產部不孕症權威醫師陳思原教授性騷擾住院醫師，遭院方判定性騷擾成立且情節嚴重，但現在仍擔任婦產科醫學會理事長；另外，有一名台大婦癌權威鄭姓教授涉下藥性侵藥廠女業務遭起訴。

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立法院衛環委員會今日邀衛福部等部會針對性騷擾防治及外聘督導制度精進作為進行專題報告，民眾黨立委陳昭姿直言，台大婦產部近年來性騷性侵案連3爆，屬於高風險部門，台大醫院數次不作為等同是包庇性騷犯。她認為，龍頭醫院應該立標竿，然而加害者卻持續任教、診療多年，性平會掌握多名受害者，院方卻沒有主動公開處理進度與結果，成為系統性問題。

陳昭姿指出，因為醫療體系內部權力、性別權勢不對等，受害者長期無法申訴，且通報制度有漏洞，最後受害者自行離職草草了結，根本無法防範再犯。她要求未來性平會確認性騷事件不要等判刑就可以移送醫師懲戒、限制執業。

陳昭姿向台大院長吳明賢提出質疑，婦產科醫師檢查女性最私密的地方，「涉及性騷案件適合繼續當婦產科醫師嗎？」吳明賢當場表態，「絕對不可以。」

吳明賢答詢時強調，住院醫師案是根據性騷法在3個月內處理記過，並通報社會局，都是依法辦理。吳明賢後續受訪表示，住院醫師案件發生時性平三法尚未修改，院方是依照性平委員會結論記過，但沒辦法解職，後續等待刑事判決之前，讓涉案醫師形式上形同停職，無法自己看病人，且要有老師輔導等措施。

吳明賢強調，後續在處理陳思原教授案件，就是在判刑前就先移送衛生局，未來若有其他性騷案件只要經過調查確定，也都會直接移送衛生局。

國民黨立委徐巧芯、陳菁徽則質疑，陳思原仍擔任婦產科醫學會理事長，近日更將帶團前往日本婦產科醫學會交流。徐巧芯怒批，衛福部長邱泰源今年1月曾經表示會要求學會儘速改選，至今未果，現在還讓性騷擾犯當代表，與他國專業團體交流，此舉等同於家醜外揚、丟臉丟到國外，衛福部等相關單位應有作為。

本身也是婦產科醫師的衛福部次長林靜儀表示，發生這樣的事情確實對專業形象是很大的傷害，今年1月至今持續和學會溝通，這很重要會影響醫師聲譽、醫師倫理，也傷害年輕醫師，希望學會了解性別敏感度要更積極處理。

林靜儀也強調，考量不僅是婦產科醫師，各醫事人員也會有面臨同樣問題，但相關法規散在各醫事人員法規，醫事司正在研擬草案並於7月份會醫學倫理會議提出，對學會、專技醫療人員，應該要有除性平三法外，在專業上也要有額外責任。

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