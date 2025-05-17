西螺農會萬粽飄香　端午前夕獻暖醫護警民與弱勢團體

▲西螺鎮農會秉持著一份關懷弱勢、回饋社會的心意，在端午節前夕，準備一萬顆黃金米分享給社會上默默付出的團體與個人。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

西螺鎮農會舉辦「五月飄粽香！關懷醫護警民、愛心團體之愛心黃金米粽」捐贈儀式，縣長張麗善、縣農會總幹事陳志揚、西螺鎮農會理事長張宗南、常務監事廖新發及總幹事廖錦富一起藉由一萬顆黃金米粽的贈送儀式，向默默付出的愛心團體及醫護警消致敬與感謝。

縣長張麗善表示，西螺鎮盛產優質的濁水米而聞名，更是醬油的故鄉，西螺鎮農會結合台農76號黃金米及農會所監製的清建醬油，還有雲林豬肉及花生，製作出秒殺的黃金米粽，美味又健康；今日藉由這場米粽捐贈儀式不僅讓更多人品嘗到黃金米粽的美味，更是一場最好的宣傳，將西螺濁水米及醬油等雲林良品推向更廣闊的舞台，讓很多消費者認識來自雲林的優質農產品。

張麗善說，感謝西螺鎮農會秉持著一份關懷弱勢、回饋社會的心意，在這端午節前夕，準備了一萬顆飽滿紮實的黃金米分享給社會上默默付出的團體與個人，傳達端午的祝福，也傳遞了溫暖與關懷。

西螺鎮農會總幹事廖錦富表示，今年黃金米粽一開放網路訂購，10萬顆秒殺完售，但為了讓愛心團體、辛苦的醫護警消們也能一嚐黃金米粽的美味，特別追加製作一萬顆黃金米粽，向平時默默付出、守護我們的團體包括雲林家扶中心、華山基金會、西螺警分局、基督教雲林分院、西螺清潔隊、西螺消防分隊等表達最誠摯的敬意與感謝。

此外也感謝縣府支持農會推動這個活動計畫，讓弱勢團體及基層醫護警消們都可一嚐西螺在地的好滋味。廖錦富強調，捐贈儀式不僅是單純的物資捐贈，更是一份關懷、一份感謝、一份對在地特色產業的推廣，以及一份對西螺農會未來發展的期許，希望將這份關懷傳遞出去，讓社會更加美好，也打響西螺物產。

▲西螺鎮農會結合台農76號黃金米及農會所監製的清建醬油，還有雲林豬肉及花生，製作出秒殺的黃金米粽，美味又健康。（圖／記者游瓊華翻攝）