輝達插旗北士科　陳智菡曬柯文哲3年前視察照：是他不放棄

記者黃翊婷／綜合報導

NVIDIA創辦人黃仁勳19日公布輝達台灣總部將在北士科落腳，並命名為「NVIDIA Constellation」。民眾黨立院黨團主任陳智菡表示，2022年柯文哲擔任台北市長期間，多次前往北士科工地視察，當時大多數人都覺得北士科太偏遠，不利發展，但柯督促大家不要放棄，經過大家的努力終於看到改變，「很希望柯P也能看到這則新聞，他一定會為蔣萬安市長與台北而高興。」

▲陳智菡分享柯文哲2022年間前往北士科工地視察的照片。（圖／翻攝自Facebook／陳智菡Vicky，下同。）

黃仁勳19日在主題演講尾聲宣布輝達台灣總部決定落腳北士科，並命名為NVIDIA Constellation，他在和很多名市長談過之後，最終還是決定將總部設立在士林北投。

▼▲陳智菡說，當時大多數人都不看好北士科，但柯文哲一直督促大家不要放棄。

陳智菡19日在臉書貼出柯文哲擔任台北市長期間，前往北士科工地視察的照片，她表示，2022年間柯文哲帶著時任副市長彭振聲、黃珊珊以及秘書長、產發局長等人，多次前往北士科工地視察，希望將基礎設備弄齊全，以利對外招商，當時從局長到副市長都很苦惱，覺得北士科太偏遠，市府多次安排會議招商，企業都不願意進駐，但柯一直督促大家不要放棄。

陳智菡說，她也曾跟著柯文哲進去北士科探視駐點工作組，近幾年每次開車經過，都會發現當地從過去的荒蕪之地逐漸開始有了人煙，鄰近的福星公園也有許多人潮，這是大家一起努力的結果，「很希望柯P也能看到這則新聞，他一定會為蔣萬安市長與台北而高興。」