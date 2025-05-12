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印巴「各自宣布勝利」上街狂歡　百姓吐心聲：只想活下去

▲▼印巴衝突，巴基斯坦軍隊，巴基斯坦部隊。巴基斯坦民眾慶祝停火，向軍隊獻花。（圖／路透）

▲巴基斯坦民眾慶祝停火，向軍隊獻上花圈等物品。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

印度與巴基斯坦歷經4天衝突後，於10日宣布立即全面停火，而雙方如今都宣稱取得勝利，大肆舉行慶祝活動。不過，在主權爭議地區、位於喜馬拉雅山區的克什米爾（Kashmir），邊境兩側的居民，都懇求當局提出真正的長期解決方案。

印度與巴基斯坦都宣稱停火是該國的一場勝利，促使雙邊民族主義熱情進一步高漲。

印度國防部長辛格（Rajnath Singh）表示，該國於7日凌晨啟動的「辛多爾行動」（Operation Sindoor）不只是軍事行動，「也是印度政治、社會與戰略意志力的象徵」，「印度部隊的怒吼，傳到了巴基斯坦軍方總部所在的拉瓦平第（Rawalpindi）」。

巴基斯總理謝里夫（Shehbaz Sharif）宣布，5月11日是「表彰武裝部隊，對近期印度侵略做出回應」的一天。知名政治評論家薩賈德（Baqir Sajjad）也說，儘管印度更為強大，但巴基斯坦「堅決否認……該國尋求主導的軍事優勢與外交敘事」，並且形容停火是該國「精心策畫的勝利」。

▲▼印度控制的克什米爾（Kashmir）遭到越境砲擊，民宅嚴重毀損。（圖／路透）

▲印度控制的克什米爾（Kashmir）遭到越境砲擊，民宅嚴重毀損。（圖／路透）

巴基斯坦各地都在舉辦派對及集會活動，尤其是巴基斯坦控制的克什米爾（Kashmir）地區，當地數周以來一直處於越境砲擊的前線。前地方領袖海德爾汗（Raja Farooq Haider Khan）感謝川普協助解決衝突，「這次我們是如此接近戰爭，所以他的涉入非常受到歡迎。但我們不得不說，若未能長期解決克什米爾問題，在這個地區，和平無以為繼。」

印度邊境也大肆慶祝，但居民卻也透露，儘管停火受到歡迎，卻沒有解決克什米爾經常發生流血衝突的根本問題，而該問題要追溯到1947年印度從英國獨立、巴基斯坦與印度分治的時期。

55歲的拉爾丁（Lal Din）說，「世界大國促成暫時停火」的場面，克什米爾人已經見過很多次了，但「核心問題還是沒有解決，士兵依然用武器和坦克面對彼此。今天出現一場爭端，明天又有另外一場，槍火將會再度轟鳴，把像我一樣的平民困在交火之中。在這場核武大國的衝突之中，我們只是數字」，懇求雙方解決分歧、和平相處，「讓我們活下去。」

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