台中恐怖車禍！22歲外籍男遭右轉車「撞進車底」　一度無心跳

▲台中路口發生嚴重事故，印尼籍騎士遭撞重壓車底送醫。（圖／記者游瓊華攝，下同）

記者游瓊華、閔文昱／台中報導

台中市烏日區今（13）日晚間發生一起驚險車禍。晚間6時47分左右，21歲葉姓女子駕駛自小客車，沿中山路三段行駛並右轉榮和路時，與22歲印尼籍傑姓男子所騎乘、直行往高鐵站方向的機車發生側撞，事故造成傑男一度失去生命跡象，所幸搶救後已恢復呼吸心跳。

警方指出，雙方在路口碰撞後，葉女駕駛的自小客車因慣性持續向前，導致傑男再度遭撞並被重壓在車底，一度受困無法脫身，現場狀況相當危急。台中市消防局獲報後，立即派遣南屯分隊前往救援。

救護人員到場後，使用電動撐開器將傑男從車底救出，當時他已一度失去生命跡象，並出現鼻漏情形。消防人員立即施以急救，隨即將人送往烏日林新醫院搶救。經院方全力救治後，傑男已恢復呼吸心跳，初步診斷為左側氣胸合併肋骨骨折，目前已完成插管及胸管放置，仍在昏迷中持續治療。

警方初步調查，葉女酒測值為0，排除酒駕情事，全案已依交通事故處理程序調查中，實際肇事責任與原因，仍待進一步釐清。烏日分局也提醒用路人，行經路口時轉彎車應確實禮讓直行車，並保持安全距離，以避免類似事故再度發生。