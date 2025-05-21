高齡換照年齡擬下修　73歲藍委喊「受害」：開S型不容易耶

▲國民黨立委陳雪生今表示，這2天出了重大車禍，交通部應該就制度面去檢討。（圖／記者周湘芸攝）

記者周湘芸／台北報導

三峽一名78歲高齡駕駛衝撞機車和路人釀3死12傷，交通部昨日宣布，高齡換照年齡擬從75歲下修至70歲。73歲的國民黨立委陳雪生今日於立法院質詢直言，此次事故應該就制度面檢討，1個70多歲老人出了車禍就下修換照年齡，「我也是受害者耶，那我真的要去考試哦？」這是在應付社會。交通部長陳世凱表示，並非針對單一個案決定，是整體制度改善。

交通部昨日宣布「高齡駕駛人駕駛管理制度」祭3措施，包括高齡換照年齡擬從75歲下修至70歲，目前70歲以上有駕照者約182.6萬人次，換照考試增加「實地演練」，若70歲後繳回駕照提供TPASS加碼補助。

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陳雪生今日質詢表示，這2天出了重大車禍，應該就制度面去檢討，不要1個70多歲老人出了車禍，就下修換照年齡到70歲，「我也是受害者耶，那我75歲耶，那我真的要去考試哦？沒有道理呀！如果有個60歲的駕駛發生重大車禍撞死10幾人，那要再下修到60歲嗎？」

陳世凱回應，換照機制其實一直都在，交通部不是針對單一個案決定下修，其實已經研議一段時間，現在提出來的原因是社會大眾很關注，把目前研議的結論先跟社會報告。

對此，陳雪生直言，交通部就是為了這個事故下修，「難道去年、前年有提出嗎？」這就是在應付社會，交通部不能把制度朝夕令改，要討論制度面，像是這位肇事駕駛神經、身體及四肢有沒有問題。陳世凱指出，換照制度已經做10年了，這些部分都有納入考量。

陳雪生接著說，「那我也是受害者耶！你以為那個S型是可以隨便進去、隨便出來的嗎？那個不容易耶！」陳世凱說，這個政策不會讓委員受害，是要協助年長者，目前也沒有說要考S型，3個月後會提出整體方案對外報告，是整體駕照管理，包含考照、回訓及換照制度。

陳雪生質疑，「那要考什麼？長方形還是正方形？可以筆試呀，這就是叫我不要開車的意思」，80幾歲生性善良要去撞人不太可能，這沒有道理。

陳世凱表示，75歲本來就是現行機制該換照的年齡，現在很多人換照都很順利，這次下修年齡並非急就章，是整體制度改善。