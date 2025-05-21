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癲癇發病「複檢未過」將追回駕照！交通部：政院已核定修法草案

▲▼台南玉井老街車禍。（圖／記者林東良翻攝）

▲台南玉井老街發生一輛廂型車暴衝車禍，肇事者過往有癲癇疾病紀錄。（圖／記者林東良翻攝）

記者李姿慧／台北報導

台南玉井一男子20日疑似癲癇發作，開車衝撞散步的老夫妻，釀1死1傷，事後更傳出肇事者15年前就曾因癲癇發作撞死人被判緩刑，未料15年後再奪人命。目前癲癇患者經醫生診斷2年以上未發病，可考領駕照，交通部擬修法介接就醫和保險資料，發現發病要複檢，未通過強制繳回駕照，行政院已核定待立院修法。

台南玉井一名男子昨開廂型車暴衝，一路衝撞轎車、2名散步的夫妻和機車，造成1死1傷，該肇事男子曾在2010年因癲癇病症發作，也肇事撞死人，2011年被判緩刑，沒想到15年後再度肇事，奪走一條人命。

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交通部原規定癲癇患者不得考領駕照，但因聯合國身心障礙者權利公約認定該規定為歧視身心障礙者，交通部多次邀相關醫療專家、學者研議後，2020年9月7日已針對可控制癲癇疾病者有條件放寬考領駕照，癲癇患者超過2年以上未發病並提出醫師診斷證明，將可考照。

現行規定，考領駕照時須檢具3個月內的合格醫療院所醫師出具證明，考取駕照後，還須每2年提出最新3個月內醫師證明，申請換發新駕照。

不過，以往也曾發生可控癲癇患者，在每2年換照期未滿期間突然發病肇事，引發外界質疑有漏洞，無法及時有效管理。為找出潛在不適合開車或騎車的高風險駕駛人，交通部則研擬修法，將與衛福部、勞動部等單位介接就醫、保險等資料，只要出現失智、癲癇、青光眼等症狀，相關單位將通知監理單位，主動鎖定潛在風險駕駛要求複檢。

根據草案規劃，監理單位可要求疑似發病的癲癇患者，限期1到2個月內複檢，若醫生判定不適合開車，須強制繳回駕照，未繳回可註銷駕照。若持已註銷駕照上路，則可罰6000元到2萬4000元罰鍰。若繳回駕照後，經醫生診斷超過2年未發病，將可再重新考領駕照。

交通部今(21日)表示，行政院已審查通過該草案，行政院後會依程序函送立法院審議。

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