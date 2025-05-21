民團號召周日「穿白衣摺紙鶴」　三峽事故地悼念交通罹難者　

▲三峽北大國小旁發生的重大死亡車禍，路權團體號召周日追思 。（圖／記者陳以昇攝）

記者李姿慧／台北報導

三峽78歲老翁開車高速衝撞機車和斑馬線上的行人，造成3死、12傷悲劇，「還路於民」路權團體將於周日上午11時，在北大國小斜對面公園舉辦白紙鶴追思活動，號召公民穿著白衣，一起摺紙鶴靜靜地悼念逝者，也期盼不再有人因交通事故被剝奪平靜的日常。

三峽一名78歲高齡駕駛19日肇事，奪走3條人命，該名高齡駕駛疑似有路怒症鎖定一輛機車追撞，波及斑馬線上行走的學生，交通部昨日火速針對高齡駕駛管理祭出加嚴3措施，包括高齡換照年齡從75歲下修至70歲，體能測驗增加危險感知、增加四肢健全和靈活測驗，且有肇事紀錄者要實地訓練，並透過TPASS補助協助高齡駕駛改搭公共運輸，預計明年上路。

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「還路於民」路權團體今(21日)也宣布將於5月25日上午11時到12時，在新北市三峽區北大國小斜對面公園，舉辦「為交通罹難者默哀—白紙鶴追思」活動。

該活動將號召民眾穿著白色服裝，在北大國小斜對面公園一起摺紙鶴，不喊口號，靜靜地追思，悼念交通罹難者，並以白紙鶴祝願不再有人因為交通事故而被剝奪平靜的日常，也祈願台灣能有更安全的行人環境。