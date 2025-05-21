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4小黨批高齡換駕照改革打假球「還漏1族群」　籲增實際駕駛技能測試

▲▼4小黨赴行政院外開記者會。（圖／時代力量提供）

▲4小黨赴行政院外開記者會。（圖／時代力量提供）

記者杜冠霖／台北報導

時代力量、台灣基進、小民參政歐巴桑聯盟、台灣綠黨今（21日）到行政院前召開「高齡換照別打假球，定期回訓淘汰危險駕駛」，針對交通部高齡換照、駕照定期回訓、強化通學區安全等議題， 希望行政院能整合交通部、內政部、教育部，做好駕照管理，還給孩子一條安全上放學的路。時代力量黨主席王婉諭指出，高齡換照改革措施，方向正確、細節非常不到位，要學習日本，卻把日本制度大幅閹割，換照時應接受「實際駕駛技能測試」，交通部也該儘快制定通學區完整的標線號誌規則。

時代力量黨主席王婉諭表示，昨天交通部長陳世凱提出的高齡換照改革措施，「方向正確、細節非常不到位」。她指出，2017年時年滿75歲，現年已經超過83歲的超高齡駕駛，仍然終身不必換照，這等於是讓許多已經不適合駕駛的長者，繼續在路上製造風險。

王婉諭質疑，陳世凱部長說要學習日本，卻把日本制度大幅閹割、弱化，在日本只要有闖紅燈、超速、妨礙行人穿越馬路等違規，換照時要接受「實際駕駛技能測試」，包含左右轉、停車再開、倒車等，到了台灣，卻變成曾經肇事撞到人車，才要參加實地訓練課程，如果要把門檻拉這麼高，就應該增加換照難度，怎麼會把路考測試降格為課程？

王婉諭強調，除了高齡換照，全齡駕駛定期回訓換照，研議了一、二十年還是沒有下文，不知道有多少人，因為改革的怠惰，在路上失去了生命，這就是應作為而不作為，等於政策殺人的原因，希望交通部痛定思痛，加快速度落實交通安全改革。呼籲交通部，儘快制定通學區完整的標線號誌規則，不能只有援引日韓案例，參考用的指引手冊，讓地方政府有所依循，透過道路塗色、減速設計，搶救通學區走路上放學的大小孩子。

台灣基進秘書長吳欣岱表示，這場事故不只是交通意外，而是制度性失能的血淚警訊。她強調，除了高齡換照問題，政府長期放任危險駕駛與違規累犯，同樣必須徹底檢討，同時提出三項具體主張，提高危險駕駛的取得與持有駕照門檻、將重大違規如闖紅燈高速撞擊行人視為意圖殺人、並引入類似美國「三振法則」的累進式處罰制度，嚴懲屢犯者，事故發生地點為設有全時相通學區的標準化路口，顯示即便有制度設計，若缺乏「失效安全」概念，仍無法保護行人。她點出庇護島過低、缺乏防撞桿與車阻設施，使所謂的安全設計形同虛設。

吳欣岱呼籲中央與地方政府正視導護人力嚴重不足的問題，應增編預算，聘用專責導護員或結合民防力量，讓專業人力守護孩子安全，而非將風險推給學校與家長。她強調，這起悲劇帶來的不只是創傷，更凸顯孩子的生命不該是政府慢半拍改革的代價，呼籲行政院立即行動，亡羊補牢，勿再讓制度性錯誤奪走無辜性命。

小民參政歐巴桑聯盟秘書長何語蓉提出三大訴求，一、全面盤點並改善全台通學步道，補足人行空間、設置車輛管制與降速設施，讓孩子安心上學；二、推動高齡駕照制度改革與危險駕駛管理，納入視力、反應與違規紀錄評估，並強化累犯吊照機制；三、導入「潛在危險地圖」制度，公開高風險路段，納入社區通報與交通預算規劃，落實預防優先。肇事者屢次違規仍可繼續開車，凸顯交通執法怠惰、制度鬆散。她強調孩子的生命不該再成為制度冷漠的代價，政府必須立即行動，還孩子一條安全回家的路。

台灣綠黨共同召集人王彥涵表示，三峽嚴重車禍奪走3個無辜生命、重創15個家庭，顯示出的不只是個人的危險駕駛，更是國家交通制度的失靈。交通部今年因應各方聲音的方式，令我們感覺是「製造對立，未解決痛點」！第一，昨晚記者會幾乎只著重在高齡駕駛換照等相關制度改善，彷彿車禍問題僅為「駕駛是高齡者」，這是造成高齡與其他駕駛族群的對立。不是每位高齡駕駛都會像三峽車禍肇事駕駛一樣，早就有多年違停甚至衝撞人行道的紀錄。

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