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三峽翁涉殺人罪？律師曝「脫產機率高」　籲死者家屬快做一事

▲▼ 昨(19)三峽北大國小發生的重大死亡車禍，家屬今日下午進行招魂儀式，一旁已有多位民眾排隊，將於招魂結束上前致意 。（圖／記者陳以昇攝）

▲三峽北大國小發生重大死亡車禍。（圖／記者陳以昇攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

三峽車禍話題延燒，律師王至德在粉專發文，以文字敘述行車記錄器、監視器的畫面，提到78歲駕駛余姓男子撞女騎士很有可能要朝殺人罪偵辦。另外，他認為余男高機率會脫產，「如果被脫產的話，還有強制險的理賠金及犯保的被害人補償金，不過肯定不夠賠的，所以家屬記得要盡快聲請假扣押，一次不成功就繼續試到成功為止。」

王至德在粉專「法老王 - 王至德律師」以「三峽車禍-幸與不幸、故意還是過失」為題發文，會質疑是故意還是過失，是因為監視器畫面顯示不少令人納悶的畫面。他指出，肇事車輛前方停著兩台機車，其中一台是黑黃相間的機車，騎士是一位戴白色安全帽、穿白上衣和牛仔褲的女性。

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等到左轉燈亮後，這兩台機車先左轉，而肇事車輛角度太小撞上分隔島，再倒車時撞上後方車輛，奇怪的是撞了還不煞車，還繼續猛推後車後頭，駕駛最後竟然直接踩油門加速逃逸。

切回車禍現場，復興路132巷的另一段監視畫面也顯示：「同樣的黑黃相間機車女性騎士，在紅燈前緩緩停車，腳還沒放下就被肇事車輛猛力撞上。」更驚悚的是：「駕駛完全沒減速，接著又撞上三名正在過馬路的學生和兩名行人。」

他提到有網友比對影片後，認為國慶路口的那位女性騎士，和被撞的第一位女性極為相似。王至德便直呼，「如果是同一個人的話，那應該要朝殺人罪偵辦了吧？」他補充，三名死者中包括兩名學生及一位約40歲女子，「沒意外的話，就是那位女騎士了。」

另外，網上還傳出，事發後有小弟弟騎著腳踏車想闖入封鎖線，對警方說：「我爸爸叫我來找媽媽，然後接妹妹回家」、「那台黃黑色摩托車是我媽媽的。」這令王至德相當沉痛，「如果這事是真的的話，這個戴著白色安全帽，穿著白色上衣、牛仔褲騎著黑黃相間機車的女性騎士還是一名有兩個孩子的媽媽，然後孩子再也看不到媽媽了……」

最後，他提醒受害家屬：（余男）高機率會脫產，如果被脫產的話，還有強制險的理賠金及犯保的被害人補償金，不過肯定不夠賠的」，所以一定要盡快聲請假扣押，「一次不成功就繼續試到成功為止。」但也直嘆，「再多的賠償金都換不回這三條寶貴的生命。」

王至德還在留言處感嘆，「肇事駕駛的辯護人高機率會要求精神狀態鑑定，因為要主張肇事駕駛是屬於精神有狀況而犯下這起犯罪，所以應該要從輕量刑」、「基本上油門踩到底衝撞機車、學生後絲毫不減速，不是故意就是身心有狀況。」

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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