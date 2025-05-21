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三峽車禍新疑點　78歲翁返家前曾在市區繞路

記者黃翊婷／綜合報導

新北市三峽區78歲余姓男子19日駕車暴衝，造成3死12傷事故，引發全台關注。隨著相關監視器影像曝光，檢警進一步調查發現，余男在事故發生之前，曾開車在三峽市區繞路，而且事故路口不是他返家的正常路線，背後是否牽涉其他原因或動機，將成為全案調查的重點之一。

▲▼ 追思祈福會氣氛，挑幾張卡片內容+受訪者寫，招魂後陸續有人到現場哀悼 。（圖／記者邱顯燁攝）

▲民眾在事故路口擺滿鮮花、零食，希望逝者在另一方安息無憂。（圖／記者邱顯燁攝）

余男19日下午4時04分開車行經新北市三峽區國光街、國成街口（北大國小旁），卻突然暴衝，撞飛多名學生、機車騎士，導致3人死亡、12人輕重傷。事後，有網友公布事故發生前1分鐘的監視器畫面，發現余男在國慶路、學成路口停等紅燈時，先是轉彎卡到分隔島，接著倒車撞上後方車輛，然後迅速左轉，疾駛到國成街，最終發生暴衝事故。

隨著相關監視器影像曝光，網路上的猜測也越來越多，有人質疑余男可能有路怒症，為了報復曾在國慶路、學成路口一起停等紅燈的女騎士，才會一路狂追，進而釀禍；也有人猜測，余男可能是因為突發疾病才會發生事故。但由於余男目前仍在加護病房救治中，事故細節尚無法釐清。

▲三峽重大事故，現場畫面曝光。（圖／民眾提供，下同）

▲余男駕駛的車輛車頭嚴重毀損。（圖／民眾提供）

不過，根據《聯合新聞網》報導，檢警進一步調查發現，余男在倒車擦撞事故之前，曾開車在三峽市區繞路，不論是國慶路還是國成街，都不是他平時返家的正常路線，他為何要在市區繞行，背後是否牽涉其他原因或動機，將成為全案調查的重點之一。

▲▼三峽車禍肇事余男的妻子。（圖／攝影中心攝）

▲余妻表示，丈夫平常還算健康，她也不清楚為何會發生這樣的事情。（圖／攝影中心攝）

至於余男是否有健康問題，余妻表示，事發前丈夫沒有說身體不舒服，平時也滿健康的，當日丈夫是從苗栗老家開車返回三峽住處，還曾在中午12時58分打電話告知「我要回來了」，沒想到竟在下午4時04分發生憾事。

警方在余男的車上發現藥袋，但沒有發現可疑藥物或毒品，研判他可能患有慢性病，目前已排除酒駕、毒駕的可能，詳細的肇事原因仍有待進一步調查釐清。

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