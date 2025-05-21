78歲翁釀3死！綠委助理喊「只是心臟有問題」網炸鍋：拜託放過台灣

▲三峽19日發生重大事故。（圖／記者陳以昇攝）

記者閔文昱／綜合報導

新北市三峽19日發生重大車禍，78歲余姓老翁駕駛自家轎車從住處出發後不久，疑似突發身體不適暴衝人行道，導致3死12傷慘劇，民進黨立委吳琪銘辦公室主任林姿佑第一時間出面發聲，強調余翁「有心臟病史、平常少開車、不喝酒」，不過此說法也引爆網友怒火，質疑是否「綠友友護航」。

據了解，肇事老翁平時在社區擔任環保志工，還曾獲選為模範父親，在當地人緣不錯，事發當時正從苗栗返回新北住家附近，不料不到400公尺就發生事故。里長與熟識親友均表示震驚，懷疑是突發身體狀況導致失控。而醫院初步檢測並無酒精反應，老翁本人目前仍昏迷，手術後轉入加護病房，尚無法製作筆錄，肇事原因仍待調查。

然而，網路輿論並未隨著病情說法平息。有網友於PTT爆料，林姿佑不僅是吳琪銘助理，還是余翁多次出遊的友人，質疑她身分特殊、立場偏頗，甚至翻出余翁過往不良紀錄，反批媒體一味強調其「模範背景」有失公允。更有鄉民嘲諷「又是綠友友」、「撞死人也要政治洗白」、「比家屬還快出來幫說話」、「拜託放過台灣」，質疑政治力介入輿論風向。

此外，外界也再度聚焦「高齡駕駛」管理制度。交通部自2016年起針對75歲以上駕駛加強換照檢測，不過當時亦有多位綠營立委建議延至80歲，引發爭論。如今釀成慘劇，有聲音要求檢討政策是否過於寬鬆。另一方面，三峽車禍發生地點為北大國小周邊學生通勤要道，市府預計近日將會同相關單位現勘，釐清是否有設施不良之處，盼強化安全避免憾事重演。