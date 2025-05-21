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女「被灌毒性侵昏一周」求救　律師男友急報警結果逆轉

▲桃園市沈姓房仲去年1月間邀約酒店女坐檯陪酒，恫嚇「若不當其女友，將告知公司接私桌」恫嚇，再趁機硬上性侵得逞。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲女子指控前男友餵藥迷姦害她昏睡一周，檢察官認為查無事證，處分不起訴。（示意圖／pixabay）

記者劉昌松／台北報導

Y姓女子指控蔡姓前男友逼她施用毒品，導致她昏迷1個禮拜遭性侵、偷拍、強盜上萬元，直到擔任律師的新男友幫忙報案才獲救，但檢警調查，Y女在前男友家中還能與人正常聯繫，甚至有朋友前往探視，警方也曾電話確認安危，反被Y女嗆聲：「我手機快沒電」，且Y女體內毒物和蔡男持有的不同，因查無蔡男施暴事證，台北地檢署2度處分不起訴蔡男。

檢警調查，蔡男與Y女交往過程分分合合，2023年10月底，蔡男希望能和Y女看最後一場電影，之後不再有糾葛，Y女因此坐上機車陪蔡男回到租屋處，11月初，警方就接獲報案，稱Y女遭餵毒限制行動軟禁，警方緊急前往救援，Y女身上多處瘀青，聲稱自己昏睡一周，都不記得發生什麼事情。

Y女指控蔡男涉嫌灌毒迷姦，還強盜她上萬元等多項罪名。蔡男坦承施用大麻等毒品，但辯稱是看Y女心情不好，所以讓Y女也可自行使用，而他有時也會出門，有時也會請共同友人到租屋處，協助排解兩人的衝突與爭執，至於財物問題是先前交往的花費，否認強迫Y女作任何不情願的事情。

▲▼看護上網買手機竟收到玩具。（圖／取自免費圖庫／PAKUTASO）

▲被害人接到警方連繫電話時，嗆聲手機快沒電。（示意圖／PAKUTASO）

檢警調查，Y女在蔡男租屋處停留時間不到一周，在她聲稱昏迷的那段時間，仍能和律師男友在LINE上聊天，且曾自行報案聲稱遭囚禁，但警方遍尋不著，打電話確認Y女位置與最新狀況，Y女卻在到訪友人面前怒嗆警方：「不要再打了，我手機快沒電」。

之後Y女又傳了前男友租屋處地址給律師男友，預告如果自己失聯，一定出事了，對Y女呵護備至的律師男友心慌報警，終於找到Y女就醫驗傷，結果Y女體內驗出喵喵、安眠藥等成分，和蔡男家中找到的吸食器殘留物並不吻合。

檢察官調查後，認為Y女在進入蔡男租屋處時，身上就已有瘀青，無法確認造成傷勢的原因，根據手機對話紀錄以及到訪友人證詞，也無法佐證Y女行動受控制，或者有遭到性侵、強盜等暴力對待，且經過二度搜索，也沒發現蔡男拍攝私密影像的紀錄，因此處分不起訴蔡男，經高檢署再議發回重新調查，仍認為犯罪嫌疑不足。不過蔡男已因毒品罪被判刑3個月、得易科罰金確定。

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