房屋稅自住3戶內欲享1.2%稅率　6／2前辦竣戶籍登記

▲114年期房屋稅新制5月1日開徵。（圖／記者高堂堯攝）

記者高堂堯／南投報導

114年期房屋稅已於5月1日開徵，繳納期限因遇端午連假，原定5月31日順延至6月2日截止；財政部鑒於房屋稅新制今年首度實施，為維護納稅義務人權益，宣布放寬今年期房屋稅自住用房屋辦竣戶籍登記及申報期限，亦由3月24日延長至6月2日，籲請民眾儘快辦理。

縣府稅務局說明，房屋稅2.0新制最大變革為自住房屋增訂辦竣戶籍登記要件，為減少徵納爭議並落實自住輕稅政策目標，特將今年登記期限放寬至6月2日，與房屋稅繳納期限截止日相同。

稅務局提醒，民眾若想節稅，自住房屋除要符合無出租或供營業使用及本人、配偶及未成年子女全國合計3戶以內，尚要具備本人及配偶或直系親屬實際居住使用，並於該屋辦竣戶籍登記，即可適用1.2％優惠稅率；若本人、配偶及未成年子女全國只有1戶自住房屋，且房屋現值在一定金額以下，設立戶籍後可享受更優惠的1％稅率。

稅務局指出，民眾接獲郵寄稅單後請先行核對其上記載內容，包括身分證字號、姓名、房屋課稅座落，及適用稅率是否正確，如有記載錯誤，請先向稅捐稽徵機關申請更正；如未收到稅單或不慎遺失，可就近向房屋所在地的鄉（鎮、市）公所財政課，或稅務局南投總局及所屬埔里、竹山分局申請補發，並請如期繳納，以免逾期受罰，稅務局免費服務電話：0800-496969。