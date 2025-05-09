登記「主要駕駛人」　國道通行費催繳免找車主

▲高公局業務組科長呂理強說明登記主要駕駛人，欠費免通知車主。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

不少車輛車主和駕駛未必是同一人，不過車主卻可能收到罰單和ETC通行費欠費催繳，公路局2019年已推出「主要駕駛人」登記制度，配合該制度，高公局今也宣布，即日起新增已登記主要駕駛人車輛，通行費和欠費將可直接通知主要駕駛人，免除車主代繳或轉繳困擾。

不少車輛開車的駕駛不一定是車主，高公局業務組科長呂理強表示，車輛主要駕駛人和名義登記車主可能是不同人，汽車所有人與實際駕駛人可能因投保相關費用，財產使用管理或公司、法人或租賃車、靠行車等因素，致有可能為不同人，而通行費如有欠費時，是以車主為對象通知，高公局配合交通部推動的汽車主要駕駛人登記制度，針對通行費及其衍生欠費罰單直接通知主要駕駛人。

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呂理強指出，5月起，已登記主要駕駛人的車輛，上國道的通行費會直接通知主要駕駛人，讓使用者付費，車主不再需要另外轉請實際駕駛人繳納，主要駕駛人登記制只限ETC催繳和欠費通知書。

高公局表示，汽車所有人可利用兩個管道申辦主要駕駛人登記，包括上監理服務網申請，或是在網路下載「主要駕駛人申請書」並黏貼汽車所有人身分證影本及主要駕駛人駕照影本，再至各公路監理機關服務台或採郵寄、傳真予監理機關申請。如汽車主要駕駛人有變更時，請記得向監理機關辦理異動登記，以確保汽車主要駕駛人登錄資料正確性。