社福中心主任狂舔男社工2hrs！誆「驅走負能量」　二審判更輕

▲高雄某社會福利中心蔡姓主任猥褻約聘男社工，二審改判6月徒刑。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者郭玗潔／高雄報導

高雄市某社會福利中心蔡姓主任猥褻約聘男社工，一審依犯對受監督之人利用權勢為猥褻罪，處有期徒刑10月，蔡男不認罪再上訴，男社工認為他無悔意，希望法官從重量刑，不過二審法官認為，蔡男是利用機會猥褻，並非利用權勢，情節較輕，撤銷原判決，依蔡男犯對受監督之人利用機會猥褻罪，改處6月徒刑，可易科罰金18萬。可上訴。

判決指出，蔡男在高雄市政府某社會福利中心擔任主任，對約聘男社工小傑(化名)有管理權責，蔡男卻趁小傑於2022年2月24日受訓需前往高雄市區，邀小傑下課後到住處過夜，並在房內脫掉他下半身衣褲按摩臀部，又親吻他的臉頰，到了半夜更是壓在小傑身上舌吻，從臉到腹部一路狂親舌舔，猥褻長達2小時。期間小傑不知所措，因擔心影響工作只能屈從。事後小傑將被侵犯的事告訴父親，由父親打113通知社福單位並報警，全案才曝光。

庭審時，蔡男僅承認邀小傑來出屋處同住，並按摩他的身體，但並沒有猥褻，兩人也沒有上下隸屬關係。

不過事後小傑質問蔡男「你覺得壓在我身上，這樣會讓我好一點？」、「你一直舔我，你是想說要把負能量驅走，是這個意思嗎？」、「把我褲子脫下來，按到..能量變正的」，蔡男也回應「哼哼哼〜對呀！就讓你感受到全部的愛」、「驅走〜驅魔師 沒錯」、「因為你一直在說你不肯被愛，我就想讓你知道，愛的能量是什麼？你是會被愛的人，就像我現在對你的狀態」，談話間蔡男怕別人發現，數度要小傑「小聲一點啦！旁邊都聽得到了」。

▲蔡男以按摩為由猥褻男社工。（示意圖／載自pixabay）

法官根據對話錄音證據，認為蔡男對小傑舌舔、抱上來親、褲子脫下來、按摩等情節都屬實，審酌蔡男任職社會福利服務中心主任期間，具有公務上監督小傑的地位，竟趁小傑難以反抗下猥褻他，且犯後始終否認犯行，依蔡男犯對受監督之人利用權勢為猥褻罪，處10月徒刑。

檢方覺得判太輕上訴，蔡男也上訴，反控因小傑工作上有不適任的情形，被他於同年3月4日、5日勸退，希望小傑轉職，隔日小傑就錄音蒐證，可見小傑是挾怨報復才提告。

二審法官檢視相關證據後，認為蔡男並非以權勢施以利害威脅，讓小傑不得不屈從，而是利用機會猥褻小傑，小傑因蔡男身為主任有監督關係而屈從。另外小傑在本案發生時已有鬱症，所以原判決量刑時，認為蔡男造成小傑蒙受PTSD「及鬱症」影響，也不適當，撤銷原判決。

二審法官認為，蔡男對小傑猥褻，導致小傑事後因焦慮恐慌症狀加劇，住院治療2次，職業與社會功能下降，已達創傷後壓力症的程度，且犯後蔡男否認犯行，並無悔意，雖想和小傑和解，但小傑認為蔡男否認犯行，希望能對他從重量刑，再審酌蔡男已婚、妻罹癌、小孩都成年，目前仍從事社工職務，月薪約5萬等一切情狀，依他犯對受監督之人利用機會猥褻罪，處6月徒刑，可易科罰金18萬。可上訴。

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