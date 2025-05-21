　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

社福中心主任狂舔男社工2hrs！誆「驅走負能量」　二審判更輕

▲桃園市吳姓男子以籃球、出遊或提供手機等方式誘惑還在念國小、國中少年，事後再以提供口交、肛交等性服務，若不服從早找黑道毆打、泡海水等方式凌虐。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲高雄某社會福利中心蔡姓主任猥褻約聘男社工，二審改判6月徒刑。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者郭玗潔／高雄報導

高雄市某社會福利中心蔡姓主任猥褻約聘男社工，一審依犯對受監督之人利用權勢為猥褻罪，處有期徒刑10月，蔡男不認罪再上訴，男社工認為他無悔意，希望法官從重量刑，不過二審法官認為，蔡男是利用機會猥褻，並非利用權勢，情節較輕，撤銷原判決，依蔡男犯對受監督之人利用機會猥褻罪，改處6月徒刑，可易科罰金18萬。可上訴。

判決指出，蔡男在高雄市政府某社會福利中心擔任主任，對約聘男社工小傑(化名)有管理權責，蔡男卻趁小傑於2022年2月24日受訓需前往高雄市區，邀小傑下課後到住處過夜，並在房內脫掉他下半身衣褲按摩臀部，又親吻他的臉頰，到了半夜更是壓在小傑身上舌吻，從臉到腹部一路狂親舌舔，猥褻長達2小時。期間小傑不知所措，因擔心影響工作只能屈從。事後小傑將被侵犯的事告訴父親，由父親打113通知社福單位並報警，全案才曝光。

庭審時，蔡男僅承認邀小傑來出屋處同住，並按摩他的身體，但並沒有猥褻，兩人也沒有上下隸屬關係。

不過事後小傑質問蔡男「你覺得壓在我身上，這樣會讓我好一點？」、「你一直舔我，你是想說要把負能量驅走，是這個意思嗎？」、「把我褲子脫下來，按到..能量變正的」，蔡男也回應「哼哼哼〜對呀！就讓你感受到全部的愛」、「驅走〜驅魔師 沒錯」、「因為你一直在說你不肯被愛，我就想讓你知道，愛的能量是什麼？你是會被愛的人，就像我現在對你的狀態」，談話間蔡男怕別人發現，數度要小傑「小聲一點啦！旁邊都聽得到了」。

▲▼陳男會以「每10分鐘給100元」請貧困的女大學生為他按摩。（圖／載自pixabay）

▲蔡男以按摩為由猥褻男社工。（示意圖／載自pixabay）

法官根據對話錄音證據，認為蔡男對小傑舌舔、抱上來親、褲子脫下來、按摩等情節都屬實，審酌蔡男任職社會福利服務中心主任期間，具有公務上監督小傑的地位，竟趁小傑難以反抗下猥褻他，且犯後始終否認犯行，依蔡男犯對受監督之人利用權勢為猥褻罪，處10月徒刑。

檢方覺得判太輕上訴，蔡男也上訴，反控因小傑工作上有不適任的情形，被他於同年3月4日、5日勸退，希望小傑轉職，隔日小傑就錄音蒐證，可見小傑是挾怨報復才提告。

二審法官檢視相關證據後，認為蔡男並非以權勢施以利害威脅，讓小傑不得不屈從，而是利用機會猥褻小傑，小傑因蔡男身為主任有監督關係而屈從。另外小傑在本案發生時已有鬱症，所以原判決量刑時，認為蔡男造成小傑蒙受PTSD「及鬱症」影響，也不適當，撤銷原判決。

二審法官認為，蔡男對小傑猥褻，導致小傑事後因焦慮恐慌症狀加劇，住院治療2次，職業與社會功能下降，已達創傷後壓力症的程度，且犯後蔡男否認犯行，並無悔意，雖想和小傑和解，但小傑認為蔡男否認犯行，希望能對他從重量刑，再審酌蔡男已婚、妻罹癌、小孩都成年，目前仍從事社工職務，月薪約5萬等一切情狀，依他犯對受監督之人利用機會猥褻罪，處6月徒刑，可易科罰金18萬。可上訴。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：尊重身體自主權，請撥打110、113。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
593 3 4793 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／黃子佼、孟耿如驚爆離婚
下交流道沒回家！三峽翁繞20分鐘「到公園休息」
女大生遭性侵懷孕　高中同學怪她「沒吃事後藥」
辦公室主任稱「三峽翁只是心臟有問題」挨轟　吳琪銘回應了
寒假後「上3天課再放春節」　補課方案2選1
故意衝撞！台中男開保時捷車頭爛毀
直擊／千年一遇神乳來了！「上下都開」露絕對領域

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

世壯運法國老將金牌遺失沙灘　瑞芳警「手刨熱沙」半小時尋回

下交流道沒回家！三峽翁繞20分鐘「到公園休息」　警闢謠籲理性

男押房換620萬投資「還簽保密協定」　東港警苦勸2小時終阻詐

台日推動檢傷制度交流　精進急救品質提高存活率

台中外役監工人「零裝備」鋸樹...跌7.9m慘死　無良雇主下場曝

女大生失戀喝醉慘遭性侵懷孕　高中同學怪她沒吃事後藥惹怒法官

砂石車違規上路還超載24噸　駕駛被抓包丟下「大學長」跑了

社福中心主任狂舔男社工2hrs！誆「驅走負能量」　二審判更輕

鮮花零食擺滿草地！廠商一早忙搭棚　神秘議員盼心意不要被淋濕

罷免基隆綠議員涉偽造！游正義遭羈押禁見　全案已5收押、8交保

【嬰兒有豁免權？】貓主子有差別待遇！寶寶得到許可任他摸

【專屬健身教練】白髮嬤輪椅推胖柴孫　手中不忘緊抓牽繩

【太鼻酸】 #三峽 車禍路口擺滿悼念品　民眾悲痛排隊獻花哀悼

【碰撞後肇逃？】 #三峽翁 妻子喊：不可能

【願逝者安息】三峽車禍路口擺滿悼念品　民眾淚：盼能在另個世界收到溫暖

【暴衝前1分鐘】#三峽翁 卡分隔島 倒退撞後車跑了！

【偶生氣惹！】 #李珠珢 見球員被觸身球眼神超兇????

【破窗而入】神農大帝出巡撞破玻璃！ 飲料店闆娘：急喝奶茶？ #雲林

黃子韜脫口「曾幫徐藝洋擦經血」　她傻眼：不要再說！

【可愛爆擊】寶寶睡夢中露燦笑！下秒被自己奶音嚇醒XD

世壯運法國老將金牌遺失沙灘　瑞芳警「手刨熱沙」半小時尋回

下交流道沒回家！三峽翁繞20分鐘「到公園休息」　警闢謠籲理性

男押房換620萬投資「還簽保密協定」　東港警苦勸2小時終阻詐

台日推動檢傷制度交流　精進急救品質提高存活率

台中外役監工人「零裝備」鋸樹...跌7.9m慘死　無良雇主下場曝

女大生失戀喝醉慘遭性侵懷孕　高中同學怪她沒吃事後藥惹怒法官

砂石車違規上路還超載24噸　駕駛被抓包丟下「大學長」跑了

社福中心主任狂舔男社工2hrs！誆「驅走負能量」　二審判更輕

鮮花零食擺滿草地！廠商一早忙搭棚　神秘議員盼心意不要被淋濕

罷免基隆綠議員涉偽造！游正義遭羈押禁見　全案已5收押、8交保

雲南工程車撞向民宅！　已造成6死4傷

蘋果大尺寸摺疊機冒新對手！　郭明錤：亞馬遜正討論參戰

黃子佼、孟耿如驚爆「結束5年婚姻」！　不敵2因素低調辦手續

宋智孝下海險釀大禍！「嘴唇發紫、身體發抖」堅持：再下去一趟　驚險瞬間曝

NU PASTA＆林聰明沙鍋魚頭＆天利食堂　跨界料理為公益

端午「五毒日」警報！「3生肖」小心破財、衰事纏身

世壯運法國老將金牌遺失沙灘　瑞芳警「手刨熱沙」半小時尋回

蜂群變龍捲！　台南校園驚現黑雲壓境捕蜂達人急馳救場

下交流道沒回家！三峽翁繞20分鐘「到公園休息」　警闢謠籲理性

東森力挺新北教育推動月經平權　捐贈2.2萬份衛生棉送暖偏鄉學子

【有勞贖】夜市滷味攤驚見料理鼠王！主廚在檢查食材新鮮度嗎？

社會熱門新聞

三峽命危女童救回！家人重回現場喊：快回醫院治療

三峽3死路口「鳥瞰畫面曝」！悼念物擺滿草地

女大生曝交往5年甜蜜時光　王文洋拿到「三問錶」興奮炫耀

三峽車禍新疑點　78歲翁曾在市區繞路

王文洋承諾女大生產子每年給200萬　因一事翻臉報警趕人

即／女騎士招魂老公兒女全到場！兒擲筊「1次就允杯」

台南死亡衝撞「夫妻永別」　護理師路過CPR搶救

6寶媽女兵勾引長官喊「你淫了」　誣告性侵判5月

打鐵健身房營業半年倒了　會員要谷阿莫出來面對

78歲翁釀3死！綠委助理疑護航被罵翻

獨／三峽駕駛座細節照！目擊者曝「3可能」：粉圓釀禍？

嘉市女師爆求愛畢業生！鹹濕對話流出

銀行女經理遭前男友灌醉性侵！

兄弟凌晨吵架進警局　哥哥先走1分鐘被輾斃

更多熱門

相關新聞

砂石車違規進管制路段還「嚴重超載」

砂石車違規進管制路段還「嚴重超載」

高雄一輛砂石車違規行駛管制路段還嚴重超載，一名巡邏員警發現後，隨即尾隨伺機攔查，沒想到砂石車駕駛黃男發現後，突然棄車逃逸。由於砂石車被停放在車流量相當大的中山一路上，擔心造成人車危險，員警找來鎖匠開車門移置車輛，黃男後續返回現場後立即遭公共危險罪逮捕移送法辦。

總預算刪減「高雄補助款少51億」　邱議瑩提3訴求轟：藍白懲罰人民

總預算刪減「高雄補助款少51億」　邱議瑩提3訴求轟：藍白懲罰人民

E神、IVE來了！高雄6捷運站發優惠券

E神、IVE來了！高雄6捷運站發優惠券

後勁溪巨大海鱸出沒！110公分金目鱸震驚釣友

後勁溪巨大海鱸出沒！110公分金目鱸震驚釣友

仁武故事公寓開價258萬賣　在地指「還可砍」估成交總價帶

仁武故事公寓開價258萬賣　在地指「還可砍」估成交總價帶

關鍵字：

高雄社福猥褻案男社工判決

讀者迴響

熱門新聞

歐陽娜娜爆「被取消國籍！」　事實查核中心出手了

三峽命危女童救回！家人重回現場喊：快回醫院治療

Joeman「副駕1女」突起身抬頭　粉絲氣炸不挺了

家寧「有很多Andy不忠證據」！

劉詩詩、吳奇隆520遭傳「確實離婚了」陸網震撼

Andy核彈級毀家寧撈破800萬！　雙劈疑雲有詭

三峽3死路口「鳥瞰畫面曝」！悼念物擺滿草地

快訊／51歲大陸女星朱媛媛逝世！低調抗癌5年

78歲老翁急救中「能找家屬賠償嗎？」　律師解答

全台有雨！　鋒面報到時間曝

女大生曝交往5年甜蜜時光　王文洋拿到「三問錶」興奮炫耀

台灣「Nissan進口油電休旅」大降價20.1萬

家寧握鐵證「噤聲原因曝光」！

三峽車禍新疑點　78歲翁曾在市區繞路

王文洋承諾女大生產子每年給200萬　因一事翻臉報警趕人

更多

最夯影音

更多

【嬰兒有豁免權？】貓主子有差別待遇！寶寶得到許可任他摸

【專屬健身教練】白髮嬤輪椅推胖柴孫　手中不忘緊抓牽繩

【太鼻酸】 #三峽 車禍路口擺滿悼念品　民眾悲痛排隊獻花哀悼

【碰撞後肇逃？】 #三峽翁 妻子喊：不可能

【願逝者安息】三峽車禍路口擺滿悼念品　民眾淚：盼能在另個世界收到溫暖

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面