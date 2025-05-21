砂石車違規上路還超載24噸　駕駛被抓包丟下「大學長」跑了

▲砂石車違規上路，駕駛被警抓包竟棄車逃了。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄一輛砂石車違規行駛管制路段還嚴重超載，一名巡邏員警發現後，隨即尾隨伺機攔查，沒想到砂石車駕駛黃男發現後，突然棄車逃逸。由於砂石車被停放在車流量相當大的中山一路上，擔心造成人車危險，員警找來鎖匠開車門移置車輛，黃男後續返回現場後立即遭公共危險罪逮捕移送法辦。

▲砂石車違規行駛管制路段，還「嚴重超載24噸」。（圖／記者賴文萱翻攝）

三民一分局員警5月6日11時22分許執行巡邏勤務時，在三民區十全一路與山東路口，看見一輛砂石車違規行駛管制路段，於是尾隨伺機攔查。

砂石車駕駛黃男於11時53分行經新興區中山一路261號時，發現員警攔查突然棄車逃逸，就將砂石車丟棄於車流量相當大的中山一路。

擔心砂石車會影響往來人車安全，員警馬上找來鎖匠協助開車門並移置車輛，直到1小時後，黃男才又重返現場，隨即遭警方以公共危險罪嫌逮捕移送高雄地檢署偵辦。

▲▼砂石車駕駛被警抓包違規竟棄車逃了，1小時後才重返現場，立馬被逮捕。（圖／記者賴文萱翻攝）

警方表示，黃男棄車逃逸，涉觸犯刑法第185條第1項妨害公眾往來安全，現場依刑法第185條公共危險罪嫌逮捕移送高雄地檢署偵辦。

另外，砂石車違規行駛管制路段，且載重超載24餘噸，又拒檢逃逸、違規停車等多項交通違規行為，涉違反道路交通管理處罰條例，將由警方另外開單告發。