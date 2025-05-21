後勁溪出海口驚見巨大海鱸！他釣到110cm、30斤重金目鱸震驚釣友

▲高雄後勁溪「巨大海鱸」出沒，釣友釣到最大尾驚呆。（圖／謝宇豪提供）

記者賴文萱、吳世龍／高雄報導

高雄一名釣友謝宇豪日前跟朋友帶齊裝備，一起前往後勁溪出海口釣魚，目標鎖定「就是要釣大魚」，結果當天真的被他釣到「巨大海鱸」。經測量後發現，他釣起的金目鱸重達30台斤、長達110公分，不少釣友見狀都驚呼，「沒看過這麼大的！」

由於近期是金目鱸魚常洄游靠岸後勁溪出海口的時節，謝宇豪說，他當天跟朋友目標很明確「鎖定要釣大魚」，因此帶齊了要對付大魚的裝備後就出發。

當天晚上在後勁溪，謝宇豪用路亞釣法，也就是頻繁拋餌、收線、抽動釣竿，透過假餌誘發鱸魚開口攻擊咬餌，約1-2小時後，他突然發現有魚上鉤了。

▲▼謝宇豪在後勁溪釣起110公分、30斤重金目鱸。（圖／謝宇豪提供）

回憶中魚瞬間，謝宇豪說，一釣到就知道這尾一定很大隻，「力量特別大！人快被拉走」，大概花了10分鐘跟魚搏鬥後，才順利將這尾金目鱸拉起，沒想到拉上岸後，體型比他想像的還要大上非常多，一量發現長達110公分，重達30台斤。

▲110公分、30斤重金目鱸比一般常見的體型大上非常多。（圖／謝宇豪提供）

謝宇豪指出，正常養殖的金目鱸大小約落在30-40公分，一般野生的尺寸則多為50-60公分，這次能釣到長達110公分的金目鱸，完全破了他的紀錄，當下也馬上分享給從小帶他一起釣魚的爸爸，爸爸得知後也非常恭喜他破紀錄了。

而這尾金目鱸也成了近期後勁溪被釣到的最大尾紀錄，不少釣友在旁見狀驚呼，「沒看過這麼大隻的！」