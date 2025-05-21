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E神、IVE來了！高雄6捷運站發「商圈夜市優惠券」　追星人領起來

▲▼陳奕迅演唱會公佈開賣時間。（圖／My Kan提供）

▲「E神」陳奕迅睽違12年再攻雄蛋。（圖／My Kan提供）

記者許宥孺／高雄報導

高雄星光閃閃！5月份除了有金曲歌王「E神」陳奕迅唱進巨蛋外，世運主場館也有韓國夢幻天團歌手拼盤演唱會，高雄市持續推出「商圈夜市優惠券」，憑演唱票根到指定捷運站就能兌換50元優惠券，有多達400多家以上精選店家可以消費折抵，追星人千萬別錯過。

本週五、六、日(5月23、24、25日)及下週四、五、六(5月29、30、31日)，高雄即將迎來陳奕迅「FEAR and DREAMS 世界巡迴演唱會」高雄站，這是陳奕迅睽違12年再度站上高雄巨蛋，一唱就是6場。而集結IVE、GOT7 成員 Mark、MONSTA X(SHOWNU X HYUNGWON)等7組超人氣韓國天團與歌手的拼盤演唱會「KT POP 2025」，也將於下週六(5月31日)在高雄世運主場館夢幻開唱，吸引來自世界各地的歌迷粉絲齊聚高雄熱情應援。

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▲市府串聯各式美食商家，憑商圈夜市券消費即能享受額外加碼優惠。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲市府串聯各式美食商家，憑商圈夜市券消費即能享受額外加碼優惠。（圖／記者許宥孺翻攝）

高雄市經發局長廖泰翔表示，這次端午連假高雄將迎來港韓音樂盛宴，Eason陳奕迅與韓星拼盤演出同步開唱，為使歌迷們能夠全力投入應援，高市府邀集韓食、港點、燒烤、火鍋、冰品、甜點、早午餐及特色美食店家，應景推出響應活動，凡持商圈夜市優惠券消費，便可享受額外加碼優惠，如贈送炸年糕、檸檬塔、美式脆薯、飲品買1送1或消費95折等，希望能提前為樂迷粉絲補充滿滿的元氣。

經發局表示，只要憑商圈夜市券消費，即能享有專屬福利，包括港式餐廳「蒸鮮腸粉」三民總店和裕誠店祭出內用消費滿888元送甜點一份；位於美麗島捷運站附近的「吳李韓食Woori Deli」則是提供消費享95折的優惠；「燒肉神保町」高雄岡山館推出4人同行，就送泰國蝦一份；「良品冰室」凡購買嫩豆花/嫩仙草系列，即可享買三送一優惠等。

▲▼高雄商圈夜市優惠券 。（圖／高雄市經發局提供）

▲▼高雄商圈夜市優惠券發放時間、地點。（圖／高雄市經發局提供）

▲▼高雄商圈夜市優惠券 。（圖／高雄市經發局提供）

經發局指出，市府於5月23、24、25日將在高雄捷運左營站、巨蛋站、高雄車站及美麗島站設置商圈夜市優惠券服務櫃台；5月29、30、31日與6月1日服務站點則擴大增設捷運三多站與鹽埕埔站，每日發放時間和地點略有不同，請歌迷多加留意，以免撲空。此外，持有先前魔力紅、張學友、櫻花季、大港開唱及告五人演唱會門票的歌迷，若尚未兌換商圈夜市優惠券，也可趁這次機會前往換取。

▲▼高雄商圈夜市優惠券 。（圖／高雄市經發局提供）

▲商圈夜市優惠券使用至8月31日 。（圖／高雄市經發局提供）

▼配合店家優惠資訊 。（圖／高雄市經發局提供）

▲▼高雄商圈夜市優惠券 。（圖／高雄市經發局提供）

▲▼高雄商圈夜市優惠券 。（圖／高雄市經發局提供）

▲▼高雄商圈夜市優惠券 。（圖／高雄市經發局提供）

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