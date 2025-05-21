美全面封殺華為AI晶片　陸警告：協助執行將違反大陸法律

▲大陸商務部。（圖／CFP）

記者陳冠宇／綜合報導

美國商務部近日發布指南，以推定違反美國出口管制為由，擬在全球禁用中國先進計算晶片，包括特定的華為昇騰晶片。對此，大陸商務部發言人警告，任何組織和個人執行或協助執行美方措施，將涉嫌違反大陸的《反外國制裁法》等法律法規。

大陸商務部發言人批評，美方措施是典型的單邊霸凌和保護主義做法，嚴重損害全球半導體產業鏈供應鏈穩定，剝奪其他國家發展先進計算晶片和人工智慧等高科技產業的權利。

中方認為，美方濫用出口管制，對中國進行遏制打壓，違反國際法和國際關係基本準則，嚴重損害中國企業正當權益，危害中國發展利益。

▲華為推出的人工智慧AI晶片「昇騰910」。（圖／CFP）

中方強調，美方措施涉嫌構成對中國企業採取的歧視性限制措施，任何組織和個人執行或協助執行美方措施，將涉嫌違反大陸的《反外國制裁法》等法律法規，須承擔相應法律責任。

發言人稱，創新發展、合作共贏是大勢所趨，中方敦促美方立即糾正錯誤做法，遵守國際經貿規則，尊重其他國家科技發展權利。中方支持全球企業按照市場原則，深入開展科技合作，實現互利共贏，共同推動科技創新造福世界各國人民。中方密切關注美方措施執行情況，將採取堅決措施維護自身正當權益。