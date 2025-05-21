　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

美全面封殺華為AI晶片　陸警告：協助執行將違反大陸法律

▲大陸商務部,商務部大樓。（圖／CFP）

▲大陸商務部。（圖／CFP）

記者陳冠宇／綜合報導

美國商務部近日發布指南，以推定違反美國出口管制為由，擬在全球禁用中國先進計算晶片，包括特定的華為昇騰晶片。對此，大陸商務部發言人警告，任何組織和個人執行或協助執行美方措施，將涉嫌違反大陸的《反外國制裁法》等法律法規。

大陸商務部發言人批評，美方措施是典型的單邊霸凌和保護主義做法，嚴重損害全球半導體產業鏈供應鏈穩定，剝奪其他國家發展先進計算晶片和人工智慧等高科技產業的權利。

中方認為，美方濫用出口管制，對中國進行遏制打壓，違反國際法和國際關係基本準則，嚴重損害中國企業正當權益，危害中國發展利益。

▲▼華為推出的人工智慧AI晶片「昇騰910」。（圖／CFP）

▲華為推出的人工智慧AI晶片「昇騰910」。（圖／CFP）

中方強調，美方措施涉嫌構成對中國企業採取的歧視性限制措施，任何組織和個人執行或協助執行美方措施，將涉嫌違反大陸的《反外國制裁法》等法律法規，須承擔相應法律責任。

發言人稱，創新發展、合作共贏是大勢所趨，中方敦促美方立即糾正錯誤做法，遵守國際經貿規則，尊重其他國家科技發展權利。中方支持全球企業按照市場原則，深入開展科技合作，實現互利共贏，共同推動科技創新造福世界各國人民。中方密切關注美方措施執行情況，將採取堅決措施維護自身正當權益。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
586 2 4484 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
20歲女大生闖紅燈　單車翁遭撞死亡！瞬間畫面曝
女師爆求愛畢業生！　鹹濕對話「2、3小時不夠」
家寧「有很多Andy不忠證據」！網紅閨蜜淚揭：她原諒好幾次
快訊／TOYOTA「大改款RAV4」正式發表！　多種外觀超豐

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

美全面封殺華為AI晶片　陸警告：協助執行將違反大陸法律

罹癌少年圓夢！　全班到醫院「陪拍畢業照」隔天離世：沒有遺憾了

政策風格丕變？　學者：賴清德過去像習近平，現在像川普

賴重申「對等尊嚴」才合作　陸國台辦：枉費心機！兩面手法注定失敗

福馬「同城生活圈」第2批政策　鼓勵台藝人赴陸開展小型演出

寧德時代香港首日上市　股價收盤「飆16.42%」

「球拍」疑被工作人員弄壞　王楚欽傻眼：不懂為何每次都是我

千家海內外企業齊聚海交會　深化兩岸發展與全球招商總投資千億元

520周年低調談兩岸　馬準威解析：政策已定調、美或傳達關切

腐木當井蓋！陸男大生「掉化糞池身亡」　網嘆：上個學命沒了

【嬰兒有豁免權？】貓主子有差別待遇！寶寶得到許可任他摸

【專屬健身教練】白髮嬤輪椅推胖柴孫　手中不忘緊抓牽繩

【太鼻酸】 #三峽 車禍路口擺滿悼念品　民眾悲痛排隊獻花哀悼

【碰撞後肇逃？】 #三峽翁 妻子喊：不可能

【願逝者安息】三峽車禍路口擺滿悼念品　民眾淚：盼能在另個世界收到溫暖

【暴衝前1分鐘】#三峽翁 卡分隔島 倒退撞後車跑了！

【破窗而入】神農大帝出巡撞破玻璃！ 飲料店闆娘：急喝奶茶？ #雲林

【偶生氣惹！】 #李珠珢 見球員被觸身球眼神超兇????

黃子韜脫口「曾幫徐藝洋擦經血」　她傻眼：不要再說！

【可愛爆擊】寶寶睡夢中露燦笑！下秒被自己奶音嚇醒XD

美全面封殺華為AI晶片　陸警告：協助執行將違反大陸法律

罹癌少年圓夢！　全班到醫院「陪拍畢業照」隔天離世：沒有遺憾了

政策風格丕變？　學者：賴清德過去像習近平，現在像川普

賴重申「對等尊嚴」才合作　陸國台辦：枉費心機！兩面手法注定失敗

福馬「同城生活圈」第2批政策　鼓勵台藝人赴陸開展小型演出

寧德時代香港首日上市　股價收盤「飆16.42%」

「球拍」疑被工作人員弄壞　王楚欽傻眼：不懂為何每次都是我

千家海內外企業齊聚海交會　深化兩岸發展與全球招商總投資千億元

520周年低調談兩岸　馬準威解析：政策已定調、美或傳達關切

腐木當井蓋！陸男大生「掉化糞池身亡」　網嘆：上個學命沒了

高雄稽查端午食品！3件不合格　連鎖超市花生粉驗出黃麴毒素

私設圍籬還拒繳36萬罰款　花蓮男9筆土地遭查封

鏡民調／賴清德滿意度大跌4.6個百分點　民眾最不滿司法正義

被川普怒嗆「吃下關稅」　最大零售商沃爾瑪回應了

鎖定出國搭機「高鐵航空聯票」車票78折起　國旅購票最低7折

路怒症「小心是隱藏的陣發性暴怒症」！醫：大腦剎車壞了

鹿港5／25送肉粽！百人徒步送煞出海　廟方曝禁忌：別戴這2樣

女大生騎車闖紅燈急煞自摔翻滾　單車翁遭擊落不治！瞬撞畫面曝

中共最快2027侵台？　國安局：會跟國際友盟保持密切聯繫

4月均溫飆史上第2高　氣象署示警：今年恐成最熱年分之一

【西門町槍響】警對空鳴槍！ 當街逮移動詐騙基地台

大陸熱門新聞

罹癌少年圓夢　全班到醫院「陪拍畢業照」

汪小菲二婚！李進良女友田欣「罕見」露面

學者：賴清德過去像習近平，現在像川普

自製捕蚊神器5小時抓60隻蚊子！　陸網讚：成本幾乎為零

陸男大生「掉化糞池身亡」

長髮網美世貿「活春宮」貼窗激烈擺動　現場擠滿人潮

賴重申「對等尊嚴」交流合作　陸國台辦：注定失敗

球拍又壞了！王楚欽直言：連2次難以接受

球拍又壞！王楚欽質疑主辦：為何不拿好

F-35剋星來了？　大陸三種反隱身雷達集體亮相

忽視兩岸嚴峻！賴清德以「侵略者」指對岸

寧德時代香港首日上市…收盤飆16.42%

華為全球首款「折疊電腦」亮相！　天價「10萬元起」

520周年低調談兩岸　馬準威解析：政策已定調、美或傳達關切

更多熱門

相關新聞

華為全球首款「折疊電腦」亮相！　天價「10萬元起」

華為全球首款「折疊電腦」亮相！　天價「10萬元起」

華為今（19）日下午舉行新品發表會，正式發布全球首款鴻蒙折疊螢幕電腦「MateBook Fold 非凡大師」，這也是全球最大的商用折疊螢幕電腦，螢幕展開達18英寸。不過，這台折疊電腦的售價為2萬3999元起（人民幣，下同；約合新台幣10萬500元），許多大陸網友直呼「看完價格哭了」、「這價格為什麼不買蘋果」。

美議員提案制裁香港法官　港府怒回：無懼任何威脅

美議員提案制裁香港法官　港府怒回：無懼任何威脅

美警告使用華為晶片違反出口管制 陸外交部：堅決反對

美警告使用華為晶片違反出口管制 陸外交部：堅決反對

美警告用華為晶片違規　陸商務部：威脅全球半導體產供鏈穩定

美警告用華為晶片違規　陸商務部：威脅全球半導體產供鏈穩定

華為將推出「折疊電腦」！　鉸鏈、螢幕技術或有新突破

華為將推出「折疊電腦」！　鉸鏈、螢幕技術或有新突破

關鍵字：

華為昇騰晶片美國制裁

讀者迴響

熱門新聞

Joeman「副駕1女」突起身抬頭　粉絲氣炸不挺了

Andy核彈級毀家寧撈破800萬！　雙劈疑雲有詭

歐陽娜娜爆「被取消國籍！」　事實查核中心出手了

三峽車禍新疑點　78歲翁曾在市區繞路

全台有雨！　鋒面報到時間曝

女大生曝交往5年甜蜜時光　王文洋拿到「三問錶」興奮炫耀

台南死亡衝撞「夫妻永別」　護理師路過CPR搶救

即／女騎士招魂老公兒女全到場！兒擲筊「1次就允杯」

台灣「Nissan進口油電休旅」大降價20.1萬

女騎士慘死　兒闖封鎖線「那台機車是我媽媽…」

王文洋承諾女大生產子每年給200萬　因一事翻臉報警趕人

家寧「有很多Andy不忠證據」！

兄弟凌晨吵架進警局　哥哥先走1分鐘被輾斃

小姊弟相擁亡　「手臂遭砍斷」全身傷

6寶媽女兵勾引長官喊「你淫了」　誣告性侵判5月

更多

最夯影音

更多

【嬰兒有豁免權？】貓主子有差別待遇！寶寶得到許可任他摸

【專屬健身教練】白髮嬤輪椅推胖柴孫　手中不忘緊抓牽繩

【太鼻酸】 #三峽 車禍路口擺滿悼念品　民眾悲痛排隊獻花哀悼

【碰撞後肇逃？】 #三峽翁 妻子喊：不可能

【願逝者安息】三峽車禍路口擺滿悼念品　民眾淚：盼能在另個世界收到溫暖

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面