華為將推出「折疊電腦」！　鉸鏈、螢幕技術或有新突破

▲華為將推出折疊電腦。（圖／翻攝華為海報）

記者陳冠宇／綜合報導

華為日前剛推出搭載大陸首款國產作業系統的「鴻蒙電腦」。緊接著，在5月19日nova 14系列及鴻蒙電腦新品發布會上，華為將再推出鴻蒙「折疊電腦」；折疊螢幕也是華為長期投入的領域。

綜合陸媒《觀察者網》與《第一財經》報導，據多方消息透露，華為即將發布的新品或將採用折疊形態設計，從預告海報來看，產品外觀也延續了非凡大師系列一貫的風格，預計也將繼續沿用非凡大師系列標誌性的高端材料。

報導稱，結合此前華為在折疊手機上的技術積累，此次拓展至電腦產品線，或將在鉸鏈、螢幕等方面實現突破。除了華為，聯想等老牌電腦廠商也曾在折疊電腦領域試水。

同時，非凡大師的定位一直都是華為的超高端系列，如此高規格配置的產品在售價方面或許將刷新消費級筆記本的價格認知。

▲華為摺疊手機Pura X。（圖／翻攝華為官網）

折疊螢幕是華為長期投入的領域。據市調機構IDC發布的數據顯示，今年第一季，中國折疊螢幕手機出貨量達到284萬台，年增53.1％。其中，華為一家就佔據了76.6％的市場份額，年增32.5個百分點，榮耀、OPPO、vivo和小米等廠商也一直在更新折疊螢幕產品。

反觀蘋果，一直未進入折疊螢幕領域。自2024年底以來，蘋果折疊螢幕產品的消息不斷傳出。2024年12月，蘋果還公告了一項新鉸鏈設計專利，通過獨特的指狀物和月牙槽結構，提升折疊螢幕設備的靈活性和耐用性。

近期有供應鏈人士透露，蘋果給供應商提供的出貨目標指引是2026年下半年推出首款折疊螢幕手機，這是一款大折疊螢幕iPhone。預計蘋果完成折疊螢幕iPhone供應商選擇後，將會進入NPI（新產品導入）流程。