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華為全球首款「折疊電腦」亮相！　天價「10萬元起」　陸網吐槽：怎不買蘋果

▲▼華為發布全球首款「折疊電腦」。（圖／翻攝華為官網）

▲華為發布全球首款「折疊電腦」。（圖／翻攝華為官網）

記者陳冠宇／綜合報導

華為今（19）日下午舉行新品發表會，正式發布全球首款鴻蒙折疊螢幕電腦「MateBook Fold 非凡大師」，這也是全球最大的商用折疊螢幕電腦，螢幕展開達18英寸。不過，這台折疊電腦的售價為2萬3999元起（人民幣，下同；約合新台幣10萬500元），許多大陸網友直呼「看完價格哭了」、「這價格為什麼不買蘋果」。

綜合陸媒《IT之家》與《快科技》報導，華為MateBook Fold採用超輕薄折疊設計，折疊狀態僅有13英寸，展開後達到18英寸，最薄處僅只有7.3毫米，重量僅1.16kg，滿足輕薄的同時，也帶來大螢幕體驗。

▲▼華為發表全球首款「折疊電腦」。（圖／翻攝微博）

▲華為折疊電腦今日發布。（圖／翻攝微博，下同）

螢幕方面，MateBook Fold採用全球最大雙層OLED顯示螢幕，是電腦行業首次商用LTPO技術，綜合能耗優化提升30％。擁有3.3K高解析度，HDR峰值亮度達到1600nits，對比度為2,000,000:1，並擁有92％螢幕佔比。

設計方面，MateBook Fold採用全球最大尺寸的「玄武水滴鉸鏈」；三段式轉軸搭配榫卯結構；超高精度一體式承重主軸，超高密度鋯基液態金屬；水滴形態，閉合無縫；多連桿驅動，精準聯動。

▲▼華為發表全球首款「折疊電腦」。（圖／翻攝微博）

系統方面，MateBook Fold搭載鴻蒙操作系統5，這是大陸首款國產電腦作業系統。

不過，華為MateBook Fold售價可不便宜，32GB/1TB要價2萬3999元，最高規格的32G/2TB則要價2萬6999元。大陸網友對此不太買單，直呼「看完價格哭了」、「這天價」、「連標準版都覺得貴啊」、「工資沒漲過，電腦價格漲的飛起」、「這價格為什麼不買蘋果」。

▲▼華為發表全球首款「折疊電腦」。（圖／翻攝微博）

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