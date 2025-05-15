美警告用華為晶片違規　陸商務部：威脅全球半導體產供鏈穩定

▲華為。（圖／路透）

記者陳冠宇／綜合報導

美國商務部工業暨安全局（BIS）近日宣布，全球人工智慧（AI）業者若使用華為昇騰晶片都將違反美國規定。大陸商務部回應稱這是「莫須有罪名」，將嚴重威脅全球半導體產供鏈穩定。另就美國對進口的汽車、鋼鋁和藥品發起調查，大陸商務部也呼籲盡快停止。

川普政府撤銷拜登時期一項針對先進運算半導體的進一步出口管制措施，同時，美國商務部提醒AI業者，若使用華為昇騰（Ascend）晶片，將違反美國出口管制規定。

對此，大陸商務部發言人何詠前今（15）日於記者會上表示，中方注意到了有關情況，美方公告是典型的非市場和單邊霸凌做法，充分暴露其單邊主義、保護主義本質。

何詠前批評，美方濫用出口管制措施，對中國晶片產品以莫須有罪名加嚴限制，嚴重損害中國企業正當權益，嚴重威脅全球半導體產供鏈穩定，嚴重破壞市場規則和國際經貿秩序。

「美方此舉不利於雙方企業長期互利可持續的合作和發展」，何詠前強調，中方敦促美方立即糾正錯誤做法，並將採取堅決措施維護中國企業正當權益。

▲華為推出的人工智慧AI晶片「昇騰910」。（圖／CFP）

另關於美方針對進口汽車、鋼鋁的232關稅，以及對進口藥品發起232調查，何詠前指出，美方做法是典型的單邊主義和保護主義行徑，不僅損害他國權益，破壞以規則為基礎的多邊貿易體制，也無益於本國產業發展。

何詠前表示，中方敦促美方，盡快停止232關稅措施，通過平等對話，妥善解決各方關切。

至於中美經貿磋商後續進度，何詠前表示，中方對通過對話溝通解決經貿關切始終持開放態度。依據中美日內瓦會談共識，雙方同意建立經貿磋商機制，就經貿領域各自關切保持溝通。中方將適時發布相關消息。